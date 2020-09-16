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«Я живу в башне»
За что петербурженка полюбила
новый комплекс на Просвещения
Как живётся новосёлам одного из крупнейших сданных комплексов на севере города — «Лондон Парка»? Съёмочная группа «Фонтанки» побывала в гостях у петербурженки, семья которой обосновалась в этом ЖК три с половиной года назад и уже может о многом рассказать. Заодно журналисты зашли на строительную площадку второй очереди и выяснили, чем она будет отличаться от первой.

Взгляд из башни

«Я живу в правой башне», — объяснила Ольга Чистякова, когда мы договаривались о встрече.
Прозвучала фраза по-сказочному: сразу возникла ассоциация с царевной, ждущей принца в высоком тереме. Но для жильцов «Лондон Парка»* это вполне привычные слова: «башня», «улитка», «подкова». И каждый вам объяснит: 103-метровых башен (домов-высоток) на территории две — левая и правая. «Подковой» местные называют самый длинный корпус, который своей формой действительно её напоминает. А через две «улитки» — круглые автомобильные заезды — транспорт попадает в закрытый двор.
Топонимика — не единственное, что удивляет в жилом комплексе. Он спроектирован так, что первые три уровня отданы под торговый центр с еще двумя подземными этажами — паркингом. Жилые помещения начинаются с четвертого этажа. При этом двор комплекса размещается на эксплуатируемой кровле торгового центра. То есть, например, если ваша квартира на первом этаже, то, фактически, от земли он — четвёртый.
Чтобы попасть к нашей героине, нам пришлось зайти в холл стилобата со стороны проспекта Просвещения, доехать на лифте до 4-го этажа, а потом перейти в соседний лифт, который уже довёз нас в нужное место. Мы уже почувствовали себя участниками квеста на ориентирование, однако отметили и определённый плюс такого устройства: двойной контроль на входе (домофоны вкупе с бдительным консьержем) препятствует появлению посторонних на территории комплекса. Зайдя в квартиру к Ольге, мы поделились впечатлениями.
«Мне тоже сначала было непривычно, — улыбнулась хозяйка. — Но быстро приноровилась».
Зато когда откроется торговый центр, у жильцов ЖК «Лондон Парк» будет собственный вход в него. На шопинг они потратят минимум времени. И, возможно, смогут пользоваться подземным паркингом в двух шагах от себя. Совет дома очень надеется, что удастся договориться на этот счёт с будущими владельцами ТЦ.
У Ольги и её мужа компактная трёхкомнатная квартира, которую они приобретали с черновой отделкой. Всё здесь супруги сделали на свой вкус с большой любовью. Использовали самые современные материалы: например, вместо кафельной плитки в прихожей положили на полу кварц-винил, от которого не веет холодом и который прослужит лет 25. Для гостиной выбрали комбинированное освещение, чтобы светло было в каждом уголке. В спальне дочери-школьницы наклеили обои, отсылающие к видам Лондона… Нашли бюджетную отечественную кухню, которая по дизайну и функционалу ничем не отличается от итальянской. Получилось очень уютное пространство, куда приятно зайти. Мы поинтересовались, сколько времени шёл ремонт и получили неожиданный ответ: всего четыре месяца. Работали три человека. Разрабатывала дизайн и искала материалы хозяйка:
«Я по профессии модельер-конструктор. Художественное образование помогло мне сделать красивый дизайн. Я сама всё подобрала: мебель, обои, — для меня это было несложно».
Пока мы пили кофе в гостиной, Ольга рассказала, как семья оказалась в «Лондон Парке»:
Ольга Чистякова, жительница ЖК «Лондон Парк»
«Мы жили возле метро «Проспект Просвещения», на улице Шостаковича. У нас была большая однушка, надумали расширяться. Сначала выбрали здесь двухкомнатную квартиру, но потом увидели трёхкомнатную почти такой же площади и решили, что всё же это удобнее для нашей семьи. Мы вообще приезжали сюда несколько раз: смотрели, изучали. Менеджеры предлагали самые верхние этажи. Конечно, оттуда город виден, как с самолёта (смеётся), но мне хотелось поближе к земле, поэтому остановились посередине».
Ольга Чистякова, жительница ЖК «Лондон Парк»
«Мы жили возле метро «Проспект Просвещения», на улице Шостаковича. У нас была большая однушка, надумали расширяться. Сначала выбрали здесь двухкомнатную квартиру, но потом увидели трёхкомнатную почти такой же площади и решили, что всё же это удобнее для нашей семьи. Мы вообще приезжали сюда несколько раз: смотрели, изучали. Менеджеры предлагали самые верхние этажи. Конечно, оттуда город виден, как с самолёта (смеётся), но мне хотелось поближе к земле, поэтому остановились посередине».
Наша собеседница призналась, что после небольшого дома и компактного дворика на Шостаковича «лондонский» размах поражал: 28 этажей, двор в 500 метров по периметру! Но, прожив здесь три с половиной года, семья уже не представляет себя где-то в другом месте. Теперь большое пространство и красивый вид из окна воспринимаются как необходимость. Особенно Ольга любит фотографировать вечернее небо — прямо из гостиной на западной стороне.
«У меня уже целый альбом петербургских закатов: фиолетовых, оранжевых и всяких других оттенков», — рассказывает она, перелистывая снимки в телефоне.

А соседи, чьи окна выходят на восток, наоборот, коллекционируют северные восходы.
… В гостиной мы заметили синтезатор. Оказывается, в семье с удовольствием музицируют и родители, и дочь. А ещё хозяйка дома «дружит» с вязальной машинкой. Пока оборудование стоит в самой большой комнате, но у хозяев есть мысль поинтереснее:
«Сейчас мы меняем остекление лоджии: вместо одинарного ставим двойное. В планах также сделать там тёплый пол и превратить лоджию ещё в одну комнату. Можно будет поставить там и шкаф, и вязальную машинку. А что? Будет светло и тепло».
Кстати, о тепле. Как и во многих современных домах, в ЖК «Лондон Парк» — не вертикальная отопительная система, а горизонтальная (более грамотно говорить — «коллекторная»). Выглядит это так: в коридоре квартиры находится трубопровод (его можно спрятать в шкафу), от которого по полу во все комнаты отходят мягкие трубы с теплоносителем. Каждый радиатор автономен: жильцы могут его отключить. А могут вообще перекрыть подачу тепла в квартиру, и тогда индивидуальный теплосчётчик перестанет считать гигакалории. Очень удобно: например, если надо уехать в отпуск.
«Сначала для меня это было странно: как это — трубы под полом? А вдруг протечка? Но пока живём без происшествий, из соседей тоже никто не жалуется. Зато полы нагреваются! Минувшей зимой у нас было настолько жарко, что мы выключили батареи в гостиной и в своей спальне. Зачем платить лишнее?», — поделилась очевидными плюсами такой системы Ольга.

Парикмахер «для своих» и личный рейтинг парков

Переезд от метро вглубь квартала никак не изменил образ жизни семьи. До девятого класса дочь Ольги Чистяковой продолжала ходить в 488 лицей рядом с прежним домом: выходила за 20 минут до начала уроков и на трамвае-«сотке», который ходит через каждые три минуты, всегда успевала. В этом году старшеклассница перешла в школу №112, что находится буквально через дорогу. Выбор был связан не с расстоянием, а профилем учебного заведения.
«Здесь сразу за домом тоже новую школу построили. Но мы пока мы не решились туда пойти, выбрав устоявшийся коллектив проверенного учебного заведения», — объяснила наша героиня.

Она добавила, что неудобств с инфраструктурой не возникло: как оказалось после переезда, рядом поликлиники (взрослая, и детская), гипермаркеты, магазины шаговой доступности, фитнес-центры, а также множество творческих студий и кружков.
«До метро вообще без труда можно добраться. Кроме сотки, ходит много маршруток. Я в хорошую погоду люблю до «Проспекта Просвещения» пешком прогуляться. Иду 15-20 минут», — посчитала петербурженка.

Кстати, до красной линии метро (станция «Гражданский проспект») тоже отсюда недалеко, около 3 км.

Мы попросили Ольгу назвать любимые места для прогулок в окрестностях дома и на основе ответов составили небольшой список с её комментариями.
Шуваловский парк
«Буквально в 10 минутах езды. Тоже очень красивый. Он хорош для прогулок круглый год: вековые ели, старинные усадьбы, белочки. Мы часто с подругами берём детей и едем туда гулять. Со школьным классом тоже ездили».
Муринский парк
«Его огромная благоустроенная территория отлично подходит для любителей прокатиться на роликах или на самокате, как моя дочь. Там особенно хорошо летом».
Сосновка
«Три остановки на трамвае, и ты в огромном парке. Зимой там можно кататься на лыжах, летом — ездить на велосипедах или просто гулять».
Сквер Конашевича
«Самая близкая к нам зелёная зона. Буквально через дорогу. Мы там бываем редко: для нас сквер маловат. Но если бы вы видели, сколько народу там летом загорает!»
Осиновая Роща
«15 минут на машине, и мы в отличном парке с озером, где всегда мало народу. Особенно любим там кататься на лыжах».
Весь Выборгский район, да и Приморский тоже, виден как на ладони с общего балкона 28 этажа, куда мы поднялись. Зрелище впечатляющее! На такой высоте особенно замечаешь, какой огромный у нас город.

… Свой рассказ о жизни в «Лондон Парке» Ольга Чистякова продолжила во внутреннем дворе комплекса. Территория закрыта от машин: собственники квартир на общем голосовании решили, что транспорт может заезжать внутрь только на 90 минут.
За этим следят и нарушителей наказывают. Двор чистый: нигде нет ни мусора, ни грязи. За порядком следит управляющая компания «Континент 5», работу которой контролирует Совет дома. Благодаря их активному взаимодействию большинство проблем удаётся решать оперативно.
«Вот здесь у нас вишни весной цветут. А вот декоративный виноград. Он закрывает от посторонних глаз лавочки и делает более уютной площадку с тренажёрами, — показала наш экскурсовод. — А вот это — наш центр. Зимой здесь устанавливают ёлку и устраивают праздник. Весной обязательно отмечают Масленицу. Летом, я заметила, детские занятия проводили».

В закрытом двое есть пара продуктовых магазинов, кафе и даже два салона красоты. Чтобы попасть к парикмахеру, нашей героине и её дочери достаточно сделать один звонок и спуститься вниз.
Во дворе ничего не напоминает о том, что мы на крыше — эксплуатируемой кровле. На клумбах цветут гортензии и розы, стоят детские площадки. О высоте четвертого этажа вспоминаешь, когда подходишь к краю и смотришь на соседние дома через высокое безопасное ограждение. Ольга Чистякова любит прогуливаться здесь и оглядывать микрорайон сверху.

На прощание наша героиня пообещала отправить несколько «лондонских» закатов, сделанных ею, и своё слово сдержала. Пока мы возвращались в редакцию, в мессенджер «упали» её фотоснимки. Что ж, действительно красиво! И сразу видно: их автору нравится то место, где он живёт.

Своими глазами: как продвигается стройка?

Если первая очередь ЖК «Лондон Парк» заселена, то вторая только строится. Как продвигается ход работ, в группе «ВКонтакте» рассказывает будущим новосёлам представитель Совета дома Фёдор Мартынов. По договорённости с Компанией Л1 раз в месяц он посещает строительную площадку, потом делится своими впечатлениями с будущими соседями. На очередную «экскурсию» активист взял с собой съёмочную группу «Фонтанки».
Федор Мартынов, представитель Совета жильцов ЖК «Лондон Парк».
«Безусловно, это не моя обязанность. Но подобное делали дольщики первой очереди, и мне в своё время это очень помогало. Я уезжал на работу в другой город, но благодаря активным жильцам, которые ходили на стройку, мог отслеживать, что там происходит. Потом и сам, до момента сдачи, стал этим заниматься, — объяснил Фёдор, почему он помогает дольщикам. — Теперь мне пишут покупатели квартир во второй очереди. Так как я живу в «Лондон Парке», то дойти до строительной площадки мне несложно. Два часа в месяц я потрачу, чтобы людям рассказать о ходе работ. И не просто рассказать, а показать: стройка идёт активно. В будний день на площадке одновременно находятся около 500 человек. Даже в карантин число рабочих не уменьшалось».
Федор Мартынов, представитель Совета жильцов ЖК «Лондон Парк».
«Безусловно, это не моя обязанность. Но подобное делали дольщики первой очереди, и мне в своё время это очень помогало. Я уезжал на работу в другой город, но благодаря активным жильцам, которые ходили на стройку, мог отслеживать, что там происходит. Потом и сам, до момента сдачи, стал этим заниматься, — объяснил Фёдор, почему он помогает дольщикам. — Теперь мне пишут покупатели квартир во второй очереди. Так как я живу в «Лондон Парке», то дойти до строительной площадки мне несложно. Два часа в месяц я потрачу, чтобы людям рассказать о ходе работ. И не просто рассказать, а показать: стройка идёт активно. В будний день на площадке одновременно находятся около 500 человек. Даже в карантин число рабочих не уменьшалось».
По словам активиста, застройщик пошёл навстречу, разрешив периодическую «инспекцию» объекта. Дата встречи заранее согласовывается. Поскольку происходит это регулярно, Фёдора на площадке уже знают. О планах на предстоящий визит он рассказал следующее:
«В прошлый раз я обращал внимание на внешний вид домов — как со стороны улицы Руднева, так и со стороны Кустодиева. Сегодня по просьбе наших жильцов я хочу пристальнее осмотреть «внутрянку». Почему? Потому что внешние работы на второй очереди со стороны Руднева практически закончены. Теперь хочется заглянуть в подъезды. Срок сдачи — II квартал 2021 года, то есть, уже скоро. Соответственно, от внутренних работ будет зависеть, успеет ли компания сдать объект в срок. Насколько я знаю, за то время, пока я внутрь секций не заходил, дела очень продвинулись. Вот я хочу проверить, так ли это».
Проводником по второй очереди стал управляющий строительством одного из участков Илья Рыхлёнок. Выдав белые новенькие строительные каски, он повёл нас на площадку.
Сначала по эксплуатируемой кровле мы прошли к пятиэтажному корпусу. Он интересен тем, что первые два этажа будут отданы под коммерческие помещения, и только три станут жилыми. При этом вход в парадную будет как раз с кровли торгового центра, поэтому жилая часть выглядит как малоэтажная. В корпусе активно ведутся отделочные работы: устанавливается вентилируемый фасад. Его украшают разноцветными панелями, так выделяющими корпуса «Лондон Парка» на фоне окружающей застройки. Наверное, многим жильцам интересно, из чего они сделаны? Отвечаем: это фиброцементные плиты — современный декоративный материал. Яркая окраска не потускнеет, разве что на неё прольётся кислотный дождь, шутят строители.
Зашли в дом. Первая квартира — однокомнатная. «Вы здесь очень продвинулись, сейчас сфотографирую отопление», — отметил Фёдор, имея в виду монтаж коллекторной системы. Мы увидели то, что обычно скрыто: от труб в общем коридоре во все помещения расходились гибкие шланги. Здесь не только отопление, но и водоснабжение, и электрическая проводка. Совсем скоро поверх труб будет залита цементная стяжка.
Илья Рыхлёнок, управляющий строительством одного из участков ЖК «Лондон Парк»

«Коллекторная система, безусловно, имеет свои плюсы и свои минусы. Но преимуществ больше, — убеждён Илья Рыхлёнок. — Каждый человек сможет проверить, сколько тепла пришло к нему в квартиру, а жилищная организация — понять, где проблема, если в квартире холодно. Если нужно поменять радиатор, не надо отключать всю систему отопления. Не страдает никто из соседей выше или ниже. В вертикальном варианте мы помним: если кто-то меняет батарею, мёрзнут все. А чтобы не повредить заложенные в полу коммуникации, каждому дольщику мы предоставляем схему их разводки».
Илья Рыхлёнок, управляющий строительством одного из участков ЖК «Лондон Парк»
«Коллекторная система, безусловно, имеет свои плюсы и свои минусы. Но преимуществ больше, — убеждён Илья Рыхлёнок. — Каждый человек сможет проверить, сколько тепла пришло к нему в квартиру, а жилищная организация — понять, где проблема, если в квартире холодно. Если нужно поменять радиатор, не надо отключать всю систему отопления. Не страдает никто из соседей выше или ниже. В вертикальном варианте мы помним: если кто-то меняет батарею, мёрзнут все. А чтобы не повредить заложенные в полу коммуникации, каждому дольщику мы предоставляем схему их разводки».
Представитель застройщика добавил: перед тем, как заливается стяжка, проводятся гидравлические или пневматические испытания. В трубы подают воду или воздух, чтобы убедиться в том, что система герметична.

В двухкомнатной, куда мы прошли следом, уже залили стяжку. В просторной кухне обратило на себя внимание большое, выходящее на восток, окно. А в одной из комнат оказался эркер с тёплым витражным окном: здесь всегда будет много света. И тепла, потому что стоят стеклопакеты:

«Профиль везде хороший — Knauf. Двойные стеклопакеты (одинарные вообще не ставим)», — отметил управляющий

Потолки в корпусе — 2,80. Они выше, чем в квартирах первой очереди .
Покинув малоэтажный дом, мы перешли в соседнюю 23-этажную высотку. Здесь работы продвинулись ещё дальше: в парадных уже стоят лифты Otis, которые отличаются хорошим, плавным ходом.

«В первой очереди такие лифты установлены только в стилобате», — сказал Фёдор.

Смотрим дальше: на общих балконах и лестничных клетках монтируются ограждения, установлены противопожарные двери в секциях. В местах общего пользования идёт предчистовая отделка.

«Мы стремимся к тому, чтобы закончить все строительные работы по второй очереди с опережением срока — до нового года», — отметил Илья Рыхлёнок.

Зашли в первую попавшуюся квартиру. Это оказалась огромная трёхкомнатная с залитой цементной стяжкой. Здесь уже стоят датчики задымления и даже радиорозетка есть. Интересная особенность планировки — окно в санузле. Но самое главное — много места. Будущим жильцам можно только позавидовать!
«С прошлой «экскурсии» всё серьёзно сдвинулось, — поделился впечатлениями Фёдор. — Отделка в МОПах, ограждения ставятся — видно, что работа идёт активно. Не нужно изменений выискивать, они на виду. Я доволен. Вот, даже саму строительную площадку асфальтировать начали. Раньше здесь щебень был».

Свой отчёт активист выложит в общую группу жильцов «ВКонтакте». Обычно его посты с фотографиями со стройки просматривают более двух тысяч человек.

Кстати, сам Фёдор продал свою студию в «Лондон Парке»… И купил там же, в первой очереди, однокомнатную. Петербуржец решил расширяться: недавно он сделал предложение своей девушке.
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
*ЖК «Лондон Парк» – застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте.

Автор: Анастасия Коренькова
Редакторы / корректоры: Елена Виноградова, Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф: Алексей Рожнов; фото предоставлены компанией ООО «Л1 Строительная Компания №1»;фото из архива Ольги Чистяковой; wikipedia.org; freepik.com
Верстка: Ольга Голубева
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