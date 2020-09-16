«Безусловно, это не моя обязанность. Но подобное делали дольщики первой очереди, и мне в своё время это очень помогало. Я уезжал на работу в другой город, но благодаря активным жильцам, которые ходили на стройку, мог отслеживать, что там происходит. Потом и сам, до момента сдачи, стал этим заниматься, — объяснил Фёдор, почему он помогает дольщикам. — Теперь мне пишут покупатели квартир во второй очереди. Так как я живу в «Лондон Парке», то дойти до строительной площадки мне несложно. Два часа в месяц я потрачу, чтобы людям рассказать о ходе работ. И не просто рассказать, а показать: стройка идёт активно. В будний день на площадке одновременно находятся около 500 человек. Даже в карантин число рабочих не уменьшалось».