Представитель застройщика добавил: перед тем, как заливается стяжка, проводятся гидравлические или пневматические испытания. В трубы подают воду или воздух, чтобы убедиться в том, что система герметична. В двухкомнатной
, куда мы прошли следом, уже залили стяжку. В просторной кухне обратило на себя внимание большое, выходящее на восток, окно. А в одной из комнат оказался эркер с тёплым витражным окном: здесь всегда будет много света. И тепла, потому что стоят стеклопакеты:
«Профиль везде хороший — Knauf. Двойные стеклопакеты (одинарные вообще не ставим)», — отметил управляющий
Потолки в корпусе — 2,80. Они выше, чем в квартирах первой очереди
.