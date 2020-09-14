Вместо дома. Петербургская сеть приучает горожан есть в ресторане

Самый знаковый адрес бренда — Невский проспект, 48. Это два этажа в здании «Пассажа» и терраса на крыше с панорамным видом на центр города. Постоянные посетители любят и уютный ресторан и на Васильевском острове, на Кадетской линии, 25. Вместе с тем команде «ГрильFactory» интересно работать и в районах Петербурга. Поэтому было открыто заведение в «Балтийской жемчужине» на улице Адмирала Трибуца, 6. А самым новым рестораном сети стала площадка на проспекте Энгельса 113, корпус 1, принявшая первых посетителей летом 2020 года. Это два этажа на 170 мест и терраса.



Самым главным преимуществом места является демократичный ценник, который, как и в других заведениях «ГрильFactory» достигается за счет большой проходимости. Вместо общих фраз приведем конкретные примеры.

