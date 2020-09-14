Вместо дома. Петербургская сеть приучает горожан есть в ресторане
Ресторан — это всегда дорого? Нет, говорят в сети «ГрильFactory». Молодая команда намерена разрушить представления о ресторане только как месте для особого случая. Новые заведения на гастрономической карте Петербурга — на каждый день. Они рядом: не только на Невском, но и вашем районе. Недавно бренд открыл свою точку в Озерках.
Петербург не зря считается гастрономической столицей России — здесь издавна развита культура питания вне дома. В городе на Неве как нигде понимают: зачем тратить все свободное время на покупку продуктов и варку борща, когда можно отправиться на новую выставку или наконец увидеть друзей? Для тех, чьи приоритеты — активный образ жизни и новые впечатления (в том числе кулинарные!), и работает сеть ресторанов «ГрильFactory».
«ГрильFactory», адрес: проспект Энгельса 113, корпус 1
Самый знаковый адрес бренда — Невский проспект, 48. Это два этажа в здании «Пассажа» и терраса на крыше с панорамным видом на центр города. Постоянные посетители любят и уютный ресторан и на Васильевском острове, на Кадетской линии, 25. Вместе с тем команде «ГрильFactory» интересно работать и в районах Петербурга. Поэтому было открыто заведение в «Балтийской жемчужине» на улице Адмирала Трибуца, 6. А самым новым рестораном сети стала площадка на проспекте Энгельса 113, корпус 1, принявшая первых посетителей летом 2020 года. Это два этажа на 170 мест и терраса.
Самым главным преимуществом места является демократичный ценник, который, как и в других заведениях «ГрильFactory» достигается за счет большой проходимости. Вместо общих фраз приведем конкретные примеры.
ОБЗОР ЦЕН
Завтраки. Их три вида, от 195 рублей. В «Английский», например, входят: яичный скрэмбл (яичница-болтунья), бекон, фасоль, картофель фри, овощной салат коул слоу, кетчуп.
Ланчи. Их аж пять, от 199 рублей. Самый экономный вариант №1 включает: салат «Баварский», борщ с говядиной и сметаной, куриный кебаб с картофельным пюре.
Блюда на гриле (не зря же они дали название бренду!). От 145 рублей (овощи), до 565 рублей (каре барашка с брусничным соусом). Ассорти-гриль на компанию обойдется в стоимость от 995 рублей.
Шашлыки. Стандартный шашлык от 275 рублей, но хит «ГрильFactory» — метровые шампуры с ароматным мясом или птицей. Метровый кебаб обойдется в стоимость от 1 255 рублей, такой же шашлык — от 1 395.
Вывод: цена обеда сопоставима с чашкой кофе. Неплохо!
Кроме традиционных блюд европейской и русской кухни, в меню сети ресторанов всегда есть то, что так любят современные горожане: пицца, суши, паста и wok.
Для тех, кто ценит свое время, работает доставка.
… Иногда вкусный обед дешевле отведать в ресторане, чем приготовить самому. В «ГрильFactory» накормят как дома, и даже вкуснее.