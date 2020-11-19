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В Петербург пришел Утконос ОНЛАЙН — один из крупнейших игроков рынка доставки продуктов, с которого 20 лет назад в России началась индустрия e-grocery. Давайте посмотрим, как устроена работа пионера онлайн-торговли сегодня и чем покупатели нашего города отличаются от москвичей, уже давно привыкших к Утконос ОНЛАЙН. Спойлер от директора компании Дэнни Перекалски: петербуржцы предпочитают доставку по утрам, в столице популярнее вечерние интервалы.
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Онлайн-магазин продуктов «Утконос» в цифрах и фактах
Сегодня дистанционный шопинг актуален как никогда: он не только экономит время и силы, но и помогает ответственным горожанам заботиться о своей безопасности. В Утконос ОНЛАЙН можно заказывать продукты как через сайт, так и через мобильное приложение. Пока доставка осуществляется внутри КАД, в будущем она распространится на некоторые города Ленобласти. В онлайн-магазине есть любые продукты — от мяса и свежих сезонных овощей до круп, сладостей и заморозки. Плюс товары для детей, бытовая химия и многое другое.
15 800
15 800 товаров могут заказывать петербуржцы с момента запуска сервиса
30 000
До 30 000 товаров будут доступны покупателям Петербурга к концу 2020 года
Выбранные продукты привезут в тот же день. Минимальная стоимость заказа в нашем городе — 1000 рублей, цена доставки — до 199 рублей. Если закупиться на сумму от 2 000 рублей, привезут бесплатно. Оплатить можно наличными или картой после получения заказа от курьера либо онлайн — во время оформления.
9 486
9486 кв.м составляет площадь фулфилмент-центра «Кубинка» на юге Петербурга, откуда продукты отправляются покупателям
10 000
10 000 заказов способен обрабатывать фулфилмент-центр каждые сутки
Качество всех поступающих в «Кубинку» товаров тщательно проверяется. Чтобы продукты оставались свежими, их хранят в специальных температурных зонах.
400
400 сотрудников будут работать на петербургском складе Утконос ОНЛАЙН к концу 2020 года
30
30 автомобилей с контролем температурных режимов компания купила для доставки продуктов в Петербурге
Утконос ОНЛАЙН начал работать в 2000 году в Москве как продуктовый стол заказов. Сначала покупатели собирали «корзину» по телефону или через специальный терминал и приходили за ней в традиционный офлайн-магазин. В 2005 году компания открыла в столице первый фулфилмент-центр, в 2006 начала доставлять заказы собственными брендированными автомобилями. В 2013 году Утконос ОНЛАЙН отказался от развития розничной сети и сконцентрировался на доставке.
650
650 машин с контролем температурных режимов составляют сегодня автопарк Утконос ОНЛАЙН
7
7 городов включает география доставки сервиса. Кроме Москвы и Петербурга в нее входят Тула, Калуга, Завидово, Малоярославец и Тверь. В планах компании — запуск в других городах
Утконос ОНЛАЙН помогает своим покупателям проводить больше времени с любимыми людьми и за любимыми занятиями — так в компании видят миссию сервиса. Для этого компания дает возможность приобретать все необходимые каждый день продукты без поездок в супермаркет, пробок и очередей на кассе.
47 500
47 500 заказов в день может обрабатывать Утконос ОНЛАЙН
5 000
Более 5 000 сотрудников Утконос ОНЛАЙН работают для того, чтобы сделать шопинг максимально простым и комфортным
Компания не сотрудничает с посредниками и подрядчиками: у нее свои курьеры и транспорт. Работают пять фулфилмент-центров Утконос ОНЛАЙН: «Кубинка» в Петербурге и еще четыре склада в Москве — «Мосрентген», «Волковский», «Бутово» и «Север». Хотите посмотреть, как там все устроено? Кликайте по видео!
В Утконос ОНЛАЙН есть 138 товаров под собственными торговыми марками компании: продукты и товары первой необходимости SUPER, выпечка «Наша пекарня», эксклюзивная коллекция меда PCHELOVE, фрукты и ягоды FRUIT&GOOD.
В сентябре 2020 года онлайн-магазин запустил программу лояльности Утконос Club,* позволяющую копить U-бонусы и оплачивать ими до 99% стоимости заказа. По базовым правилам всем участникам начисляется 1% от стоимости приобретенных товаров. Самые активные покупатели могут получить статус Prime, который дает ряд привилегий: бесплатную доставку, скидки, персональные предложения и акции.
В сентябре 2020 года онлайн-магазин запустил программу лояльности Утконос Club,* позволяющую копить U-бонусы и оплачивать ими до 99% стоимости заказа. По базовым правилам всем участникам начисляется 1% от стоимости приобретенных товаров. Самые активные покупатели могут получить статус Prime, который дает ряд привилегий: бесплатную доставку, скидки, персональные предложения и акции.
Резкий скачок спроса на доставку продуктов — а он во время первой волны пандемии рос экспоненциально — ускорил развитие компании. В рекордные сроки — всего за два месяца — Утконос ОНЛАЙН запустил фулфилмент-центр «Мосрентген» в новом формате Утконос МИНИ. Открытие этой площадки было в планах компании, но изначально на подготовку отводилось намного больше времени.
66%
На 66% вырос оборот компании за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении этот показатель достиг 11,6 млрд рублей
101,2%
На 101,2% увеличились продажи Утконос ОНЛАЙН во II квартале 2020 года (до 4,68 млрд рублей). В III квартале рост составил 65% (до 3,6 млрд рублей). Достигнутые цифры — самые высокие за все время работы компании
Разумеется, для онлайн-магазина продуктов период ограничений и самоизоляции — это не только ударный труд огромного коллектива, но и новые меры безопасности.
Дэнни Перекалски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН
«Мы обеспечили всех курьеров и работников склада масками и перчатками, внедрили бесконтактную доставку и одними из первых ввели в практику массовое тестирование. Перед каждым выходом в смену все коллеги из фулфилмент-центров и курьеры сдают тесты на Covid-19. Для этого арендовали обсервацию и помещение на изолированной территории. Только после получения отрицательных результатов команда Утконос ОНЛАЙН приступает к своим обязанностям.

Для соблюдения социальной дистанции мы перевели часть коллег на удаленную работу: сейчас в офисе одновременно находится не более 30% коллектива. Но мы ежедневно живем в онлайн и удаленно проводим встречи с командами для принятия оперативных решений. Я лично провожу online-update со всей компанией каждую вторую неделю месяца, чтобы предоставлять прозрачную информацию о происходящем».
Запуск склада в Петербурге осенью 2020 года стал логичным этапом развития компании и реализации стратегии региональной экспансии.
Дэнни Перекалски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН
«Мы видим, что рынок продуктового e-commerce в Санкт-Петербурге активно развивается, в регион выходят новые игроки. И я очень горжусь, что теперь Утконос ОНЛАЙН может предложить высокий уровень сервиса и качества продуктов жителям Северной столицы.

Наши первые покупатели в Санкт-Петербурге по достоинству оценили удобное мобильное приложение Утконос: с него оформляют более 60% заказов. Еще мы обратили внимание, что петербуржцы предпочитают доставку в утренние интервалы, а москвичи — в вечерние. Также есть незначительные отличия по самым популярным товарам в корзине.

В ближайшее время Утконос ОНЛАЙН будет развиваться в сторону ускорения доставки, которая в Москве внутри МКАД занимает от 2 часов, и расширения ассортимента. В следующем году мы планируем увеличить число товаров: оно превысит 100 000 наименований».
* Организатор программы лояльности — ООО «Новый Импульс-50» (ОГРН 1047796379080, юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1). Подробнее об условиях программы лояльности, ее правилах и сроке действия можно узнать на сайте или по телефону 8 800 737 77 75.

Материал подготовлен специально для Утконос ОНЛАЙН

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании Утконос ОНЛАЙН
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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