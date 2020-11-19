Сегодня дистанционный шопинг актуален как никогда: он не только экономит время и силы, но и помогает ответственным горожанам заботиться о своей безопасности. В Утконос ОНЛАЙН можно заказывать продукты как через сайт
, так и через мобильное приложение. Пока доставка осуществляется внутри КАД, в будущем она распространится на некоторые города Ленобласти. В онлайн-магазине есть любые продукты — от мяса и свежих сезонных овощей до круп, сладостей и заморозки. Плюс товары для детей, бытовая химия и многое другое.