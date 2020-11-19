«Мы видим, что рынок продуктового e-commerce в Санкт-Петербурге активно развивается, в регион выходят новые игроки. И я очень горжусь, что теперь Утконос ОНЛАЙН может предложить высокий уровень сервиса и качества продуктов жителям Северной столицы.



Наши первые покупатели в Санкт-Петербурге по достоинству оценили удобное мобильное приложение Утконос: с него оформляют более 60% заказов. Еще мы обратили внимание, что петербуржцы предпочитают доставку в утренние интервалы, а москвичи — в вечерние. Также есть незначительные отличия по самым популярным товарам в корзине.



В ближайшее время Утконос ОНЛАЙН будет развиваться в сторону ускорения доставки, которая в Москве внутри МКАД занимает от 2 часов, и расширения ассортимента. В следующем году мы планируем увеличить число товаров: оно превысит 100 000 наименований».

