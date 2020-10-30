— Я обычно рекомендую начинать с суммы, равной месячному доходу. Вы будете относиться к этим деньгам серьезно и в то же время понимать, что они не критичны в случае потерь. Даже если убытки в моменте составят 50%, — рассказала Светлана. — На рынке есть периоды падения, и это нормальное явление, даже необходимое, я бы сказала. В такое время нужно не паниковать, а напротив — увеличивать инвестиции. Когда становится страшно от падения на 10%, посмотрите на историю: там были обвалы и похуже, но рынок все равно восстанавливался и шел в гору. Время в этом случае играет нам на руку.