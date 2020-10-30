— Сложность улетучивается, когда человек понимает, что рынок — это такие же люди, которые покупают и продают акции и прочие инструменты. Что это больше про психологию и эмоции, а не про цифры и сложный анализ, — рассказала Светлана Нагорная. — Более того, когда человек убедится, что это денежно, и интересно, трейдинг станет неотъемлемой частью личной финансовой системы. Возможно, новичкам будут непонятны даже основные рыночные термины, но в ходе базового курса все они встают на свои места и не вызывают больше никаких затруднений.