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Биржа к кофе
5 мифов, которые мешают сделать трейдинг стилем жизни

Биржа к кофе

5 мифов, которые мешают сделать трейдинг стилем жизни
Сегодня достаточно смартфона, чтобы добавить биржевую торговлю в график основной работы, декретного отпуска или фриланса. Что же останавливает людей, которые хотели бы вкладывать и приумножать деньги? Вместе со Светланой Нагорной, опытным трейдером и создательницей популярных онлайн-курсов Lana Invest, мы собрали и опровергли распространенные заблуждения сомневающихся.
У гуманитария не получится торговать на бирже. Для этого нужно хорошо разбираться в цифрах и графиках

У гуманитария не получится торговать на бирже. Для этого нужно хорошо разбираться в цифрах и графиках

В трейдинге нет сложных вычислений: достаточно уметь прибавлять и умножать, изредка требуется вычитать и делить. Никаких интегралов или логарифмов. Математический миф, возможно, связан с тем, что в кино на столах у трейдеров лежат бумаги с колонками непонятных цифр и калькуляторы размером с современный ноутбук. Сейчас вполне достаточно смартфона, где есть все необходимое: приложение с отчетностью компаний и графиком изменения цен, калькулятор, подписки на новостные ресурсы.
— Сложность улетучивается, когда человек понимает, что рынок — это такие же люди, которые покупают и продают акции и прочие инструменты. Что это больше про психологию и эмоции, а не про цифры и сложный анализ, — рассказала Светлана Нагорная. — Более того, когда человек убедится, что это денежно, и интересно, трейдинг станет неотъемлемой частью личной финансовой системы. Возможно, новичкам будут непонятны даже основные рыночные термины, но в ходе базового курса все они встают на свои места и не вызывают больше никаких затруднений.
Светлана Нагорная родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Получила высшее экономическое (СПбГУ, экономический факультет) и педагогическое образование (РГПУ им. А.И. Герцена, факультет физики на английском). Успешно торгует на фондовой бирже с 19 лет. С 2009 года работает финансовым директором в IT-компании. Владела проектом по обмену электронной валюты, сетью магазинов и рестораном в Майами. Мать троих детей. Ведет в Instagram блог о трейдинге и инвестициях.
Читать блог Светланы в Instagram
Биржа и инвестиции — это для мужчин. Женщинам здесь делать нечего

Биржа и инвестиции — это для мужчин. Женщинам здесь делать нечего

Сама Светлана — реальное опровержение этого мифа. Многие известные инвесторы, трейдеры и эксперты рынка — женщины, а на курсах Lana Invest их примерно 70%. Учениц разных возрастов и профессий объединяет стремление повысить финансовую грамотность и качество жизни.
Преуспевать в инвестициях и трейдинге женщинам помогают многозадачность и созидательное начало. Они умеют варить борщ одной рукой, наводить порядок — другой, параллельно — ставить и выполнять рабочие задачи на удаленке, переписываться с подругами, обсуждая премьеру фильма. Женщины традиционно сохраняют и приумножают семейный капитал. Они более стрессоустойчивы, поэтому меньше паникуют на рынке, спокойнее проживают биржевые бури. Идеально, когда мужчина занимается операционным финансовым планированием, тактикой, а женщина-стратег думает о будущем.
Кроме того, как показывает практика, инвестирование и трейдинг прекрасно сочетаются с материнством. С долгосрочными вложениями все совсем просто: разрабатываешь портфель, докупаешь бумаги и держишь их в течение выбранного срока. Что касается трейдинга: на курсах Lana Invest занимается огромное количество женщин в декрете и многодетных мам. Есть ученицы с тремя, четырьмя и даже пятью детьми, которые легко проходили интенсивное обучение, всегда уделяли время занятиям и практике и в итоге добились реальных успехов.
Инвестированию и трейдингу надо долго учиться, а потом круглые сутки следить за тем, что происходит на бирже

Инвестированию и трейдингу надо долго учиться, а потом круглые сутки следить за тем, что происходит на бирже

В базовом онлайн-курсе Светланы Нагорной «Долгосрочный инвестор» две недели посвящены теории, еще две — практике. Всего несколько часов в день, потраченные на освоение материала, а потом — на выполнение заданий и учебную торговлю, дают ощутимый результат.
Все, что касается долгосрочного инвестиционного портфеля, разбирается в первые две недели занятий. Новичков вводят в первую учебную сделку на третьей неделе. Потом ученики сами ищут сигналы (информационные оповещения с указанием точки входа в сделку и выходы из нее на тот или иной актив) и торгуют по ним после проверки. Со временем начинающий трейдер перестает нуждаться в советах. Многие начинают самостоятельную карьеру на бирже сразу после базового курса. Важно: даже завершив обучение, студенты продолжают общаться в рабочих чатах, делятся мнениями и идеями, вместе торгуют и прокачивают навыки. Создание сообщества единомышленников, оказывающих друг другу мощную поддержку, — один из самых важных результатов курса.
Биржевая торговля не требует радикальных перемен в стиле жизни и распорядке дня. Трейдер, как и все, следит за новостями, просто их тематика немного другая. Он делает «домашнее задание»: просматривает список любимых бумаг и ищет сигналы для сегодняшней торговли. К старту основной сессии в США — еще раз изучает свою аналитику, результаты торгов Петербургской биржи, строение рынка и выбирает несколько сценариев, которые хочет сегодня отработать. Биржа стартует, он смотрит, как открылась каждая бумага. Если все идет по его сценарию, просто выставляет заявки и входит в сделку. У него есть приказ Stop, который защищает от убытков, и приказ Take Profit, фиксирующий полученную прибыль. Поэтому не обязательно следить за сделками и часами сидеть у компьютера, все сработает автоматически.
Большой плюс трейдинга в том, что каждый торгует в своем ритме. Московская и Петербургская биржи начинают работать утром, американская закрывается поздно вечером. В вашем распоряжении — весь день. Можно выбирать любое время, вписывать трейдинг в свою жизнь так, как будет удобно именно вам.
Заниматься инвестированием стоит только в том случае, если вы готовы вложить крупную сумму

Заниматься инвестированием стоит только в том случае, если вы готовы вложить крупную сумму

На рынок приходят с деньгами для того, чтобы сделать еще больше денег, — в этом суть. Однако, не имея опыта и подготовки, не стоит сразу покупать то, что приглянулось. Лучше заранее изучить все подводные камни, которые кроются в этом море возможностей, выяснить плюсы и минусы каждого финансового инструмента, чтобы составить сбалансированный портфель. Именно диверсификация и баланс позволяют долгосрочным инвесторам оставаться таковыми.
— Я обычно рекомендую начинать с суммы, равной месячному доходу. Вы будете относиться к этим деньгам серьезно и в то же время понимать, что они не критичны в случае потерь. Даже если убытки в моменте составят 50%, — рассказала Светлана. — На рынке есть периоды падения, и это нормальное явление, даже необходимое, я бы сказала. В такое время нужно не паниковать, а напротив — увеличивать инвестиции. Когда становится страшно от падения на 10%, посмотрите на историю: там были обвалы и похуже, но рынок все равно восстанавливался и шел в гору. Время в этом случае играет нам на руку.
Торговать лучше на бирже той страны, в которой живешь

Торговать лучше на бирже той страны, в которой живешь

Действительно, проще работать с отечественными акциями: вы знаете, как здесь все устроено, какой бизнес востребован и т.д. Но можно ли сказать, что это эффективнее? На Московской бирже, например, размещены акции около 50 крупных и порядка 500 более мелких российских компаний. А взглянув на американский фондовый рынок, мы увидим, что на трех крупнейших площадках США представлены более чем 7000 финансовых инструментов. Петербургская биржа, к слову, дает доступ к почти 1400 бумагам, здесь есть из чего выбирать.
Большинство российских брокеров и управляющих компаний понимают, что некоторым клиентам нужно больше, и стремятся упростить доступ к «экзотичным» бумагам через биржевые торгуемые фонды (ETF) или через собственные продукты. Если же все-таки трейдер испытывает острую необходимость в брокере-иностранце, то счет можно открыть удаленно. Самое главное — убедитесь, что вы открываете счет именно у брокера, а не у дилера. И посмотрите на адрес регистрации компании — это тоже важный показатель. У правильного брокера-иностранца чаще всего есть русскоязычная поддержка, а торговые приложения и терминалы интуитивно понятны, ведь интерфейс у большинства очень схож: график, меню выбора бумаг, кнопки «Купить» и «Продать», проверка состояния портфеля.

7 причин пройти базовый онлайн-курс «Долгосрочный инвестор»

Обучение рассчитано на тех, кто ничего не знает об инвестициях и биржевой торговле
Курс создан практикующим трейдером, поэтому все полученные знания можно применять в деле
На учебной платформе присутствуют представители брокеров, у которых можно получить консультацию
Помимо Светланы, которая ежедневно работает с учениками, есть еще и внимательная команда кураторов и техподдержки, готовая прийти на помощь
Участники курса получают доступ в закрытый чат Telegram, где могут задать вопросы как во время обучения, так и после него
Во время стримов автор курса объясняет непонятное, дает подсказки, помогает строить уровни и графики
К концу курса студент собирает свой первый инвестиционный портфель и приобретает навык самостоятельного принятия решений
Узнать больше о курсе «Долгосрочный инвестор»

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Материал подготовлен специально для Lana Invest


ИП «Нагорная Светлана Сергеевна», ОГРНИП: 320784700107875, ИНН: 781139108280, ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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