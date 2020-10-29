— Я изучала информацию в интернете, читала форумы и видела, что существует целое сообщество людей, которые ищут то же, что и я. Вернувшись из Австрии, решила создать бренд, флагманским товаром которого был бы комбинезон для сноубординга, — вспоминает Дарья. — В 2011 году началась разработка продукта, и потом в течение пяти лет мы занимались исключительно тем, что оттачивали его качество. В то время российских площадок, обладающих технологиями нужного уровня, было очень мало, и приходилось «учить» предприятия с нуля, закупать оборудование. Дизайн комбинезона мы почти не меняли, так как выбранный изначально стиль был вполне удачным. Продвижением занимались мало: к нам все время сами приходили люди, которые хотели продавать наш продукт или приобрести его для себя.