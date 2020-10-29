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спортивной одежды для города и отдыха

7 предметов

Готовимся к зиме

7 предметов спортивной одежды для города и отдыха
Никогда не знаешь, что ждет тебя в Петербурге с декабря по февраль: то ли морозы со снегопадами, то ли пронизывающий ветер пополам с дождем. И во что же одеваться, чтобы защититься от всех вариантов непогоды, но при этом модно выглядеть и комфортно себя чувствовать? Тут для горожан существует неожиданный лайфхак — спортивная экипировка. Мы тоже удивились, но оказывается, что вещи, созданные для фанатов сноукайтинга, сноубординга и горных лыж, отлично вписываются в повседневный гардероб жителя мегаполиса. Вот семь предметов из новой коллекции петербургского бренда Cool Zone, которые будут уместны и на Невском проспекте, и во время загородной поездки, и, разумеется, на горном склоне.

Анорак, парка, куртка

Прелесть одежды для профессионального спорта в том, что она шьется из высокотехнологичных материалов, обладающих специальными свойствами. Некоторые из них отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию и даже порезам. Другие умеют защищать от ветра и одновременно обеспечивать вентиляцию. Третьи сохраняют тепло тела и при этом очень мало весят.
Еще один плюс зимней экипировки в том, что ее крой максимально эргономичен и дает полную свободу движений. При этом все швы герметично проклеены, так что ни ветер, ни влага до вас не доберутся. А еще спортивная одежда отличается разнообразием функциональных деталей, которые делают ее еще удобнее. Карабин для прикрепления ключей и перчаток, различные карманы (один обязательно будет на рукаве), капюшон с регулировкой объема и дополнительные молнии на швах, эластичный манжет внутри рукава и отстегивающаяся снегозащитная юбка — все эти горнолыжные фишки вряд ли обнаружатся в обычных, далеких от спорта, куртках и парках.

Худи из ткани софтшелл

В коллекции 2020/2021 Cool Zone впервые использовал этот необычный материал, предназначенный для создания облегченной спортивной экипировки . Софтшелл состоит из трех слоев: верхний — эластичный трикотаж с водоотталкивающей пропиткой, нижний — микрофлис, а между ними — «дышащая» мембрана. Благодаря такой структуре он не пропускает влагу и ветер, поддерживает естественную терморегуляцию тела. Одежда из софтшелла очень легкая, эластичная и приятная на ощупь, а еще она долго служит, так как материал устойчив к трению. Худи подойдет для повседневных и спортивных образов. Модель в сдержанных тонах можно использовать как базовую вещь, а яркие варианты, салатовый и мятный, понравятся тем, кто любит смелые цвета.

Шапка с мембраной и балаклава

Оба головных убора, изначально предназначенные для занятий спортом, стали частью городской моды, сохранив полезную функциональность. Благодаря мембранной вставке шапка с помпоном не продувается ветром и отлично «дышит». Балаклава представлена двумя версиями — уютной плюшевой и эластичной из флиса. В коллекции есть практичные темные и серые варианты, а также белые, яркие и пастельные модели.

Комбинезон

Флагманский предмет Cool Zone, популярный среди любителей сноубординга и сноукайтинга, поражает тем, насколько тщательно и подробно он продуман, какое количество полезных высокотехнологичных деталей в нем предусмотрено. Съемные подтяжки, рукава и штанины с вентиляцией, проклеенные швы, непромокаемая мембрана, снегозащитная «юбка» на ботинок с крючком и другие удобные детали делают комбинезон неуязвимым для любых погодных условий. Поэтому его ценят не только спортсмены, но и мамы, которые подолгу гуляют с детьми на свежем воздухе.
История бренда Cool Zone началась с того, что его будущая основательница Дарья Малерян решила отправиться в Австрийские Альпы — кататься на сноуборде. Покорять склоны она планировала в специальном сноубордическом комбинезоне, но, как оказалось, такой одежды в России просто нет.
— Я изучала информацию в интернете, читала форумы и видела, что существует целое сообщество людей, которые ищут то же, что и я. Вернувшись из Австрии, решила создать бренд, флагманским товаром которого был бы комбинезон для сноубординга, — вспоминает Дарья. — В 2011 году началась разработка продукта, и потом в течение пяти лет мы занимались исключительно тем, что оттачивали его качество. В то время российских площадок, обладающих технологиями нужного уровня, было очень мало, и приходилось «учить» предприятия с нуля, закупать оборудование. Дизайн комбинезона мы почти не меняли, так как выбранный изначально стиль был вполне удачным. Продвижением занимались мало: к нам все время сами приходили люди, которые хотели продавать наш продукт или приобрести его для себя.
Дарья Малерян, основательница Cool Zone
Дарья Малерян, основательница Cool Zone
— Я изучала информацию в интернете, читала форумы и видела, что существует целое сообщество людей, которые ищут то же, что и я. Вернувшись из Австрии, решила создать бренд, флагманским товаром которого был бы комбинезон для сноубординга, — вспоминает Дарья. — В 2011 году началась разработка продукта, и потом в течение пяти лет мы занимались исключительно тем, что оттачивали его качество. В то время российских площадок, обладающих технологиями нужного уровня, было очень мало, и приходилось «учить» предприятия с нуля, закупать оборудование. Дизайн комбинезона мы почти не меняли, так как выбранный изначально стиль был вполне удачным. Продвижением занимались мало: к нам все время сами приходили люди, которые хотели продавать наш продукт или приобрести его для себя.
В какой-то момент выяснилось, что одежда Cool Zone подходит и для сноукайтинга, катания на сноуборде или лыжах с использованием специального «парашюта». Технологичный комбинезон — это именно то, что требуется для спорта, которым занимаются в большом открытом пространстве, на холоде и ветру. В 2019 году модель Cool Zone для сноукайтинга получила на выставке в Мюнхене международную награду ISPO Awards, которой российские бренды отмечались всего два раза.
— Таков результат нашего постоянного сотрудничества с профессиональными спортсменами, — объяснила Дарья Малерян. — Каждый год мы собираем их отзывы, рекомендации, пожелания, все учитываем и выпускаем усовершенствованные модели.
После пяти лет работы над качеством производитель посвятил еще два года расширению линейки комбинезонов. Через некоторое время Cool Zone отказался от монопродуктовости и сделал свой ассортимент более разнообразным. Бренд начал выпускать полукомбинезоны, брюки, куртки, анораки, а с 2020 года — футболки, худи, термобелье и термоноски, шапки и горнолыжные маски.
— Нам интересно делать одежду более универсальной, — рассказала Дарья. — Допустим, наши парки идеальны для катания, так как обладают всеми «фичами» сноубордической одежды: отстегивающаяся снежная юбка, трикотажные эластичные манжеты, которые не дают снегу попадать в рукав, кармашек для ски-пасса. Но стиль и внешний вид позволяют носить их и в городе, причем это будет очень комфортно из-за особых свойств технологичных материалов. В современном мире с его бесконечным переизбытком вещей универсальность очень актуальна. Удобно, когда ты надеваешь куртку каждый день, в ней же катаешься и не перегружаешь свой гардероб. Взять один предмет одежды и использовать его в разных областях жизни — эта идея мне очень близка.
Кроме того, Cool Zone поддерживает тренд осознанного потребления, в том числе с помощью recycle-программы, проходившей в октябре 2020 года. Благодаря ей старая одежда, которую поклонники бренда вернули производителю, обретет вторую жизнь. Часть собранных вещей отправят в переработку, часть — передадут спортивным школам или другим организациям, которым нужна такая экипировка. А кое-что останется в музее-архиве, отражающем историю бренда. В нем уже есть один экспонат — самая первая модель комбинезона Cool Zone.
Купив одежду Cool Zone в интернет-магазине бренда с 29 октября по 26 ноября 2020 года, наши читатели смогут получить в подарок* любую шапку на выбор. Для этого необходимо, оформляя заказ на сайте, ввести промокод fontanka в поле «Комментарий». Акция действует при совершении покупки на сумму не менее 5 000 рублей.
Материал подготовлен специально для Cool Zone

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией Cool Zone
Дизайнер: Екатерина Елизарова

* Акция действует в период с 29 октября по 26 ноября 2020 года, организатор акции — ИП Малерян Д.Е. (ИНН 780100555905, адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская 17 к4). Подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону +7 (960) 256 60 62.

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