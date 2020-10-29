Никогда не знаешь, что ждет тебя в Петербурге с декабря по февраль: то ли морозы со снегопадами, то ли пронизывающий ветер пополам с дождем. И во что же одеваться, чтобы защититься от всех вариантов непогоды, но при этом модно выглядеть и комфортно себя чувствовать? Тут для горожан существует неожиданный лайфхак — спортивная экипировка. Мы тоже удивились, но оказывается, что вещи, созданные для фанатов сноукайтинга, сноубординга и горных лыж, отлично вписываются в повседневный гардероб жителя мегаполиса. Вот семь предметов из новой коллекции петербургского бренда Cool Zone
, которые будут уместны и на Невском проспекте, и во время загородной поездки, и, разумеется, на горном склоне.