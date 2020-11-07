«В самом начале (апреле) был большой взрыв заказов с доставкой — нам пришлось взять еще водителя, выручка возросла примерно на 25%, а количество заказов в 2, а то и 3 раза. Но уже с мая началось падение на 20% от обычных показателей, характерных для этого месяца. Июнь тоже показал падение еще на 5%. Уже в июле начался незначительный рост, но до плановых показателей мы немного не дотягивали, — сообщил Николай Инкин, коммерческий директор магазина товаров для аквариумистики
, рыб, птиц и террариумных животных. — В сентябре и октябре мы догнали и перегнали плановые показатели, сейчас октябрь у нас рекордный месяц».