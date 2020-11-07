Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
покупай у своих
«Зверский» спрос

Как пандемия повлияла на рынок экзотических животных
Забавные, ручные, грациозные, шаловливые и очень-очень любимые... Котики? Несомненно. Мы любуемся зверьками ежедневно, стоит только зайти в соцсети. Но есть среди любителей живности и те, кто с не меньшим умилением наблюдает за «танцами» аксолотля или прикидывает, куда же парочка шустрых хорьков спрятала мобильник на этот раз.
«Фонтанка» выяснила, как изменился спрос на домашних животных во время карантина, попросила петербуржцев показать своих экзотических зверюшек и узнала у участника проекта «Покупай у своих», как часто жители нашего города приобретают редкую живность.

«Редкие милашки»

Крупная торговая компания провела исследование и выяснила: этой осенью домашних животных покупают чаще — и, желательно, рядом с домом. По данным компании, спрос на покупку питомцев в пределах 1 км от дома увеличился в сентябре-октябре по сравнению с апрелем-маем на 16,5%. А сервис доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге отметил двукратный рост спроса на корм для животных за тот же период. Корм для кошек покупают в 5 раз чаще, чем для собак. Как мы видим, котики лидируют.

В октябре спрос на рыб, аквариумных и террариумных животных тоже взлетел.
«В самом начале (апреле) был большой взрыв заказов с доставкой — нам пришлось взять еще водителя, выручка возросла примерно на 25%, а количество заказов в 2, а то и 3 раза. Но уже с мая началось падение на 20% от обычных показателей, характерных для этого месяца. Июнь тоже показал падение еще на 5%. Уже в июле начался незначительный рост, но до плановых показателей мы немного не дотягивали, — сообщил Николай Инкин, коммерческий директор магазина товаров для аквариумистики, рыб, птиц и террариумных животных. — В сентябре и октябре мы догнали и перегнали плановые показатели, сейчас октябрь у нас рекордный месяц».
По словам Николая, тропических рыбок петербуржцы покупают постоянно. Аксолотлей, арован, полиптерусов, амадин и попугаев приобретают достаточно часто, каждую неделю, а иногда и каждый день, в зависимости от сезона. Скатов, пираний и больших экзотических попугаев вроде жако и какаду покупают единицы раз в пару месяцев.
«Фонтанка» с помощью участников проекта «Покупай у своих» — петербургского издательства детских настольных игр и производителя растущих столов для работы и учебы — нашла владельцев интересных животных и попросила показать их читателям.

Зовите меня просто Аксолотль


«Я пришла в зоомагазин поглазеть на рыбок, и увидела Его, — рассказала петербурженка Галина Богданова. — Решила, что такой диковинный зверь мне сильно нужен! Завели его 7 лет назад, ухаживать за ним нужно, как и за любым животным: чистить жилище, давать доступ к свежему воздуху, кормить, любить и не обижать. Но в целом животное неприхотливое. Достойное имя мы ему не смогли придумать, поэтому просто зовём Аксолотль! Обычно он плавает по аквариуму, иногда смешно танцует. Любит "кататься" на воздушных потоках от аэратора: подплывает внизу к воздуховоду, пузыри его возносят вверх, он снова опускается и так пока не надоест. Можно сунуть ему палец в аквариум, он подплывает и кусает, но не больно. Но все гости боятся это делать».
Галина Богданова
хозяйка аксолкотля
Питается это удивительное создание замороженным мотылем. «Знаю, что можно давать лакомиться огурцами, но ещё ни разу не предлагала», — поделилась Галина.

Хвостик и Пузик


«Как-то мы жили на съемной квартире и очень хотелось завести животное, но не разрешала хозяйка недвижимости: котов и собак нельзя. Муж хотел хорька, прочитал отзыв, что занимательная животинка, — вспоминает жительница Петербурга Виктория Черепаха. — И в результате у нас дома живут два хорька — им уже 4 и 3 года. Они юркие, игривые и очень шкодливые. Не грызут провода, но запросто могут своровать телефон и любую нужную вещь к себе в нычку, коих много. Если приучить, гуляют на шлейке».
Виктория Черепаха
хозяйка двух хорьков
Хвостик и Пузик хорошо ладят с собаками, а вот с кошками отношения складываются по-разному. Оказывается, хорьки — так же, как и люди, — болеют гриппом, ОРВИ и герпесом, так что заболевший хозяин должен общаться с питомцами в маске. «Лечить хорьков дорого, специалистов немного», — предупредила Виктория.

Шушупене и Шишига Лесная

Анастасия Уварова, менеджер по работе с клиентами петербургской фирмы-производителя растущих столов , с детства мечтала о змее и два года назад завела маисового полоза, а после еще и королевского питона.

«Они живут в террариумах, едят мышей. Крайне спокойные животные, ручные и милые, — поделилась Анастасия. — Змеи красивые и приятные питомцы, к тому же очень медитативные. Мальчика, маисового полоза, зовут Шушупене. Он шустрый, очень любопытный и не любит купаться. А питон по кличке Шишига Лесная еще маленькая, у нее чудесный характер. Она спокойная, смелая и любит сидеть на руках».
Анастасия Уварова
хозяйка маисового полоза и королевского питона
«Покупай у своих» — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.

В следующей статье в рубрике «Покупай у своих» читайте о том, в каких случаях снять номер в отеле оказывается отличной идеей и как коронавирус повлиял на гостиничные услуги.
Автор: Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии: Анастасия Уварова, Виктория Черепаха, Галина Богданова, Николай Инкин
Фотостоки: , freepik.com, unsplash.com
Верстка: Ольга Голубева