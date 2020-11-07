

«Я пришла в зоомагазин поглазеть на рыбок, и увидела Его, — рассказала петербурженка Галина Богданова. — Решила, что такой диковинный зверь мне сильно нужен! Завели его 7 лет назад, ухаживать за ним нужно, как и за любым животным: чистить жилище, давать доступ к свежему воздуху, кормить, любить и не обижать. Но в целом животное неприхотливое. Достойное имя мы ему не смогли придумать, поэтому просто зовём Аксолотль! Обычно он плавает по аквариуму, иногда смешно танцует. Любит "кататься" на воздушных потоках от аэратора: подплывает внизу к воздуховоду, пузыри его возносят вверх, он снова опускается и так пока не надоест. Можно сунуть ему палец в аквариум, он подплывает и кусает, но не больно. Но все гости боятся это делать».

