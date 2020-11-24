Как переехать в новый офис, не останавливая работу бизнеса? Советы от профи

На подготовку лучше отвести не меньше месяца. За это время нужно будет составить пять важных документов. В первую очередь вам потребуется подробный список офисного имущества с указанием размеров, веса (если он превышает 100 кг) и материалов. Далее уделите внимание описанию технических условий на адресах отправления и прибытия, к которым относятся этажи спуска и подъема, наличие лифтов, подъездные пути, размеры дверных проемов и ширина лестничных пролетов. После этого необходимо определиться с перечнем услуг, который потребуется при переезде: упаковка и маркировка имущества, разборка и сборка мебели, демонтаж перегородок, навеска карнизов, полок и т.д. И, наконец, подготовьте план расстановки в новом офисе и продумайте график переезда.

