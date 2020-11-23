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ЗАВОД ЗА ГОД
Как быстро построить производство в Петербурге?

ЗАВОД ЗА ГОД

Как быстро построить производство в Петербурге?
Построить завод под Петербургом за год-полтора со всей необходимой инфраструктурой? Обустроить в короткие сроки складской комплекс в удобном месте — рядом с КАД, Пулково и морскими портами? Задача выполнима, если сделать правильный выбор площадки. Рассмотрим три возможных варианта.
Земля в «чистом поле»
Таких предложений на рынке много. Делаем запрос в поисковике «купить промышленную землю в Петербурге и Ленобласти» — и видим длинный список рекламных объявлений. «20 км от КАД», «газ на соседнем участке», «возможность подключения воды»… В реальности может оказаться, что у земли нет необходимой разрешительной документации, а также подведенных коммуникаций. Покупателю придется не только решать вопрос со статусом участка, но и самому искать возможность подключения электричества, прокладывать газ и согласовывать проведение водопровода. На это может уйти не один год и не один миллион рублей.
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Земля в «чистом поле»
Таких предложений на рынке много. Делаем запрос в поисковике «купить промышленную землю в Петербурге и Ленобласти» — и видим длинный список рекламных объявлений. «20 км от КАД», «газ на соседнем участке», «возможность подключения воды»… В реальности может оказаться, что у земли нет необходимой разрешительной документации, а также подведенных коммуникаций. Покупателю придется не только решать вопрос со статусом участка, но и самому искать возможность подключения электричества, прокладывать газ и согласовывать проведение водопровода. На это может уйти не один год и не один миллион рублей.
Площадка в существующей промзоне в Петербурге
Этот вариант, на первый взгляд, надежнее. Земельный участок находится на территории, где уже точно есть вода, тепло, свет. Но есть несколько «но». Весь имеющийся объем ресурсов может быть выбран соседними предприятиями, инженерные сети — сильно изношенными, а дороги — разбитыми с хаотичными свалками мусора вдоль них. Что же касается зданий, построенных в 70-80е годы, то они давно морально и технически устарели и не соответствуют стандартам современного производства.

Еще один фактор, о котором нельзя забывать: на промзоны со всех сторон наступает жилая застройка, вытесняющая производство с территорий, которые сформировались еще в прошлом веке.
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Площадка в существующей промзоне в Петербурге
Этот вариант, на первый взгляд, надежнее. Земельный участок находится на территории, где уже точно есть вода, тепло, свет. Но есть несколько «но». Весь имеющийся объем ресурсов может быть выбран соседними предприятиями, инженерные сети — сильно изношенными, а дороги — разбитыми с хаотичными свалками мусора вдоль них. Что же касается зданий, построенных в 70-80е годы, то они давно морально и технически устарели и не соответствуют стандартам современного производства.

Еще один фактор, о котором нельзя забывать: на промзоны со всех сторон наступает жилая застройка, вытесняющая производство с территорий, которые сформировались еще в прошлом веке.
Участок в индустриальном парке «Марьино»
Индустриальный парк «Марьино» работает с 2011 года. Для размещения производственных предприятий отведено 130 га в Петродворцовом районе. Участники проекта — управляющая компания ВТБ Девелопмент, инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер Банк ВТБ (ПАО). Проект поддерживает правительство Петербурга.

Это единственный на территории города сертифицированный по ГОСТу промышленный парк формата greenfield. Гринфилд (англ. «зеленое поле») — общепринятая классификация индустриальных парков, которая означает освоение нового пространства. В отличие от участка в «чистом поле» здесь уже есть вся необходимая инфраструктура, построенная с нуля специально для подключения новых промышленных предприятий.
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Первыми индустриальный парк «Марьино» оценили международные фирмы, которые вкладывали средства в растущий российский рынок. Со временем в числе резидентов появились и отечественные компании, как крупные, так и небольшие.

К реализации предлагаются площади от 0,5 до 30 га, полностью обеспеченные инженерными сетями. Каждый инвестор может выбрать форму участка и его расположение в пределах промышленного парка исходя из своих требований.

«Марьино» — это оптимальное решение не только для новых производств, но и для складских комплексов.
СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
Участок в индустриальном парке «Марьино»
Индустриальный парк «Марьино» работает с 2011 года. Для размещения производственных предприятий отведено 130 га в Петродворцовом районе. Участники проекта — управляющая компания ВТБ Девелопмент, инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер Банк ВТБ (ПАО). Проект поддерживает правительство Петербурга.

Это единственный на территории города сертифицированный по ГОСТу промышленный парк формата greenfield. Гринфилд (англ. «зеленое поле») — общепринятая классификация индустриальных парков, которая означает освоение нового пространства. В отличие от участка в «чистом поле» здесь уже есть вся необходимая инфраструктура, построенная с нуля специально для подключения новых промышленных предприятий.

Первыми индустриальный парк «Марьино» оценили международные фирмы, которые вкладывали средства в растущий российский рынок. Со временем в числе резидентов появились и отечественные компании, как крупные, так и небольшие.

К реализации предлагаются площади от 0,5 до 30 га, полностью обеспеченные инженерными сетями. Каждый инвестор может выбрать форму участка и его расположение в пределах промышленного парка исходя из своих требований.

«Марьино» — это оптимальное решение не только для новых производств, но и для складских комплексов.
СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ

Индустриальный парк «Марьино»

Преимущества для бизнеса
Удобное расположение
Комплекс находится в Петродворцовом районе Петербурга на пересечении морских, авиационных и наземных транспортных путей. Отсюда 20 минут до международного аэропорта «Пулково» и 30 минут до двух морских портов.
Подготовленная к работе территория парка
Земельные участки полностью обеспечены инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Они предназначены для строительства производственных предприятий и складских комплексов.
Возможность приобретения участков в собственность
Бизнесу не нужно вкладывать деньги в чужую недвижимость и подстраиваться под запросы арендодателя.
Возможность строительства объектов промышленной недвижимости «под заказ»
Получив техническое задание клиента, управляющая компания возведет за 1-2 года производственный или складской комплекс. Это позволяет промышленным предприятиям свести к минимуму все строительные и организационные риски.
Централизованное управление
Оперативное управление индустриальным парком осуществляет управляющая компания «Капитал-Энерго», офис которой находится на площадке. Команда «Марьино» возьмет на себя составление договоров с поставщиками ресурсов, подготовку техзаданий и т.д.
Право на льготы
Покупатели участков промышленного назначения, инвестировавшие в проект более 300 млн рублей, имеют право на получение городских налоговых льгот.
Инженерная инфраструктура на участках
  • Точки подключения электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения
  • Питьевая вода
  • Возможность увеличения мощности всех ресурсов
Транспортная инфраструктура:
  • Внешние дороги
  • Межквартальные проезды
  • Разворотные площадки
  • Парковки

Слово резидентам

Sarstedt («Сарштедт»), Германия

В июле 2019 года в индустриальном парке «Марьино» началось строительство завода компании «Сарштедт», которая производит закрытые системы взятия крови, пластиковые расходные материалы для больниц и лабораторий, а также системы автоматизации лабораторий. Завершатся работы к концу 2020-го. На заводе в Петербурге планируется создать более 50 рабочих мест. Продукцию будут поставлять в медицинские учреждения не только города, но и в другие регионы России, а также в страны ближнего зарубежья и страны Западной Европы. Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей.
Александр Белунин, генеральный директор ООО «Сарштедт»:
«Когда мы выбирали площадку, у нас было несколько критериев. В первую очередь, мы хотели иметь в качестве партнера надежную компанию с опытом развития подобных производств, а также смотрели, чтобы производство находилось недалеко от основных рынков сбыта. Этим критериям удовлетворял индустриальный парк Марьино и ВТБ Девелопмент в качестве партнера».
SCHOTTEL («ШОТТЕЛЬ), Германия

Немецкий производитель судового оборудования (винто-рулевые колонки, подруливающие устройства и т.п.) SCHOTTEL приобрел земельный участок в Марьино в сентябре 2020 года. На площадке будет построен сервисный центр и складской комплекс, где при необходимости можно организовать крупноузловую сборку оборудования.

Новый резидент специализируется на разработке, конструировании, производстве и продаже такого судового оборудования (винторулевых колонок, подруливающих устройств и т.п. для судов всех размеров и типов). Для Петербурга как центра российского судостроения это новый импульс развития одного из основных сегментов промышленности.
Сергей Честный, генеральный директор ООО «ШОТТЕЛЬ»:
«Мы планируем построить и ввести в эксплуатацию комплекс к 2022 году. После завершения его строительства мы сможем быстрее реагировать на запросы клиентов и осуществлять сложные ремонты в Санкт-Петербурге. Сейчас для этого отправляем оборудование на ремонт в Германию. Помимо этого, на базе такого центра сможем рассматривать частичную локализации производства в России.

Когда мы выбирали площадку для строительства своего комплекса, определяющими факторами были близость к Санкт-Петербургу, наличие современной инфраструктуры и всех необходимых мощностей. Именно в Марьино мы увидели инфраструктуру высокого уровня и подход к организации производств, к которому привыкли в европейских технопарках».


Почему Марьино? Мнение инвестора

Александр Паршуков, директор по инвестициям ВТБ Девелопмент:
К нам иногда обращаются компании, производственные мощности которых расположены на арендованных площадях. Лимит для развития там исчерпан, отношения с арендодателем не идеальные, а в любой, даже небольшой, кризис они ухудшаются. Вкладывать собственные средства в развитие и модернизацию чужого актива, а потом зависеть от позиции владельца недвижимости по размеру арендной платы крайне неэффективно и неразумно.
Гораздо правильнее построить собственный завод на собственной земле, что позволит получить не только независимость от арендодателя, но и актив в виде нового имущественного комплекса. Это серьезный шаг для любого владельца производства, но это и ступень в качественном развитии бизнеса. И такой проект возможно реализовать за один год, но только на полностью подготовленной площадке: например, в качественном индустриальном парке.
Сейчас на российском рынке много компаний, которые хотят развиваться. Мы это видим, даже несмотря на кризис 2020 года. Да, для развития необходимо будет решить вопрос с финансированием, вложив собственные средства, дополнительно привлекая банковский кредит. Сейчас возможно получить заемные средства по субсидированной ставке благодаря государственным программам поддержки. В настоящий момент все эти инструменты доступны, а земельный участок в современном индустриальном парке служит не только плацдармом для расширения бизнеса, но и надежным финансовым обеспечением при привлечении кредитных средств.

Возможные отрасли для размещения в индустриальном парке

машиностроение, автомобилестроение
склады
производство электронного оборудования
производство строительных материалов
приборостроение
металлургическая промышленность
текстильная промышленность
производство медтехники
Участки для промышленного строительства в Марьино востребованы на рынке Петербурга: возможных резидентов ждут несколько оставшихся площадок во второй очереди индустриального парка.
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Материал подготовлен специально для индустриального парка «Марьино»

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой индустриального парка «Марьино»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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