Sarstedt («Сарштедт»), Германия
В июле 2019 года в индустриальном парке «Марьино» началось строительство завода компании «Сарштедт», которая производит закрытые системы взятия крови, пластиковые расходные материалы для больниц и лабораторий, а также системы автоматизации лабораторий. Завершатся работы к концу 2020-го. На заводе в Петербурге планируется создать более 50 рабочих мест. Продукцию будут поставлять в медицинские учреждения не только города, но и в другие регионы России, а также в страны ближнего зарубежья и страны Западной Европы. Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей.