Участок в индустриальном парке «Марьино»

Индустриальный парк «Марьино» работает с 2011 года. Для размещения производственных предприятий отведено 130 га в Петродворцовом районе. Участники проекта — управляющая компания ВТБ Девелопмент, инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер Банк ВТБ (ПАО). Проект поддерживает правительство Петербурга.



Это единственный на территории города сертифицированный по ГОСТу промышленный парк формата greenfield. Гринфилд (англ. «зеленое поле») — общепринятая классификация индустриальных парков, которая означает освоение нового пространства. В отличие от участка в «чистом поле» здесь уже есть вся необходимая инфраструктура, построенная с нуля специально для подключения новых промышленных предприятий.



Первыми индустриальный парк «Марьино» оценили международные фирмы, которые вкладывали средства в растущий российский рынок. Со временем в числе резидентов появились и отечественные компании, как крупные, так и небольшие.



К реализации предлагаются площади от 0,5 до 30 га, полностью обеспеченные инженерными сетями. Каждый инвестор может выбрать форму участка и его расположение в пределах промышленного парка исходя из своих требований.



«Марьино» — это оптимальное решение не только для новых производств, но и для складских комплексов.