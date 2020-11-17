«После того, как в шахматке (система управления номерным фондом) мы распрощались с последним бронированием, было принято решение закрыть отель на неопределенный период. Мы старались привлечь гостей разными способами. Наша целевая аудитория в низкий сезон — корпоративный клиент (в данном случае — самый пострадавший сегмент). Мы подняли старые базы, организовали рассылку. Гостей из Петербурга завлекали предложением провести двухнедельную самоизоляцию по выгодной цене, провести 4 часа «в тишине и спокойствии» за ноутбуком с мощным сигналом wi-f
i и безлимитным кофе — увы, пандемия заперла гостей по домам: отзывались единицы. В момент отчаяния мне в голову приходили неординарные идеи (например, поменять формат отеля), но они не проходили нравственный и репутационный фильтр, — пошутила Дарья Кирьянова,
управляющая мини-отелем, расположенным недалеко от станции метро «Площадь Восстания».