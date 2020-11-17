Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
покупай у своих
«Вот это номер!»

Раз туристов нет, гостиницы зарабатывают на горожанах
«Фонтанка» пообщалась с отельерами, участниками проекта «Покупай у своих» и узнала, как гостиничный бизнес выживает во время кризиса и почему некоторым местным жителям может быть полезно какое-то время пожить в отеле.
Продуктивно поработать, не отвлекаясь на приготовление еды, дрель соседа и требования домочадцев, для которых человек на удаленке зачастую воспринимается как незадействованная рабочая сила? Провести чудесный романтический вечер с видом на исторический центр? Во время пандемии отели предлагают посетителям особые условия.

Отели работают, но туда никто не едет

Гостиничный бизнес — одна из самых пострадавших от коронавируса отраслей.

«С наступлением пандемии мы все оказались в ситуации, когда вопросы «Что делать?» и «Как дальше жить/работать?» стали настолько острыми, что пришлось действовать незамедлительно и искать выход», — поделился Валерий Николаенков, SMM-менеджер отеля, расположенного в центре Петербурга. Рассмотрев все возможные варианты, руководство отеля решило предложить клиентам возможность работать удаленно, обеспечить бесконтактную доставку еды в номера и сдавать определенное количество номеров в аренду на срок от месяца по специальной цене.
Валерий Николаенов
SMM-менеджер отеля
«За период пандемии изменилось ВСЁ: и мы сами — сделали ремонт и готовы принимать еще больше постояльцев и радовать им глаз и душу, — так и, естественно, основной поток клиентов — сейчас это внутренние туристы», — сообщил Валерий.
«После того, как в шахматке (система управления номерным фондом) мы распрощались с последним бронированием, было принято решение закрыть отель на неопределенный период. Мы старались привлечь гостей разными способами. Наша целевая аудитория в низкий сезон — корпоративный клиент (в данном случае — самый пострадавший сегмент). Мы подняли старые базы, организовали рассылку. Гостей из Петербурга завлекали предложением провести двухнедельную самоизоляцию по выгодной цене, провести 4 часа «в тишине и спокойствии» за ноутбуком с мощным сигналом wi-fi и безлимитным кофе — увы, пандемия заперла гостей по домам: отзывались единицы. В момент отчаяния мне в голову приходили неординарные идеи (например, поменять формат отеля), но они не проходили нравственный и репутационный фильтр, — пошутила Дарья Кирьянова, управляющая мини-отелем, расположенным недалеко от станции метро «Площадь Восстания».
— Гостей из других регионов также привлекали рассылкой с предложением остановиться у нас на выходных. Помимо пула «постоянников» мы обратились к новым компаниям — и только сейчас мы пожинаем плоды. Жаль, что отсутствие запрета на работу гостиниц не спасло ситуацию: отели работают, но туда никто не едет».
Валерий Николаенков также отметил, что постояльцев, желающих снять номер для работы, не так много, но руководство отеля трудится над тем, чтобы увеличить поток.

«Изменения целевой аудитории мы стали наблюдать, уже подходя ко второй волне вируса. К нам стали приезжать молодые петербуржцы, иногородние студенты с временной регистрацией в Санкт-Петербурге и области — возможно, учеба на дистанционке дается легче, если ты живешь один, — предположила Дарья Кирьянова. — Не могу не отметить федеральную программу Ростуризма — она сильно повлияла на развитие путешествий по России. Наши гости говорят: для них, облетевших и Европу и Азию, Питер остается чем-то недостижимым, как большая детская мечта. И сейчас самое время эту мечту осуществить. Приезжали они с опаской (как мы знаем, в СПб довольно высокий коэффициент заболеваемости COVID-19), а уезжали в восторге».
Дарья Кирьянова
Управляющая мини-отелем
«Прямо сейчас у нас живут гости, работающие в отеле, — рассказывает Анна Вербина, директор по продажам маленького отеля, расположенного на Петроградке. — Одна гостья проживает две недели и иногда пользуется переговорной комнатой. Уединение, тишина и быстрый интернет вам гарантированы».

Интересные «фишки»


«Наш отель окружают прекрасные рестораны города и винотеки, а набережная и Заячий остров — идеальны для прогулки в центре города. А еще прямо от входа в отель начинаются уникальные беговые маршруты по центру города, если выйти часов в 6 утра, то есть возможность побыть наедине с собой и городом. А можно и с экскурсией – наш директор по продажам готова лично это сделать для гостей отеля, — рекомендует Анна Вербина. — Кстати, можно проверить себя на выносливость и окунуться в Неву — прямо рядом пляж Петропавловки, где утром собирается «Клуб моржей». В отеле есть номер с ванной с окном. Большая архитектурная редкость в нашем городе».
Анна Вербина
Директор по продажам маленького отеля
«Главная «фишка» нашего отеля — это истинно русское гостеприимство, — утверждает Валерий Николаенков. — Одно из наших основных правил – предоставить гостям высокий сервис с домашней атмосферой и по доступным ценам. Также у нас выгодное расположение: в 3 минутах от метро и главных достопримечательностей Петербурга».
«Одна из «фишек», по моему мнению, — это удачное расположение близ БКЗ «Октябрьский». Нередко на завтраке среди гостей можно встретить народного артиста, актера, композитора. Один известный гость называет свой любимый номер «личной гримеркой», — поделилась Дарья Кирьянова. — Многие отельеры используют стандарты сервиса как wow-эффект (особенное положение подушек на кровати, шторы блэк-аут, набор предметов личной гигиены, удобные кровати и т.д.), у нас же эти пункты выполняются в обязательном порядке: свежий проветренный номер, ортопедический матрас, шумоизоляция и т.д.»

«Изменения целевой аудитории мы стали наблюдать, уже подходя ко второй волне вируса. К нам стали приезжать молодые петербуржцы, иногородние студенты с временной регистрацией в Санкт-Петербурге и области — возможно, учеба на дистанционке дается легче, если ты живешь один, — предположила Дарья Кирьянова. — Не могу не отметить федеральную программу Ростуризма — она сильно повлияла на развитие путешествий по России. Наши гости говорят: для них, облетевших и Европу и Азию, Питер остается чем-то недостижимым, как большая детская мечта. И сейчас самое время эту мечту осуществить. Приезжали они с опаской (как мы знаем, в СПб довольно высокий коэффициент заболеваемости COVID-19), а уезжали в восторге».
Дарья Кирьянова
Управляющая мини-отелем

Карантин сближает

«За период карантина мы начали ремонт, и, по стечению обстоятельств один из постояльцев в итоге стал нашим сотрудником — вот так карантин сближает людей, — рассказал Валерий Николаенков. — Также мы стали еще больше внимания уделять гостям и завели много новых и полезных знакомств».
«Особенность нашего отеля — создание и поддержание домашней атмосферы. Для гостя в командировке очень важно чувствовать себя «дома вдали от дома», — сообщила Дарья Кирьянова. — Мы находимся недалеко от Арбитражного суда, к нам часто приезжают адвокаты и гендиректора. После тяжелого процесса гости возвращаются в отель и расцветают в улыбке, понимая, что здесь их ждут, здесь им нальют чашечку теплого чая и с радостью выслушают. Поверьте, в раскрученной «пятерке» гость такого отношения к себе не получит, даже за большие деньги. А в это непростое для всех время гораздо важнее быть услышанным, эмоционально подпитанным. Это, по мнению наших гостей, и привлекает.
«В целом, стало интересно наблюдать как меняется сознание людей, и подстраивать сервис под эти метаморфозы. Цель «выспаться и плотно позавтракать» уходит на второй план, в приоритете — общение, желание получить тепло и уловить понимание в глазах администратора. У многих людей жизнь на карантине кардинальным образом поменялась: кого-то уволили с ненавистной работы, кто-то начал заниматься собой, кто-то наконец-то занялся любимым делом онлайн — любопытно встречать гостей в формате «до/после» пандемии. С ними меняемся и мы».
«Покупай у своих» — это проект по поддержке малого бизнеса Петербурга: карта, на которой предприниматели могут самостоятельно себя отметить, рассказать о своих товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.
Автор: Елена Шевчук
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фотографии: Вербина Анна, Кирьянова Дарья, Николаенков Валерий
Фотостоки: freepik.com
Верстка: Ольга Голубева