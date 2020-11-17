«Особенность нашего отеля — создание и поддержание домашней атмосферы. Для гостя в командировке очень важно чувствовать себя «дома вдали от дома», — сообщила Дарья Кирьянова. — Мы находимся недалеко от Арбитражного суда, к нам часто приезжают адвокаты и гендиректора. После тяжелого процесса гости возвращаются в отель и расцветают в улыбке, понимая, что здесь их ждут, здесь им нальют чашечку теплого чая и с радостью выслушают. Поверьте, в раскрученной «пятерке» гость такого отношения к себе не получит, даже за большие деньги. А в это непростое для всех время гораздо важнее быть услышанным, эмоционально подпитанным. Это, по мнению наших гостей, и привлекает.

