Кому удобно: новым клиентам, так как для них действует акция** — 15% кешбэка за все покупки, сделанные до 31 января 2021 года при их оплате со смартфона — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Это поможет сэкономить и купить на возвращенную сумму, например, подарок еще и на Рождество. Ну и, конечно, пригодится «Кредитная Польза» тем, у кого нет сейчас денег, чтобы оплатить желанную покупку полностью.

