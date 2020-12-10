Материал публикуется специально для «Хоум Кредит Банка».
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
*Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по дебетовой карте «Польза» с 15 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь
.
** Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по карте «Кредитная Польза» с 15 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь
.
*** Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по карте рассрочки «Свобода» с 30 октября 2020 года до 31 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь
.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова