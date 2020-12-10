Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Как купить новогодние подарки и сэкономить?
Наступил декабрь — время покупать новогодние подарки. Как спланировать траты, чтобы и близких порадовать, и с пустым кошельком не остаться? Где взять средства, если список покупок напоминает папирусный свиток? Предлагаем пять вариантов решения этой задачи вместе с Банком Хоум Кредит.
Родителям — беговую дорожку
А расплатиться можно дебетовой картой «Польза»
Кому удобно: Всем, кто предпочитает карты с кэшбэком. А особенно новым клиентам, так как для них в предновогодний период действует акция* — 15% кешбэка за все покупки, сделанные до 31 января 2021 года. Нужно лишь оплатить товары со смартфона — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Кэшбэк начисляется в виде баллов, которые легко конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.
ЖМИ
Любимому — смартфон
Тут пригодится карта «Кредитная Польза»
Кому удобно: новым клиентам, так как для них действует акция** — 15% кешбэка за все покупки, сделанные до 31 января 2021 года при их оплате со смартфона — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Это поможет сэкономить и купить на возвращенную сумму, например, подарок еще и на Рождество. Ну и, конечно, пригодится «Кредитная Польза» тем, у кого нет сейчас денег, чтобы оплатить желанную покупку полностью.
ЖМИ
Себе — полезный онлайн-курс
Среди партнеров Банка Хоум Кредит есть образовательные платформы, которые принимают к оплате карту рассрочки «Свобода»
Это это лишь один пример подарка в рассрочку — на самом деле в программе участвуют десятки онлайн-магазинов в категориях «товары для дома », «красота и здоровье», «бытовая техника», «одежда и обувь», «услуги и развлечения» и т.д.

Кому удобно: Всем, кто не хочет откладывать покупки в долгий ящик. А также новым клиентам банка, так как они получают целых 10 месяцев рассрочки на покупки в течение первых 14 дней с момента оформления карты***.
ЖМИ
Сестре — робот-пылесос
Есть вариант выбрать подходящую модель на витрине товаров в соцсети «Вконтакте», оформить рассрочку от Банка Хоум Кредит в сервисе VK Pay прямо в соцсети и заказать доставку в нужный город
Кому удобно: Всем пользователям «Вконтакте» старше 18 лет. А также тем, кто уютно чувствует себя в онлайн-шопинге и хочет порадовать близких, которые находятся далеко. Рассрочка предоставляется на 4 месяца — нужно будет сделать четыре равных платежа.
ЖМИ
Семье — крутую душевую кабину с гидромассажем
А чтобы долго не копить долго на крупную покупку, можно получить в Банке Хоум Кредит кредит наличными — до 1 млн рублей, — заполнив онлайн-заявку
Кому удобно: кто готов воплощать мечты и не хочет ждать, кто уверенно пользуется онлайн-сервисами и не хочет идти в банк, чтобы получить деньги. Впрочем, тот, кто предпочитает все же наведаться в офис лично, может сделать это.
ЖМИ
На новогодние подарки хватит всем. Об этом позаботится Банк Хоум Кредит — современный банк, который постоянно предлагает клиентам много удобных сервисов. Воспользоваться ими можно дистанционно либо при помощи сотрудника банка: все офисы обслуживают клиентов в обычном режиме.
Материал публикуется специально для «Хоум Кредит Банка».

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

*Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по дебетовой карте «Польза» с 15 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь.

** Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по карте «Кредитная Польза» с 15 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь.

*** Акция. Чтобы стать ее участником, нужно заключить договор по карте рассрочки «Свобода» с 30 октября 2020 года до 31 января 2021 года включительно. Подробные правила — здесь.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

«Дорогой Дедушка!» Читатели «Фонтанки» пишут Деду Морозу
Петербург — в ТОП-5 регионов по числу участников образовательной программы КЛИК
Ручная работа. Как восстанавливают брусчатку в Петербурге?
«Полный комплект». Почему стоит выбрать жилье с полной отделкой
«Их уже не испугать». Как финский бизнес в России переживает вирусный год
Что ждёт гуманитария, который решил изучить Data Science?
Технологии в образовании XXII века. «Фонтанка» и Технопарк 15 декабря проводят онлайн конференцию My.Tech.Ed
Машина по подписке. Пять шагов до личного автомобиля
Приятно познакомиться! Онлайн-магазин продуктов «Утконос» в цифрах и фактах
Оставьте лошадь дома. Видеоинструкция для тех, кто собрался в музей
ЕЩЁ