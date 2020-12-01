шаг 4

Осталось только выбрать дилерский центр, в котором вам будет удобнее забрать и обслуживать автомобиль.



После того, как вы сделаете выбор, на экране появится вся информация о подписке. Проверяйте: модель, тариф, тип двигателя, количество мест, адрес дилерского центра, стоимость подписки. Там же есть и полный текст договора аренды для ознакомления.



Кстати, на этом этапе для просмотра доступны фотографии именно того автомобиля, который вы выбрали. Вы наверняка оцените возможность взглянуть на свой будущий Hyundai с разных ракурсов.



Если берете автомобиль надолго, вас попросят оплатить первый месяц. В сервисе действует система ежемесячных платежей, так что вы заранее сможете рассчитать день следующей оплаты. Обращаем внимание, что за автомобиль не нужно вносить залог или существенный первый взнос. Это очень удобно: не надо изыскивать сразу большую сумму. При посуточной аренде по тарифу Country или при подписке на 1 месяц по тарифу Zima нужно внести деньги за весь период сразу.