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МАШИНА ПО ПОДПИСКЕ
Пять шагов до личного автомобиля
МАШИНА ПО ПОДПИСКЕ
Пять шагов до личного автомобиля
Как взять автомобиль «с иголочки» в хорошей комплектации и ездить на нем год, не платя проценты за кредит? Такую возможность дает новый формат временного автовладения в Петербурге — по подписке. Сервис запустил один из крупнейших автопроизводителей — Hyundai. Доступ к личному транспорту открыт онлайн: без первых взносов, залогов и даже визитов в офис. Читайте пошаговую инструкцию, как это работает.
Hyundai Mobility. Главное об онлайн-подписке на автомобиль
Как оформить и получить подписку. Пошаговая инструкция
Виды тарифов*
Пять вопросов про автомобиль по подписке
Слово пользователям
Как взять автомобиль «с иголочки» в хорошей комплектации и ездить на нем год, не платя проценты за кредит? Такую возможность дает новый формат временного автовладения в Петербурге — по подписке. Сервис запустил один из крупнейших автопроизводителей — Hyundai. Доступ к личному транспорту открыт онлайн: без первых взносов, залогов и даже визитов в офис. Читайте пошаговую инструкцию, как это работает.
Ездить, но не обременять себя налогами, обслуживанием автомобиля и его содержанием — таков лозунг многих современных водителей, которые не спешат копить деньги и покупать собственный транспорт, а переходят на шеринг. И в этом есть логика. Тем более, что появляются услуги, кардинально меняющие подход к аренде машин. Такие, как Hyundai Mobility: сервис позволяет взять транспортное средство на любой удобный срок от дня до года полностью онлайн, без личных контактов.
Инструмент очень простой: надо скачать мобильное предложение, выбрать один из трех тарифов (Country, Freedom или Zima) и подходящую модель автомобиля. В Петербурге и в других городах России можно оформить подписку на седан Sonata, кроссоверы Tucson, Creta и Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Со временем ассортимент будет пополняться. Большинство машин новые, практически только что выпущенные с конвейера (по тарифу Freedom). Но даже если автомобиль с пробегом (по тарифам Country и Zima), он будет в отличном состоянии, и ничто не напомнит о предыдущем пользователе. Брендинга на кузове нет — полное ощущение поездки на личном автомобиле.

От залогов и дополнительных сборов пользователи сервиса освобождены, как и от традиционных хлопот автовладельца. Все заботы о транспортном средстве команда Hyundai Mobility берет на себя: обслуживание, страхование и круглосуточную помощь на дорогах. Кроме того, в стоимость уже включены некоторые необходимые в машине аксессуары.
Инструмент очень простой: надо скачать мобильное предложение, выбрать один из трех тарифов (Country, Freedom или Zima) и подходящую модель автомобиля. В Петербурге и в других городах России можно оформить подписку на седан Sonata, кроссоверы Tucson, Creta и Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Со временем ассортимент будет пополняться. Большинство машин новые, практически только что выпущенные с конвейера (по тарифу Freedom). Но даже если автомобиль с пробегом (по тарифам Country и Zima), он будет в отличном состоянии, и ничто не напомнит о предыдущем пользователе. Брендинга на кузове нет — полное ощущение поездки на личном автомобиле.

От залогов и дополнительных сборов пользователи сервиса освобождены, как и от традиционных хлопот автовладельца. Все заботы о транспортном средстве команда Hyundai Mobility берет на себя: обслуживание, страхование и круглосуточную помощь на дорогах. Кроме того, в стоимость уже включены некоторые необходимые в машине аксессуары.
Инструмент очень простой: надо скачать мобильное предложение, выбрать один из трех тарифов (Country, Freedom или Zima) и подходящую модель автомобиля. В Петербурге и в других городах России можно оформить подписку на седан Sonata, кроссоверы Tucson, Creta и Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. Со временем ассортимент будет пополняться. Большинство машин новые, практически только что выпущенные с конвейера (по тарифу Freedom). Но даже если автомобиль с пробегом (по тарифам Country и Zima), он будет в отличном состоянии, и ничто не напомнит о предыдущем пользователе. Брендинга на кузове нет — полное ощущение поездки на личном автомобиле.

От залогов и дополнительных сборов пользователи сервиса освобождены, как и от традиционных хлопот автовладельца. Все заботы о транспортном средстве команда Hyundai Mobility берет на себя: обслуживание, страхование и круглосуточную помощь на дорогах. Кроме того, в стоимость уже включены некоторые необходимые в машине аксессуары.
Забрать машину в Петербурге можно в любом из пяти салонов, где есть в наличии этот автомобиль. Обслуживать транспортное средство вы будете в том салоне, где взяли свой Hyundai.

Hyundai Mobility

Главное об онлайн-подписке на автомобиль
Не владей, а используй. В ежемесячный платеж уже входят: полное КАСКО без франшизы и ОСАГО, транспортный налог, техническое обслуживание автомобиля и сезонная замена шин. Менеджеры клиентской службы всегда помогут с ответами на возникающие вопросы — по телефону или по почте.
Петербургская погода не испортит настроения. В каждом тарифе есть сезонная замена шин. Дополнительная мойка перед возвращением автомобиля не требуется — особенно это удобно при посуточной аренде по тарифу Country. Забираете вы тоже абсолютно чистый и подготовленный транспорт.
Ты не один. В случае ДТП вас не оставят один на один с трудностями. Помощь на дорогах работает в режиме 24/7, на место приедет аварийный комиссар. И если нужно — эвакуатор. Также сервисом предусмотрены дозаправка до ближайшей станции и замена колеса при проколе.
Автомобили на все случаи жизни. Нужен транспорт для передвижений по городу — можно выбрать кроссовер Creta. Необходим второй автомобиль в семью или личная машина только на один сезон — будет удобен кроссовер Tucson. Чтобы поехать в путешествие большой компанией, «в ассортименте» есть микроавтобус H-1.
Дополнительные аксессуары включены. При любом варианте подписки Hyundai Mobility в салоне будут полезные вещи: зарядное устройство, набор автомобилиста и щетка для снега. По подпискам Country и Zima можно взять автомобиль с детским креслом или даже двумя.
Быстрота оформления. Вы получите личный автомобиль всего в несколько кликов, полностью онлайн и без контактов с другими людьми. Заберете машину очень скоро: по тарифу Country — через 4 часа, по тарифам Freedom и Zima — через 2 дня.
Путешествия без преград. Для машины по подписке нет границ: можно отправиться на ней, куда только захочешь, даже за рубеж — по предварительной заявке в приложении. При этом доплаты за выезды в регионы РФ или за границу отсутствуют.
Не владей, а используй. В ежемесячный платеж уже входят: полное КАСКО без франшизы и ОСАГО, транспортный налог, техническое обслуживание автомобиля и сезонная замена шин. Менеджеры клиентской службы всегда помогут с ответами на возникающие вопросы — по телефону или по почте.
Петербургская погода не испортит настроения. В каждом тарифе есть сезонная замена шин. Дополнительная мойка перед возвращением автомобиля не требуется — особенно это удобно при посуточной аренде по тарифу Country. Забираете вы тоже абсолютно чистый и подготовленный транспорт.
Ты не один. В случае ДТП вас не оставят один на один с трудностями. Помощь на дорогах работает в режиме 24/7, на место приедет аварийный комиссар. И если нужно — эвакуатор. Также сервисом предусмотрены дозаправка до ближайшей станции и замена колеса при проколе.
Дополнительные аксессуары включены. При любом варианте подписки Hyundai Mobility в салоне будут полезные вещи: зарядное устройство, набор автомобилиста и щетка для снега. По подпискам Country и Zima можно взять автомобиль с детским креслом или даже двумя.
Автомобили на все случаи жизни. Нужен транспорт для передвижений по городу — можно выбрать кроссовер Creta. Необходим второй автомобиль в семью или личная машина только на один сезон — будет удобен кроссовер Tucson. Чтобы поехать в путешествие большой компанией, «в ассортименте» есть микроавтобус H-1.
Быстрота оформления. Вы получите личный автомобиль всего в несколько кликов, полностью онлайн и без контактов с другими людьми. Заберете машину очень скоро: по тарифу Country — через 4 часа, по тарифам Freedom и Zima — через 2 дня.
Путешествия без преград. Для машины по подписке нет границ: можно отправиться на ней, куда только захочешь, даже за рубеж — по предварительной заявке в приложении. При этом доплаты за выезды в регионы РФ или за границу отсутствуют.

Как оформить и получить подписку

Пошаговая инструкция
шаг 1
Скачайте в App Store или Google Play приложение Hyundai Mobility. Введите номер телефона, затем присланный SMS-код и выберите город. С этого момента вам будет доступна демо-версия сервиса. Она позволит познакомиться с ценами, доступным автопарком и условиями использования — без регистрации.
шаг 2
Чтобы забронировать понравившийся автомобиль, зарегистрируйтесь. Сервисом могут воспользоваться водители в возрасте от 25 лет со стажем больше трех лет.

Для авторизации приготовьте два документа — паспорт и водительское удостоверение. Также попросят ввести данные банковской карты. На проверку данных уйдет от двух часов до суток. Как только придет уведомление об успешном прохождении регистрации, можно выбирать первую машину по подписке. Если уведомления в телефоне отключены, то через некоторое время зайдите в приложение и проверьте свой статус.

Какой автомобиль вам нужен: седан, кроссовер или, может быть, микроавтобус для семейных поездок за город? Смотрите витрину, читайте подробную информацию о каждой модели и решайте.
Можно ли оформить подписку на двух водителей? ➤
Да, и даже больше. Сервис может предоставить доступ к управлению автомобилем еще трем лицам при условии, что они тоже зарегистрируются в мобильном приложении Hyundai Mobility. Но ответственным по договору останется арендатор.
шаг 3
Сначала выбираете тариф, потом автомобиль. Например, понравился черный Santa Fe, который вы решили взять на год. Можно выбрать ограничения по пробегу в зависимости от планов: например, 30 000 км в год, если вы хотите использовать машину ежедневно. Изменились обстоятельства или перспективы? Подписку можно в любой момент отменить, после чего будет произведен перерасчет стоимости.
Я хочу красный Tucson, а его нет в наличии. Что делать? ➤
Мобильное приложение Hyundai Mobility может уведомить о появлении понравившейся модели, которой временно нет в наличии. Сделайте заявку, и вам пришлют пуш, когда выбранный автомобиль появится. Есть в сервисе и функция «Предзаказ». Она доступна для тех машин, которые уже поступили в парк, но еще не размещены в каталоге. Если заранее заказать такой автомобиль, вы получите его еще до того, как его заведут в каталог.
шаг 4
Осталось только выбрать дилерский центр, в котором вам будет удобнее забрать и обслуживать автомобиль.

После того, как вы сделаете выбор, на экране появится вся информация о подписке. Проверяйте: модель, тариф, тип двигателя, количество мест, адрес дилерского центра, стоимость подписки. Там же есть и полный текст договора аренды для ознакомления.

Кстати, на этом этапе для просмотра доступны фотографии именно того автомобиля, который вы выбрали. Вы наверняка оцените возможность взглянуть на свой будущий Hyundai с разных ракурсов.

Если берете автомобиль надолго, вас попросят оплатить первый месяц. В сервисе действует система ежемесячных платежей, так что вы заранее сможете рассчитать день следующей оплаты. Обращаем внимание, что за автомобиль не нужно вносить залог или существенный первый взнос. Это очень удобно: не надо изыскивать сразу большую сумму. При посуточной аренде по тарифу Country или при подписке на 1 месяц по тарифу Zima нужно внести деньги за весь период сразу.
шаг 5
По тарифам Freedom и Zima готовый автомобиль вы сможете забрать через два дня после бронирования (по тарифу Country — через 4 часа). Передача машины всегда бесконтактна: не нужно обращаться к сотрудникам сервиса. Автомобиль будет ждать вас на парковке дилерского центра, открыть его можно самостоятельно при помощи мобильного приложения. Документы и ключи ищите в бардачке. Осмотреть и принять автомобиль также можно самостоятельно. Но если вдруг возникли проблемы или что-то непонятно, имеет смысл позвонить в службу техподдержки или написать туда — прямо в приложении. Техслужба работает 24 /7. Ответы на самые популярные вопросы можно найти на официальном сайте сервиса, в разделе «Помощь».
шаг 1
Скачайте в App Store или Google Play приложение Hyundai Mobility. Введите номер телефона, затем присланный SMS-код и выберите город. С этого момента вам будет доступна демо-версия сервиса. Она позволит познакомиться с ценами, доступным автопарком и условиями использования — без регистрации.
Как оформить и получить подписку
Пошаговая инструкция
шаг 2
Чтобы забронировать понравившийся автомобиль, зарегистрируйтесь. Сервисом могут воспользоваться водители в возрасте от 25 лет со стажем больше трех лет.

Для авторизации приготовьте два документа — паспорт и водительское удостоверение. Также попросят ввести данные банковской карты. На проверку данных уйдет от двух часов до суток. Как только придет уведомление об успешном прохождении регистрации, можно выбирать первую машину по подписке. Если уведомления в телефоне отключены, то через некоторое время зайдите в приложение и проверьте свой статус.

Какой автомобиль вам нужен: седан, кроссовер или, может быть, микроавтобус для семейных поездок за город? Смотрите витрину, читайте подробную информацию о каждой модели и решайте.
Можно ли оформить подписку на двух водителей? ➤
Да, и даже больше. Сервис может предоставить доступ к управлению автомобилем еще трем лицам при условии, что они тоже зарегистрируются в мобильном приложении Hyundai Mobility. Но ответственным по договору останется арендатор.
шаг 3
Сначала выбираете тариф, потом автомобиль. Например, понравился черный Santa Fe, который вы решили взять на год. Можно выбрать ограничения по пробегу в зависимости от планов: например, 30 000 км в год, если вы хотите использовать машину ежедневно. Изменились обстоятельства или перспективы? Подписку можно в любой момент отменить, после чего будет произведен перерасчет стоимости.
Я хочу красный Tucson, а его нет в наличии. Что делать? ➤
Мобильное приложение Hyundai Mobility может уведомить о появлении понравившейся модели, которой временно нет в наличии. Сделайте заявку, и вам пришлют пуш, когда выбранный автомобиль появится. Есть в сервисе и функция «Предзаказ». Она доступна для тех машин, которые уже поступили в парк, но еще не размещены в каталоге. Если заранее заказать такой автомобиль, вы получите его еще до того, как его заведут в каталог.
шаг 4
Осталось только выбрать дилерский центр, в котором вам будет удобнее забрать и обслуживать автомобиль.

После того, как вы сделаете выбор, на экране появится вся информация о подписке. Проверяйте: модель, тариф, тип двигателя, количество мест, адрес дилерского центра, стоимость подписки. Там же есть и полный текст договора аренды для ознакомления.

Кстати, на этом этапе для просмотра доступны фотографии именно того автомобиля, который вы выбрали. Вы наверняка оцените возможность взглянуть на свой будущий Hyundai с разных ракурсов.

Если берете автомобиль надолго, вас попросят оплатить первый месяц. В сервисе действует система ежемесячных платежей, так что вы заранее сможете рассчитать день следующей оплаты. Обращаем внимание, что за автомобиль не нужно вносить залог или существенный первый взнос. Это очень удобно: не надо изыскивать сразу большую сумму. При посуточной аренде по тарифу Country или при подписке на 1 месяц по тарифу Zima нужно внести деньги за весь период сразу.
шаг 4
Осталось только выбрать дилерский центр, в котором вам будет удобнее забрать и обслуживать автомобиль.

После того, как вы сделаете выбор, на экране появится вся информация о подписке. Проверяйте: модель, тариф, тип двигателя, количество мест, адрес дилерского центра, стоимость подписки. Там же есть и полный текст договора аренды для ознакомления.

Кстати, на этом этапе для просмотра доступны фотографии именно того автомобиля, который вы выбрали. Вы наверняка оцените возможность взглянуть на свой будущий Hyundai с разных ракурсов.

Если берете автомобиль надолго, вас попросят оплатить первый месяц. В сервисе действует система ежемесячных платежей, так что вы заранее сможете рассчитать день следующей оплаты. Обращаем внимание, что за автомобиль не нужно вносить залог или существенный первый взнос. Это очень удобно: не надо изыскивать сразу большую сумму. При посуточной аренде по тарифу Country или при подписке на 1 месяц по тарифу Zima нужно внести деньги за весь период сразу.
шаг 5
По тарифам Freedom и Zima готовый автомобиль вы сможете забрать через два дня после бронирования (по тарифу Country — через 4 часа). Передача машины всегда бесконтактна: не нужно обращаться к сотрудникам сервиса. Автомобиль будет ждать вас на парковке дилерского центра, открыть его можно самостоятельно при помощи мобильного приложения. Документы и ключи ищите в бардачке. Осмотреть и принять автомобиль также можно самостоятельно. Но если вдруг возникли проблемы или что-то непонятно, имеет смысл позвонить в службу техподдержки или написать туда — прямо в приложении. Техслужба работает 24 /7. Ответы на самые популярные вопросы можно найти на официальном сайте сервиса, в разделе «Помощь».
Какой автомобиль вы бы попробовали?
Ответить

Виды тарифов*

FREEDOM
подписка на год
от 29 900 р/мес.
кому подойдет
COUNTRY
подписка от 1 дня до 1 месяца
от 3000 р/сут.
кому подойдет
ZIMA
подписка на 1 месяц
(можно продлить)
от 47 250 р/меc.
кому подойдет
Подойдет, если нужен второй автомобиль для семьи, машина для повседневной эксплуатации. Если вы возьмете транспорт на год, а потом решите продлить подписку, то снова получите абсолютно новый автомобиль. При этом можно будет поменять модель.
Все автомобили в тарифе Freedom новые и в одной из максимальных комплектаций. В стоимость входит шиномонтаж 2 раза в год.
Идеален для поездки за город, небольшого путешествия, торжественного мероприятия, командировки или решения каких-то бытовых задач. Например, для перевозки вещей на дачу. Оплата взимается сразу за весь период. Стандартный пробег — 250 км в сутки. Но если вы берете машину на несколько дней, то пробег суммируется: вы сможете распоряжаться им, как удобно, — проехать чуть больше в один день, чуть меньше в другой. Если понадобится дополнительный пробег, то можно доплатить.
Все автомобили в тарифе Country в хороших комплектациях.

С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года будет действовать акция**: пробег увеличится до 500 км за ту же сумму.
На автомобиль установлено ежемесячное ограничение по пробегу в 2 500 км. Тариф подойдет для поездок на дачу или для сезонных путешествий, для ежедневного использования, для поездок в командировки по России и за рубеж.
Вы получите автомобиль с пробегом, но в идеальном техническом и внешнем состоянии.

С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года будет действовать акция**: расширенный в два раза пробег по прежней стоимости.
Где вы чаще ездите на автомобиле?
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Пять вопросов про автомобиль по подписке

Какую помощь на дороге оказывает сервис Hyundai Mobility?
Вас не оставят один на один с трудностями. Программа «Помощь на дороге» работает 24/7. В нее включены: подкачка и замена колеса, дозаправка до ближайшей станции, услуги эвакуатора и услуги аварийного комиссара при ДТП. Также сервис возьмет на себя сбор справок.
А что со страховкой и транспортным налогом?
Все машины предоставляются с полным каско без франшизы и ОСАГО.

Оплата транспортного налога, как и сервисное техобслуживание, уже включена в стоимость тарифа.
Могу ли я отправиться в путешествие на моем автомобиле по подписке?
Пользуйтесь автомобилем по любому тарифу на всей территории России и за ее пределами. Доплаты за выезды в регионы РФ и за границу отсутствуют. Для выезда за рубеж просто предварительно отправьте онлайн-запрос в мобильном приложении Hyundai Mobility.
Как оплачивать штрафы за нарушение ПДД?
Уведомления и полную информацию о новых штрафах клиент получает по электронной почте, указанной при регистрации, а также в мобильном приложении. Заплатить штраф нужно через приложение, в противном случае оплата не будет принята в зачет.

Штрафы, выписанные на водительское удостоверение пользователя, клиент оплачивает самостоятельно.
Можно ли досрочно отменить подписку?
Обстоятельства бывают разные: изменились планы, пропала необходимость в личном транспорте, а, может, вы и вовсе переезжаете куда-то далеко. Как быть? Доставьте автомобиль обратно в дилерский центр, зайдите в приложение и нажмите «Завершить». Сервис сделает перерасчет по фактическому времени подписки.
Пробовали ли вы брать автомобиль по подписке?
Ответить
Первый в России сервис онлайн-подписки
на автомобили работает уже год
1 800
Клиентов уже воспользовались сервисом
7 000 000
Столько километров составил суммарный пробег за год
46
Дилерских центров Hyundai в 20 городах России участвуют в проекте

Слово пользователям

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА АВТОМОБИЛЬ
*Подробнее об условиях и тарифах читайте здесь.
** Акция «Зимний отпуск» (с 01 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, либо продлившие срок аренды ТС по названным тарифам в течение указанного периода), организатор акции ООО «Хендэ Мотор СНГ» (123112, город Москва, улица Тестовская, д. 10; ОГРН 1077746154067, ИНН 7703623202). Подробнее об организаторе и правилах акции читайте по ссылке.

Новости компаний

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Hyundai Mobility
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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