Инструмент очень простой: надо скачать мобильное предложение, выбрать один из трех тарифов (Country
, Freedom
или Zima
) и подходящую модель автомобиля. В Петербурге и в других городах России можно оформить подписку на седан Sonata
, кроссоверы Tucson
, Creta
и Santa Fe
, а также восьмиместный микроавтобус H-1
. Со временем ассортимент будет пополняться. Большинство машин новые, практически только что выпущенные с конвейера (по тарифу Freedom). Но даже если автомобиль с пробегом (по тарифам Country и Zima), он будет в отличном состоянии, и ничто не напомнит о предыдущем пользователе. Брендинга на кузове нет — полное ощущение поездки на личном автомобиле.
От залогов и дополнительных сборов пользователи сервиса освобождены, как и от традиционных хлопот автовладельца. Все заботы о транспортном средстве команда Hyundai Mobility берет на себя: обслуживание
, страхование и круглосуточную помощь на дорогах. Кроме того, в стоимость уже включены некоторые необходимые в машине аксессуары.