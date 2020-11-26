— При приеме на работу молодых специалистов мы нередко сталкиваемся с тем, что у них отличная теоретическая подготовка, но практических навыков нет никаких. А в современном бизнесе критически необходимы готовые специалисты, которых можно встроить в структуру оперативно. Поэтому дополнительное образование в наше время не только будет бонусом для кандидата — для ряда позиций оно принципиально необходимо. Тем более если речь идет о точных науках.

Дмитрий Гинтовт

генеральный директор, RTransInvest