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бесплатная онлайн конференция
ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXII ВЕКА
«Фонтанка» и Технопарк Санкт-Петербурга проводят онлайн конференцию My.Tech.Ed
15.12.20
регистрация
Чему и как учиться за пределами школы? Что эффективнее: офлайн или дистант? С чего начать запуск онлайн-курсов? Сколько это стоит? В образовательных технологиях будущего, которое внезапно наступило, разберутся участники конференции My.Tech.Ed. Будет интересно всем: школьникам, студентам, преподавателям, бизнесменам, HR-специалистам и не только. «Фонтанка» будет транслировать происходящее. Узнать о современных трендах можно, не выходя из дома.
Конференция My.Tech.Ed — для тех, кто работает в сфере EdTech (Educational Technology, «образовательные технологии»), следит за развитием образовательных технологий, хочет учиться новому или повысить квалификацию.
ЧТО?
Мероприятие в онлайн-формате состоится на площадке Технопарка Санкт-Петербурга и будет транслироваться на «Фонтанке». Ему будет посвящена отдельная страница на нашем сайте.
ГДЕ?
КОГДА?
15.12.20
СМОТРИТЕ КОНФЕРЕНЦИЮ В РАЗДЕЛЕ «ТЕХНОЛОГИИ»

Технопарк Санкт-Петербурга — драйвер развития городских технологических проектов. Его команда уже подготовила более 2 000 публичных мероприятий разного формата и масштаба, главным из которых является ежегодный технологический фестиваль My.Tech. В этом году вместо фестиваля проходит конференция, которая переместилась в онлайн. Формат изменился, но суть осталась той же: на мероприятии делятся не мотиваторами, а собственным опытом в развитии бизнеса и образовательных технологий. Это не только теория, но и практика, дающая возможность получить конкретные полезные навыки.
СМОТРИТЕ КОНФЕРЕНЦИЮ В РАЗДЕЛЕ «ТЕХНОЛОГИИ»

Технопарк Санкт-Петербурга — драйвер развития городских технологических проектов. Его команда уже подготовила более 2 000 публичных мероприятий разного формата и масштаба, главным из которых является ежегодный технологический фестиваль My.Tech. В этом году вместо фестиваля проходит конференция, которая переместилась в онлайн. Формат изменился, но суть осталась той же: на мероприятии делятся не мотиваторами, а собственным опытом в развитии бизнеса и образовательных технологий. Это не только теория, но и практика, дающая возможность получить конкретные полезные навыки.
Школьнику
Как выбрать подходящую профессию? Чему и где учиться за пределами школы?
Студенту
Как стать профессионалом? Как подготовиться к поиску подходящей работы?
Преподавателю
Как автоматизировать процесс обучения без ущерба знаниям?
Разработчику курсов
Как воспользоваться новыми инструментами для создания пособий?
Предпринимателю
Как создать новый продукт и захватить рынок?
HR-специалисту
В чем секреты оценки технического персонала? Какие необычные каналы поиска кандидатов существуют?
Руководителю бизнеса в сфере образования
Как эффективно и безболезненно перевести проект на цифровые рельсы?
Программа онлайн-марафона состоит из трех круглых столов, модератором которых выступит журналист Федор Погорелов. Вначале ведущий даст слово каждому участнику для презентации, после чего начнется обсуждение темы. Вопросы My.Tech.Ed-2020 затронет очень актуальные.
Программа онлайн-марафона состоит из трех круглых столов, модератором которых выступит журналист Федор Погорелов. Вначале ведущий даст слово каждому участнику для презентации, после чего начнется обсуждение темы. Вопросы My.Tech.Ed-2020 затронет очень актуальные.
Ключевые дискуссии
Образование XXII века
Как вывести на рынок образования свой продукт? Какие инструменты для этого использовать? Можно ли сделать это самостоятельно и без бюджета? Как стать профессионалом в онлайн-обучении? Каким будет рынок и чего ждать от образования в будущем, которое наступило так внезапно? Ведущие компании в сфере EdTech пошагово объяснят, что нужно для организации онлайн-школы и сколько это стоит.
Online vs Offline
Какие преимущества у дистанта? Почему без offline ничего не получится? Дешевле ли онлайн-обучение и так ли необходимо личное присутствие преподавателя? Компании, которые ранее никогда не работали дистанционно, узнают, как эффективно настроить онлайн. Те, кто давно практикуют дистант, расскажут о своих наработках.
Мне не нужен HR
Почему в современном мире не обойтись без HR? Как найти идеального кандидата? Почему важно развивать навыки и умения своих работников? В чем суть профориентации? Специалисты IT-рекрутинга раскроют, почему айтишники так много зарабатывают. Профессионалы HR расскажут о построении карьеры в условиях турбулентности. А также поделятся нестандартными методами сорсинга кандидатов.
Кроме деловой программы запланирована и развлекательная. Участники конференциии EdMarket и Geekbrains разыграют среди слушателей отдельные модули и полные курсы обучения, а также полезные интересные книги от издательств-партнеров*.
Участвуйте
Если вы понимаете, что нужно учиться, но не знаете, чему
Если вы задумываетесь о дифференциации бизнеса, но вам непонятны процессы
Если вы стоите перед выбором качественного специалиста и планируете экономить на HR
В 2021 году в Петербурге планируется запуск проекта «Университет Технопарка». Целевая аудитория — от старшеклассников до топ-менеджмента крупных корпораций. Участники смогут получить широкие знания по таким направлениям, как аддитивные технологии (например, 3D-печать), кибербезопасность, интернет вещей, технологическое предпринимательство, фармацевтика. Программы обучения построены на опыте высококлассных специалистов и доступе к уникальному высокотехнологичному оборудованию. Конференция My.Tech.Ed — начало этого масштабного проекта.
В 2021 году в Петербурге планируется запуск проекта «Университет Технопарка». Целевая аудитория — от старшеклассников до топ-менеджмента крупных корпораций. Участники смогут получить широкие знания по таким направлениям, как аддитивные технологии (например, 3D-печать), кибербезопасность, интернет вещей, технологическое предпринимательство, фармацевтика. Программы обучения построены на опыте высококлассных специалистов и доступе к уникальному высокотехнологичному оборудованию. Конференция My.Tech.Ed — начало этого масштабного проекта.
Все презентационные материалы докладчиков будут находиться в свободном доступе. Участники фестиваля всегда смогут обратиться к ним вновь.

Участие в конференции My.Tech.Ed свободное, однако необходимо зарегистрироваться.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Партнеры проекта
  • Правительство Санкт-Петербурга
  • RTransInvest
  • EdMarket
  • «Нетология»
  • TimePad
  • Geekbrains
  • «Альпина Паблишер»
  • Издательский дом «Питер»
  • Школа инноваций и креативного мышления «ИКРА»
  • Skolkovo
  • Jobsora
  • Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
  • ФРИИ
  • YellowRockets
  • СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
  • Jooble
Материал подготовлен специально для My.Tech.Ed.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой My.Tech.Ed
Другие источники фотографий: fontanka.ru, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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