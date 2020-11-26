— Технопарк Санкт-Петербурга всегда занимался поддержкой молодых специалистов. Мы понимаем, что в наши нелегкие времена главная инвестиция, которую может позволить себе каждый, — инвестиция в себя. Как подсказывает рынок, дефицит технических специалистов берет начало еще в школах: в нашем городе очень высокий средний процент ЕГЭ, но точные науки проигрывают гуманитарным с большим отрывом. Понимая важность взращивания специалистов с младых ногтей, мы взаимодействуем со школами и вузами Санкт-Петербурга, а благодаря высококлассным специалистам и эксклюзивному оборудованию площадок готовы оказать всестороннюю поддержку в обучении и подготовке новых кадров.