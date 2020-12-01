Но оказалось, что все не так просто. Легко быть многостаночником, если вся работа плюс-минус в одной области — как вы помните, я редактор, а значит, действую в сфере человеческого языка. Удивительные наблюдения начинаются, когда работа условно задействует правое полушарие, а учеба — левое. Так вот, если переключаться на программирование с редактирования, то мозг радостно перещелкивает что-то там у себя внутри и прямо чувствуется, как он отдыхает одним полушарием, загружая другое. А поскольку я еще не очень великий спец, ошибки и долгие отладки воспринимаются как что-то само собой разумеющееся.

