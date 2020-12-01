Но если долго не заниматься, то условное левое полушарие выключается и приходится его пинать. К примеру, после перерыва всего в три дня я написала бесконечный цикл (забыла указать условия выхода) и с ужасом смотрела, как он работает… и работает… и работает…
Поэтому в курсе «Профессия Data Scientist» от SkillFactory очень много внимания уделяется именно постоянным тренировкам. Во введении сразу было сказано, что для лучшего усвоения материала занятия должны быть регулярными — теперь я понимаю, почему.
Особенно это актуально тем, кто хочет сменить профессию. В основном именно с таким запросом приходят на курс «Профессия Data Scientist»
. 13 готовых кейсов в портфолио, обратная связь от преподавателей из Яндекса и NVIDIA, поддержка от тьютора и помощь карьерного центра — все это поможет желающим найти работу как можно быстрее.
Еще один бонус от таких занятий мне кажется весьма существенным: снижение риска деменции. Ну что, кто со мной учить Python?