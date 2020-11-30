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Полный комплект
Почему стоит выбрать жилье с полной отделкой

Полный комплект

Почему стоит выбрать жилье с полной отделкой
Какую квартиру покупать на первичном рынке — в черновом варианте или с отделкой? Что вы увидите в новом жилье, если приобретали его с ремонтом «под ключ»? Чем современные стандарты отделки отличаются от советских и тех, что были приняты еще 10 лет назад? Опытом делятся профессионал в сфере недвижимости, покупатель жилья в новостройке и петербургский застройщик.

Пять преимуществ отделки

Взгляд риэлтора
Специалисты в области сделок с недвижимостью подмечают тенденцию: все больше покупателей, желающих купить квартиру на первичном рынке, делают выбор в пользу вариантов с чистовой отделкой. На этот запрос активно отозвались строительные компании, предлагая все чаще «полный комплект». Исключение составляют лишь дома в сегментах «бизнес» и «элит», где покупатели по-прежнему предпочитают делать эксклюзивный дизайнерский ремонт.
Почему тем, кто приобретает квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, удобно покупать квадратные метры с полной отделкой, рассказала исполнительный директор агентства недвижимости «Бриз» Сабина Данилова.
Специалисты в области сделок с недвижимостью подмечают тенденцию: все больше покупателей, желающих купить квартиру на первичном рынке, делают выбор в пользу вариантов с чистовой отделкой. На этот запрос активно отозвались строительные компании, предлагая все чаще «полный комплект». Исключение составляют лишь дома в сегментах «бизнес» и «элит», где покупатели по-прежнему предпочитают делать эксклюзивный дизайнерский ремонт.

Почему тем, кто приобретает квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, удобно покупать квадратные метры с полной отделкой, рассказала исполнительный директор агентства недвижимости «Бриз» Сабина Данилова.
— Главный довод в пользу квартиры с отделкой — ты получаешь ключи и можешь заезжать. Если необходимо, ремонт делаешь в процессе обустройства. Для многих это предпочтительнее, чем снимать жилье или месяцами скитаться по родственникам или друзьям. Еще одна причина — экономия. На мой взгляд, денег на покупку жилья у населения все меньше и меньше. У наших клиентов, взявших большую ипотеку, зачастую нет возможности осилить еще и отделку, на которую в среднем уходит миллион рублей, а то и полтора.

Людям, которые покупают недвижимость не для проживания, а для инвестирования, я тоже советую покупать жилье с отделкой. Его легче сдать в аренду либо перепродать, если возникнет такая необходимость. «Черновую» квартиру одной клиентки мы продавали год: покупатели на вторичном рынке, в основном, ищут готовое жилье, в которое можно сразу заехать.

Бывает, что дольщики заключают договор на квартиру без отделки, но в процессе строительства докупают у компании еще и ремонт. Причем иногда такое решение принимают и покупатели недвижимости бизнес-класса. Они понимают, что проще доверить эти работы застройщику, который за счет больших объемов может выполнить отделку за меньшие деньги.
— Главный довод в пользу квартиры с отделкой — ты получаешь ключи и можешь заезжать. Если необходимо, ремонт делаешь в процессе обустройства. Для многих это предпочтительнее, чем снимать жилье или месяцами скитаться по родственникам или друзьям. Еще одна причина — экономия. На мой взгляд, денег на покупку жилья у населения все меньше и меньше. У наших клиентов, взявших большую ипотеку, зачастую нет возможности осилить еще и отделку, на которую в среднем уходит миллион рублей, а то и полтора.

Людям, которые покупают недвижимость не для проживания, а для инвестирования, я тоже советую покупать жилье с отделкой. Его легче сдать в аренду либо перепродать, если возникнет такая необходимость. «Черновую» квартиру одной клиентки мы продавали год: покупатели на вторичном рынке, в основном, ищут готовое жилье, в которое можно сразу заехать.

Бывает, что дольщики заключают договор на квартиру без отделки, но в процессе строительства докупают у компании еще и ремонт. Причем иногда такое решение принимают и покупатели недвижимости бизнес-класса. Они понимают, что проще доверить эти работы застройщику, который за счет больших объемов может выполнить отделку за меньшие деньги.

Подытожим

Квартира с отделкой экономит деньги
Проще взять ипотеку на квадратные метры «под ключ», чем потом выплачивать потребительский кредит на ремонт по более высокой процентной ставке.
Готовое жилье сэкономит и время
Можно сразу въехать или сдать в аренду. На ремонт же уходит минимум 3-4 месяца.
Не будем забывать и о спокойствии
Тот, кто хоть раз приглашал бригаду ремонтников, знает, о чем речь. Не факт, что мастера выполнят работу на пятерку. А это дополнительные затраты, время и т.д.
Меньше шума от соседей
В доме, где все квартиры сдаются с чистовой отделкой, будет меньше шума от работающих перфораторов (хотя совсем от этого, наверное, избавиться не удастся).
Единый стиль
Застройщик оформит помещение в едином стиле: напольное покрытие, входные двери и плинтуса будут гармонировать между собой, делая жилище более стильным и уютным.
Фиксированая цена
У такой отделки фиксированная цена, она не растет в ходе. Как мы знаем, повышение стоимости ремонта в процессе выполнения работ — не редкость.
Отделка обойдется дешевле
Отделка от застройщика дешевле, чем тот же ремонт, сделанный самостоятельно. Ведь застройщик покупает все материалы на основании оптового договора, а рабочие выполняют свое дело потоком.
Гарантия на отделочные работы
Надежные строительные компании, заинтересованные в клиентах, дают гарантию на отделочные работы. С застройщика спросить за качество работ куда легче, чем добиваться устранения неполадок и погрешностей от нанятой бригады ремонтников.

Первый ремонт через 5 лет

Взгляд покупателя
Личным опытом покупки жилья в новом доме с нами поделилась Ольга Лаур. В 2016 года она приобрела квартиру с отделкой в ЖК «София» «Группы ЛСР». Почему она сделала такой выбор и что получила в итоге, нам рассказала сама петербурженка:
Личным опытом покупки жилья в новом доме с нами поделилась Ольга Лаур. В 2016 года она приобрела квартиру с отделкой в ЖК «София» «Группы ЛСР». Почему она сделала такой выбор и что получила в итоге, нам рассказала сама петербурженка:
— Отделка в комплексе такая, чтобы можно было получить ключи и сразу въехать. У меня не было на тот момент денег еще и на ремонт, да и заниматься им тоже было некому. В договоре полностью прописали перечень элементов отделки, а посмотреть, как все будет выглядеть, можно было на сайте застройщика. Когда я принимала квартиру, то сюрпризов не возникло: все оказалось именно так, как указали в договоре. Сантехника под ключ, аккуратно поклеенные обои, межкомнатные двери темного цвета, которые неплохо сочетались с цветом линолеума и стен. На входе — хорошие стальные двери с двумя замками, которые у нас стоят до сих пор.

Никаких претензий по отделке и по качеству у меня не возникло. Если и были какие-то мелкие шероховатости, то их при нас же исправили.

Только недавно мы переклеили обои: спустя почти пять лет хочется чего-то нового. Потолки покрашены хорошо, так что приглашенный мастер сказал: пока с ними ничего не надо делать.

Моя знакомая 3-4 года назад купила квартиру с черновой отделкой и только сейчас решилась сделать ремонт. Начались работы летом, сегодня на дворе уже почти зима, а квартира так и не готова: отделочники, которые обещают все сделать «на ура», то там не доделают, то тут. Бесконечные доплаты и споры, которым нет конца и края.
— Отделка в комплексе такая, чтобы можно было получить ключи и сразу въехать. У меня не было на тот момент денег еще и на ремонт, да и заниматься им тоже было некому. В договоре полностью прописали перечень элементов отделки, а посмотреть, как все будет выглядеть, можно было на сайте застройщика. Когда я принимала квартиру, то сюрпризов не возникло: все оказалось именно так, как указали в договоре. Сантехника под ключ, аккуратно поклеенные обои, межкомнатные двери темного цвета, которые неплохо сочетались с цветом линолеума и стен. На входе — хорошие стальные двери с двумя замками, которые у нас стоят до сих пор.

Никаких претензий по отделке и по качеству у меня не возникло. Если и были какие-то мелкие шероховатости, то их при нас же исправили.

Только недавно мы переклеили обои: спустя почти пять лет хочется чего-то нового. Потолки покрашены хорошо, так что приглашенный мастер сказал: пока с ними ничего не надо делать.

Моя знакомая 3-4 года назад купила квартиру с черновой отделкой и только сейчас решилась сделать ремонт. Начались работы летом, сегодня на дворе уже почти зима, а квартира так и не готова: отделочники, которые обещают все сделать «на ура», то там не доделают, то тут. Бесконечные доплаты и споры, которым нет конца и края.

Новые стандарты отделки

Что предлагают застройщики
У одного из крупнейших застройщика Петербурга — «Группы ЛСР» — действительно, все жилые комплексы комфорт-класса сдаются с качественной отделкой. Причем возможны варианты, которые зависят от конкретного ЖК: более бюджетный (как у Ольги, в квартире линолеум, раковина в ванной без тумбы и т.д.) и улучшенный (ламинат, стильная тумба под раковиной, отделка пола на балконе и т.д.). Но в любом случае эта отделка уже не та, что была 5-10 лет назад. Как признаются специалисты, сам рынок диктует постоянное повышение стандартов качества. Материалы и дизайн меняются практически ежегодно.
Пол
Фиброцементная стяжка 80 мм. Под стяжкой, а также между полом и стеной укладывается подложка. Ламинат 32 класса, 8 мм с плинтусом, укладывается на подложку. В санузле пол облицован плиткой «под дерево». На лоджии/балконе — стяжка и плитка.
Электрика
В квартирах выполнены все работы, связанные с электрикой. Установлен шкаф с автоматами и устройствами защитного подключения, а также розетки и выключатели. Счетчики — в общем коридоре.
Двери
Входная взломостойкая, оборудованная замком и «ночным сторожем», надежной фурнитурой, глазком. Облагорожена панелью МДФ со стороны квартиры (с возможностью замены). Межкомнатные двери современного дизайна с надежной фурнитурой, у части — расстекловка. Установлена трубка домофона. Есть техническая возможность заменить его на видеопанель.
Остекление
Все балконы и лоджии застеклены. Пластиковые окна с двойными стеклопакетами в каждой квартире.
Отделка в скандинавском стиле
Отопление
Горизонтальная разводка — трубы спрятаны в стяжке пола. Современные отопительные приборы.
Водоснабжение
Стояки холодной и горячей воды подведены до мест установки сантехнических приборов. Трубы зашиты и облицованы плиткой. Установлены приборы учета потребления. Установлены качественные смесители, раковины с тумбой, унитазы, акриловая ванна с экраном.
Стены
Выровнены, оклеены обоями повышенной прочности под покраску (до 8 окрашиваний). В ванной — облицованы плиткой на всю высоту. Плитка уложена в разбежку с перекрытием ½.
Потолки
Выровнены и окрашены белой краской в несколько слоев.
Связь
Установлена радиоточка. У входной двери есть розетка для подключения роутера.
Вентиляция
С механическим побуждением. Приток воздуха — через индивидуальные клапаны инфильтрации воздуха.
Застройщик оформляет квартиры в спокойных светлых тонах, чтобы владельцы сами расставили яркие акценты, выбрав стильную меблировку и декор. Покажем это на конкретном примере — отделке ванных комнат, выполненной в скандинавском стиле. Северный дизайн — оптимальное сочетание функциональности и эстетики. На это «работают» натуральные элементы в помещении и нейтральные цветовые гаммы, а также четкие линии в интерьере.

Разбираем главные черты скандинавского стиля, которые можно еще сильнее подчеркнуть, если взяться за дело с любовью:
Белая плитка: плоские прямоугольники или с фасками — «кабанчик». Реже используются многоугольники. Белая плитка только на первый взгляд кажется маркой: на самом деле, она очень практична. Дело в том, что больше всего пятен оставляют соли из высохшей воды: светлые разводы на белом почти не видны. Однако затирка может быть темной, а то и вовсе черной: это смотрится стильно и очень по-скандинавски.
Яркие детали: цветные занавески, искусственные растения, деревянные аксессуары, плетеные корзины для белья, светильники и смесители в стиле «ретро». Они разбавят монохромную ванную. С теплым освещением помещение будет уютнее.
Плитка под дерево на полу: удачно сымитировать природный материал может не только рисунок, но и фактура. Желательно уложить плитку со смещением на половину или треть доски: получается симпатичная «палубная» укладка.
Таким образом, квартира с полной отделкой — оптимальный выбор для тех, кто не хочет надолго откладывать новоселье, знает счет деньгам и доверяет опыту профессионалов своего дела.
Денис Бабаков
коммерческий директор ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:
В ходе недавнего исследования выяснилось: более 65% покупателей квартир ЛСР высоко оценивают качество отделки, которую мы предлагаем. 92% клиентов готовы обратиться повторно и 77% смело порекомендуют нас своим друзьям и знакомым. Мы рады такой высокой оценке. Цифры подтверждают: предлагая квартиры с полной отделкой, мы действительно помогаем людям избавиться от лишних хлопот, связанных с ремонтом, сохранить время и деньги.

В каких жилых комплексах комфорт-класса можно купить квартиру с отделкой под ключ:

«Новая Охта»
«Цветной город»
«Ручьи»
«Заповедный парк»
«Цивилизация»
«Шуваловский»
ВЫБРАТЬ КВАРТИРУ С ОТДЕЛКОЙ
«Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»

ЖК «Шуваловский». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация», ЖК «Цивилизация на Неве». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цветной город». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Ручьи».Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Заповедный парк». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ . Проектная декларация на сайте наш.дом.рф


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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