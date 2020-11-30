— Отделка в комплексе такая, чтобы можно было получить ключи и сразу въехать. У меня не было на тот момент денег еще и на ремонт, да и заниматься им тоже было некому. В договоре полностью прописали перечень элементов отделки, а посмотреть, как все будет выглядеть, можно было на сайте застройщика. Когда я принимала квартиру, то сюрпризов не возникло: все оказалось именно так, как указали в договоре. Сантехника под ключ, аккуратно поклеенные обои, межкомнатные двери темного цвета, которые неплохо сочетались с цветом линолеума и стен. На входе — хорошие стальные двери с двумя замками, которые у нас стоят до сих пор.



Никаких претензий по отделке и по качеству у меня не возникло. Если и были какие-то мелкие шероховатости, то их при нас же исправили.



Только недавно мы переклеили обои: спустя почти пять лет хочется чего-то нового. Потолки покрашены хорошо, так что приглашенный мастер сказал: пока с ними ничего не надо делать.



Моя знакомая 3-4 года назад купила квартиру с черновой отделкой и только сейчас решилась сделать ремонт. Начались работы летом, сегодня на дворе уже почти зима, а квартира так и не готова: отделочники, которые обещают все сделать «на ура», то там не доделают, то тут. Бесконечные доплаты и споры, которым нет конца и края.

