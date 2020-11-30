«Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
ЖК «Шуваловский». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация», ЖК «Цивилизация на Неве». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цветной город». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Ручьи».Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ.Проектная декларация на сайте наш.дом.рфЖК «Заповедный парк». Застройщик ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - СЗ . Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
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Дизайнер: Екатерина Елизарова