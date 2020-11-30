Чтобы уберечь здоровье зрителей и обеспечить их комфорт, организаторы впервые ввели систему бесплатных билетов для входа на площадь по сеансам, которые каждый может выбрать самостоятельно. Применительно к празднованию Дня Эрмитажа 2020 сеанс — это период пребывания на Дворцовой площади зрительской аудитории, которая может разместиться на ней комфортно и безопасно с санитарной точки зрения. Поэтому, как в театре или кинотеатре, на катке или в парке отдыха, количество зрительских мест на каждый сеанс ограничено в соответствии с действующими на данный момент нормативами. Это позволит зрителям посмотреть 3D mapping спектакль с соблюдением обязательной социальной дистанции — 1,5 м.



3D mapping спектакль длится 15 минут. Его будут показывать сеансами, каждый из которых включает два показа шоу (по опыту прошлых лет, многие зрители смотрят повтор, чтобы оценить не только общую историю, но и все детали) и 15-минутную паузу для смены зрителей на площади. Исключение — последний сеанс, в рамках которого шоу будет показано только один раз, поскольку закон о тишине предписывает завершить мероприятия в 22.00.



Оставаться или нет на второй показ в рамках выбранного сеанса — каждый зритель решит сам: выходы с Дворцовой площади будут открыты постоянно. Однако по окончании второго показа организаторы попросят зрителей покинуть площадь, по возможности, не задерживаясь. За 15 минут паузы аудитория на Дворцовой должна полностью смениться.

