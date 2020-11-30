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«Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа»

В честь Дня Эрмитажа на Дворцовой площади покажут 3D mapping шоу
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В честь Дней Эрмитажа 5 и 6 декабря на Дворцовой площади состоится масштабный 3D mapping: действие грандиозного светового шоу развернется на фасаде здания Главного штаба и будет посвящено Победе, возвышающей силу человеческого духа, Победе в разных ее образах и отражениях в судьбах мира и в искусстве.
Чтобы уберечь здоровье зрителей и обеспечить их комфорт, организаторы впервые ввели систему бесплатных билетов для входа на площадь по сеансам, которые каждый может выбрать самостоятельно. Применительно к празднованию Дня Эрмитажа 2020 сеанс — это период пребывания на Дворцовой площади зрительской аудитории, которая может разместиться на ней комфортно и безопасно с санитарной точки зрения. Поэтому, как в театре или кинотеатре, на катке или в парке отдыха, количество зрительских мест на каждый сеанс ограничено в соответствии с действующими на данный момент нормативами. Это позволит зрителям посмотреть 3D mapping спектакль с соблюдением обязательной социальной дистанции — 1,5 м.

3D mapping спектакль длится 15 минут. Его будут показывать сеансами, каждый из которых включает два показа шоу (по опыту прошлых лет, многие зрители смотрят повтор, чтобы оценить не только общую историю, но и все детали) и 15-минутную паузу для смены зрителей на площади. Исключение — последний сеанс, в рамках которого шоу будет показано только один раз, поскольку закон о тишине предписывает завершить мероприятия в 22.00.

Оставаться или нет на второй показ в рамках выбранного сеанса — каждый зритель решит сам: выходы с Дворцовой площади будут открыты постоянно. Однако по окончании второго показа организаторы попросят зрителей покинуть площадь, по возможности, не задерживаясь. За 15 минут паузы аудитория на Дворцовой должна полностью смениться.
История человечества полна ярких сюжетов, которые одинаково значимы и почитаемы на разных континентах, в разных уголках Земли. И сегодня как никогда хочется верить в то же, во что верили многие поколения до нас: что человек — талантом, трудом, умом, творчеством и стремлением к будущему, которое строит сам, — способен преодолеть и победить все.

По-другому не было и не может быть. Подтверждение тому — великие произведения искусства. В мировом культурном наследии, как в зеркале, отразились истории побед целых народов и отдельных людей — побед ежедневных и судьбоносных, вдохновляющих и незаметных, побед над страхами, над невежеством и косностью ума, над мракобесием, эпидемиями и войнами. Над обстоятельствами, казалось бы, самыми непреодолимыми — во имя добра и жизни.
3D mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» — о надежде, которой пишется история человечества сегодня, как и много веков назад.

В основу видеоряда вошли фрагменты изображений экспонатов из коллекции великого музея, художественные реплики и цитаты полотен, архитектурных деталей и элементов декора. В сюжетной линии спектакля — свыше десятка героических историй, о которых на языке шедевров рассказывает Эрмитаж. Их время — вечность, а код хранения — мировое пространство культуры, в котором мы живем. От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы ленинградской блокады — все это наше общее интеллектуальное и духовное наследство, капитал смыслов, вдохновляющий на творчество, надежду и жизнь.
фрагменты 3D mapping шоу, которое зрители увидят 5 и 6 декабря 2020 года
Одна из самых креативных и зрелищных современных арт-технологий — рисование светом и создание трехмерных проекций на фасадах архитектурных шедевров — добавляет в арсенал культуры мощные и созвучные запросам времени «инструменты». 3D mapping способен просвещать, развлекая, и переводить на язык образов и эмоций любой текст. Музыка и художественное слово также сыграют уникальную роль в создании величественной атмосферы спектакля. В нем прозвучат цитаты мемуаров героев событий, фрагменты стихотворений Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы. В музыкальной партитуре, созданной специально для проекта, зрители узнают отрывки из знаменитых произведений разных стилей и эпох.
За 3D-видеографику спектакля отвечает команда творческих специалистов Cosmo AV (Франция) — признанный лидер в области крупноформатных видеопроекций для шоу мирового масштаба. Знакомство петербуржцев с этой креативной командой впервые состоялось в 2014 году: в честь 250-летия великого музея на Дворцовой площади она представила проект «Эрмитаж. Бал истории». Он положил начало традиции празднования Дня Эрмитажа показами 3D mapping шоу на Дворцовой. В декабре 2016 года вместе с командой творческих специалистов Cosmo AV зрители 3D-проекта «Мистерия света» на фасаде Зимнего дворца совершили прогулку по залам музея, чтобы зарядиться неисчерпаемой энергией творчества, вдохновиться величием человеческого гения. В 2017 году в рамках фестиваля света та же команда участвовала в создании 3D-видеографики проекта «1917», посвященного 100-летию революции и собравшего беспрецедентное число зрителей.
Запись проекта «1917», посвященного 100-летию революции. Его создатели 5-6 декабря 2020 года покажут на Дворцовой новое шоу.
Проект 3D mapping шоу «Образы Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» создан в год 75-летия Великой Победы в сотрудничестве с одним из величайших музеев мира в поддержку общества, переживающего сегодня сложные времена, в поддержку всех, кого объединяет искусство. С любовью и надеждой на то, что жизнь, как это всегда случалось в истории, обязательно победит.

Сеансы пройдут 5 и 6 декабря
с 18:00 в следующем режиме:

вход на площадь только по бесплатным билетам,
оформленным только на сайте hermitageday.ru
18:00
18:00
1-й сеанс с повтором
18:45
18:45
2-й сеанс с повтором
19:30
19:30
3-й сеанс с повтором
20:15
20:15
4-й сеанс с повтором
21:00
21:00
5-й сеанс с повтором
21:45
21:45
6-й сеанс
В рамках каждого сеанса, кроме последнего, 3D-спектакль можно будет увидеть дважды.

Для зрителей

Чтобы попасть на шоу, зарегистрируйтесь на сайте HermitageDay.ru и выберите удобный вам сеанс. Получите бесплатный билет и предъявите его при входе на мероприятие на экране телефона или в распечатанном виде.
Вход на Дворцовую площадь будет осуществляться с Дворцового и Певческого проездов. Со стороны Арки Главного штаба вход на площадь и выход с нее будет закрыт. Выходы с мероприятия — со стороны Зимнего дворца, Певческого моста и Дворцового проезда. По возможности выходите со стороны Зимнего дворца, чтобы избежать встречных потоков зрителей.
Посмотреть схему входов и выходов
Выбрать бесплатные билеты на удобный сеанс

Стандарты безопасности

Друзья!
3D mapping шоу на Дворцовой площади будет проходить с соблюдением всех необходимых требований стандартов безопасности, принятых в Санкт-Петербурге в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При посещении мероприятия организаторы настоятельно просят вас:

Пожалуйста, используйте дезинфицирующие средства для обработки рук, установленные в зонах входа.
Соблюдайте рекомендованную дистанцию: каждый сеанс (кроме шестого, последнего) проходит с повтором, и поэтому все зрители, пришедшие на Дворцовую площадь согласно выбранному времени сеанса, смогут спокойно посмотреть шоу.
Перед входом на территорию мероприятия соблюдайте дистанцию, надевайте индивидуальные защитные маски и не снимайте их в течение всего времени пребывания на площадке шоу, в том числе в перерывах между спектаклями.
Если в день мероприятия вы почувствуете даже легкое недомогание или у вас поднимется температура, пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих: отмените поход на Дворцовую площадь, оставайтесь дома и вызовите врача.
Информация для людей старше 65 лет
Уважаемые петербуржцы и гости нашего города старше 65 лет!
Руководствуясь заботой о вашем здоровье, организаторы просят вас воздержаться от посещения данного мероприятия!
Информация для родителей несовершеннолетних детей
Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних зрителей шоу!
Посещение площадки мероприятия несовершеннолетними возможно ТОЛЬКО В ВАШЕМ СОПРОВОЖДЕНИИ.
Участие организованных групп детей в мероприятии не допускается!
Организаторы будут вынуждены отказать в посещении мероприятия в следующих случаях:
  • отсутствия у вас средств индивидуальной защиты – защитной маски;
  • вашего отказа от проведения температурного контроля;
  • выявления у вас повышенной температуры тела более 37°С и/или явных признаков респираторного заболевания (кашель, насморк, чихание).
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Проект реализован АНО «Гала-Рус» и Государственным Эрмитажем при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Бесплатные билеты на удобный для вас сеанс 3D mapping спектакля и дополнительная информация о проекте — только на сайте hermitageday.ru
Для тех, кто вынужден оставаться дома, 6 декабря в 21.30 на «Фонтанке» планируется эксклюзивный показ 3D mapping спектакля «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа». Следите за анонсами на нашем сайте!
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Материал публикуется специально для АНО «Гала-Рус»

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой АНО «Гала-Рус»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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