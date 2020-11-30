Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram

ХОЧУ И БУДУ!

Как сформулировать личную цель и найти средства для ее воплощения
ХОЧУ И БУДУ!
Как сформулировать личную цель и найти средства для ее воплощения
Мечтать полезно
Деловой подход
Думайте о хорошем
Вижу цель
Где взять средства?
Думали ли вы о том, что будет происходить в вашей жизни через пять лет? А через десять или двадцать? Конечно, знать все наперед и наверняка нельзя, зато можно и нужно планировать. Да, мир непредсказуем и регулярно будет устраивать вам сюрпризы, но это не значит, что стоит пустить дела на самотек. Чтобы в итоге получить желаемое, хорошо бы для начала узнать, чего же вы хотите и в каком направлении будете двигаться. Вот несколько полезных техник и лайфхаков, которые помогут превратить мечты и размышления в конкретные цели.

Мечтать полезно

Один из способов узнать, что для вас по-настоящему привлекательно, — написать рассказ о будущем. Представьте, каким бы хотели видеть свою неделю (или день) через несколько лет. Подумайте, чем вы будете заниматься в течение этого отрезка времени, как работать и отдыхать, с кем общаться, чего достигнете и так далее.
Мечтать полезно
Один из способов узнать, что для вас по-настоящему привлекательно, — написать рассказ о будущем. Представьте, каким бы хотели видеть свою неделю (или день) через несколько лет. Подумайте, чем вы будете заниматься в течение этого отрезка времени, как работать и отдыхать, с кем общаться, чего достигнете и так далее.
Делая это упражнение, стоит отключить в себе скептика и описывать только то, чего действительно хочется. При этом важно избегать стереотипов: постарайтесь не подменять свои личные мечты тем, что считается правильным в вашей семье или социальном кругу. Рассказ не обязан сразу же иметь законченный вид. Его можно будет исправлять и дополнять до тех пор, пока картинка будущего не станет ровно такой, как вам хочется. С ней вы сможете сверяться, когда подойдете к формулировке конкретных целей.

Полезным ориентиром в долгосрочном планировании является дневник важных событий. Попробуйте вести его в течение одного-двух месяцев, отмечая рядом с каждым событием, почему оно оказалось значимым. Так можно понять, что для вас ценно: крепкая семья или успех у противоположного пола, карьера или свободное время, яркие эмоции или душевное спокойствие. Узнав себя лучше, вы не станете добавлять в список целей «занять должность генерального директора», когда в действительности там должно стоять «год дауншифтинга на Бали».

Деловой подход

Вы занятой человек, привыкли решать задачи по мере поступления и не загадывать дальше, чем на год вперед? С таким подходом сложно строить долгосрочные планы, так как непонятно, какая часть бытия нуждается в постановке целей и каких именно. Поэтому стоит систематизировать многочисленные занятия и выделить основные сферы жизни.
Деловой подход
Вы занятой человек, привыкли решать задачи по мере поступления и не загадывать дальше, чем на год вперед? С таким подходом сложно строить долгосрочные планы, так как непонятно, какая часть бытия нуждается в постановке целей и каких именно. Поэтому стоит систематизировать многочисленные занятия и выделить основные сферы жизни.
Их оптимальное число — от пяти до семи: с большим количеством будет сложно работать. Если сразу составить список не получается, попробуйте понаблюдать за собой. Записывайте повседневные дела на листках для заметок, а потом просто соберите похожие задачи в несколько тематических стопок и назовите каждую: «Работа», «Дети», «Друзья», «Здоровье», «Дом», «Хобби» и т.д.

Можно, кстати, сразу оценить то, насколько вы довольны ситуацией в каждой из сфер, допустим, по шкале от ноля («меня это абсолютно не устраивает») до десяти («лучше и быть не может»). А потом подумать о том, каких показателей хотелось бы добиться в отстающих областях через несколько месяцев, год, пять или десять лет, и какой из них стоит заняться в первую очередь. Учтите, что, скорее всего, прокачать все направления жизни до максимального балла не удастся, ведь время и силы — ограниченные ресурсы. Между детьми и работой вполне реально потерять связь с друзьями, а забота о здоровье порой заставляет сбавить темпы карьерного роста. Как минимум, придется планировать цели из разных сфер на разные периоды жизни.

Думайте о хорошем

Как думать о будущем, когда в настоящем все так плохо? Начальство вредное, работа скучная, в квартире штукатурка осыпается, а ребенок опять получил двойку по математике. Тем, кто склонен видеть мир в черных тонах и охотно погружается в отрицательные эмоции, бывает полезно поменять подход.
Думайте о хорошем
Как думать о будущем, когда в настоящем все так плохо? Начальство вредное, работа скучная, в квартире штукатурка осыпается, а ребенок опять получил двойку по математике. Тем, кто склонен видеть мир в черных тонах и охотно погружается в отрицательные эмоции, бывает полезно поменять подход.
Для начала превратите проблему в негативную цель: «Пусть с потолка перестанет падать штукатурка». После чего сформулируйте цель позитивную: «Желаю с комфортом жить в уютной квартире». Тут полезно спросить себя, как именно вы видите комфорт и уют, чего хотите от собственного дома. Вдруг недостаток косметического ремонта не главная причина вашего недовольства? Может быть, вы хотите жить в другом районе или в квартире побольше? Чем конкретнее позитивная цель, тем легче будет составить план и сделать первый шаг к ее достижению.

Вижу цель

Визуализировать долгосрочные планы удобно в виде календарного графика, в котором по вертикали расположены основные сферы жизни, по горизонтали — двадцать-тридцать лет, начиная с текущего года, а на их пересечении — цели.
Вижу цель
Визуализировать долгосрочные планы удобно в виде календарного графика, в котором по вертикали расположены основные сферы жизни, по горизонтали — двадцать-тридцать лет, начиная с текущего года, а на их пересечении — цели.
В некоторых направлениях будущее понятно заранее: например, вы точно знаете, когда ребенок пойдет в школу, в каком году будет поступать в вуз. А таких сферах, как «Творчество» и «Увлечения», могут просматриваться лишь несколько ближайших лет. Вдруг вы передумаете покорять Эверест в пятьдесят или писать продолжение романа, который сочинили в самоизоляции?

Чем цель ближе во времени и понятнее, тем полезнее применять к ней классический принцип SMART, то есть делать ее конкретной (specific), измеримой (measurable), достижимой (achievable), реалистичной (realistic) и привязанной ко времени (time-bound). Цели далекие или до конца вам не ясные разрешается описывать более расплывчато. Они будут служить ориентиром и задавать общее направление движения, но при это могут быть и вовсе недостижимыми.

Важно помнить, что календарный график — это инструмент, обеспечивающий обзор, а не пошаговая инструкция, обязательная для исполнения. Если поменяются обстоятельства, ваш характер или желания, его легко скорректировать. В любом случае сформулированные цели, привязанные к датам, помогают реалистично оценивать свои возможности и более ответственно подходить к собственной жизни.

Где взять средства?

Тем, кто определился с долгосрочными планами, потребуются деньги на их воплощение. Сумма может быть значительной, но нужна она не прямо сейчас, а через несколько лет, так что идти за кредитом нет необходимости. Это тот самый случай, когда лучше накопить.
Где взять средства?
Тем, кто определился с долгосрочными планами, потребуются деньги на их воплощение. Сумма может быть значительной, но нужна она не прямо сейчас, а через несколько лет, так что идти за кредитом нет необходимости. Это тот самый случай, когда лучше накопить.
Классическая схема — откладывать 5–10% зарплаты сразу после ее получения на специальный счет, который будет защищать сбережения от спонтанных покупок и дефицита домашнего бюджета в конце месяца.

Чтобы достижению финансовой цели не помешали непредвиденные обстоятельства, можно использовать накопительное страхование жизни (НСЖ). Оно позволяет получить нужную сумму к заранее указанному сроку и не беспокоиться о том, что возможные проблемы со здоровьем нарушат ваши планы. НСЖ есть, например, у компании «Сбербанк страхование жизни». С помощью программы «Думаю о будущем»* можно в течение 3–20 лет накопить от 150 тыс. до 5 млн рублей. При этом во время действия договора ваши жизнь и здоровье будут застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. Если один из рисков, предусмотренных в программе, станет реальностью, страховая компания произведет выплату или продолжит делать за вас регулярные взносы. Полис «Думаю о будущем» можно оформить онлайн, предварительный план накоплений — составить с помощью калькулятора на сайте банка.
3 000
Около 3 000 договоров по программам НСЖ, разработанным СК «Сбербанк страхование жизни», оформили жители Петербурга и Ленобласти с начала 2020 года
44%
44% договоров заключили люди в возрасте от 46 до 64 лет. Этот инструмент накоплений чаще выбирают женщины — в 59% случаев
95 000 000
95 млн рублей выплатила СК «Сбербанк страхование жизни» в январе — сентябре 2020 года петербуржцам и жителям Ленобласти
чьи договоры НСЖ завершились без непредвиденных событий, связанных со здоровьем
* Подробнее об условиях программы «Думаю о будущем» читайте на сайте.

Материал подготовлен в партнерстве с ПАО Сбербанк.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Как переехать в новый офис, не останавливая работу бизнеса? Советы от профи
Интернет — там, где я. Билайн предлагает проверить новую сеть
Современный петербургский дом
Как сервис объявлений помогает бизнесу переживать кризис
Роковые женщины в объективе Ньютона, миллениалы - вид из будущего и пороки Филиппа Шангти: что приготовила «Эрарта» в 2021 году
Новая профессия: датасайентист. Где получают знания и сколько зарабатывают