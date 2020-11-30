Их оптимальное число — от пяти до семи: с большим количеством будет сложно работать. Если сразу составить список не получается, попробуйте понаблюдать за собой. Записывайте повседневные дела на листках для заметок, а потом просто соберите похожие задачи в несколько тематических стопок и назовите каждую: «Работа», «Дети», «Друзья», «Здоровье», «Дом», «Хобби» и т.д.



Можно, кстати, сразу оценить то, насколько вы довольны ситуацией в каждой из сфер, допустим, по шкале от ноля («меня это абсолютно не устраивает») до десяти («лучше и быть не может»). А потом подумать о том, каких показателей хотелось бы добиться в отстающих областях через несколько месяцев, год, пять или десять лет, и какой из них стоит заняться в первую очередь. Учтите, что, скорее всего, прокачать все направления жизни до максимального балла не удастся, ведь время и силы — ограниченные ресурсы. Между детьми и работой вполне реально потерять связь с друзьями, а забота о здоровье порой заставляет сбавить темпы карьерного роста. Как минимум, придется планировать цели из разных сфер на разные периоды жизни.

