Классическая схема — откладывать 5–10% зарплаты
сразу после ее получения на специальный счет, который будет защищать сбережения от спонтанных покупок и дефицита домашнего бюджета в конце месяца.
Чтобы достижению финансовой цели не помешали непредвиденные обстоятельства, можно использовать накопительное страхование жизни (НСЖ)
. Оно позволяет получить нужную сумму к заранее указанному сроку и не беспокоиться о том, что возможные проблемы со здоровьем нарушат ваши планы. НСЖ есть, например, у компании «Сбербанк страхование жизни». С помощью программы «Думаю о будущем»* можно в течение 3–20 лет накопить от 150 тыс. до 5 млн рублей. При этом во время действия договора ваши жизнь и здоровье будут застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. Если один из рисков, предусмотренных в программе, станет реальностью, страховая компания произведет выплату или продолжит делать за вас регулярные взносы. Полис «Думаю о будущем» можно оформить онлайн, предварительный план накоплений — составить с помощью калькулятора на сайте банка
.