Железный аргумент. В «Полюстрово» откроется бизнес-центр со стальным фасадом

Этот объект — хороший пример сотрудничества бизнеса и архитекторов с возможностью реализовывать креативные идеи и в то же время создавать высококлассную недвижимость «вне времени». Проект бизнес-центра «Феррум» был разработан немецким архитектурным бюро Tchoban Voss Architekten. Его основатель Сергей Чобан занимается архитектурной составляющей «Полюстрово» с самого начала развития бизнес-парка.



Фасад «Феррума» декорирован особой кортеновой сталью, которую предварительно подвергли патинированию. Необычный металл хорошо переносит дождь, снег и другие вредные для петербургских зданий атмосферные явления. Он будет «жить», то есть менять со временем цвет и фактуру. Уникальное сочетание материала и рельефа фасада, выбранное архитектором, призвано напоминать об индустриальном прошлом «Полюстрово».



Инженерное оснащение БЦ «Феррум» соответствует международным стандартам. При строительстве и отделке применялись современные системы и материалы, отличающиеся энергоэффективностью и износостойкостью. Благодаря им «Феррум» станет действительно «здоровым» зданием с длительным жизненным циклом.



Арендаторам нового бизнес-центра будет доступна богатая инфраструктура «Полюстрово»: рестораны и кафе, банкоматы и платежные терминалы, магазины, СТО, автомойка и многое другое. На территории есть наземный открытый паркинг на 1210 машино-мест. В шаговой доступности — парк, озеро, спортивная площадка. Общественные и прогулочные зоны оборудованы wi-fi.

