Железный аргумент. В«Полюстрово» откроется бизнес-центр со стальным фасадом
Аренда площадей в новом БЦ «Феррум» стала доступна весной 2021 года. Объект построила компания «Теорема», которая уже более 20 лет не только возводит коммерческую недвижимость, но и управляет ею.
«Феррум» в бизнес-парке «Полюстрово» — часть продуманного делового квартала. Уже построен первый корпус бизнес-центра площадью 9 450 кв.м, который введут в эксплуатацию в III квартале этого года. Второй планируется возвести до 2023 года. Его площадь составит 33 200 кв.м. У каждой очереди бизнес-центра будет свой подземный паркинг — на 191 и 263 машино-места соответственно.
Одно из ключевых достоинств этого комплекса — яркая, выразительная, стильная архитектура. Идеологи проекта уверены: «Феррум», гармонично вписывающийся в пейзаж исторического района, будет привлекать внимание даже через полвека и станет органичным элементом петербургского ландшафта.
Этот объект — хороший пример сотрудничества бизнеса и архитекторов с возможностью реализовывать креативные идеи и в то же время создавать высококлассную недвижимость «вне времени». Проект бизнес-центра «Феррум» был разработан немецким архитектурным бюро Tchoban Voss Architekten. Его основатель Сергей Чобан занимается архитектурной составляющей «Полюстрово» с самого начала развития бизнес-парка.
Фасад «Феррума» декорирован особой кортеновой сталью, которую предварительно подвергли патинированию. Необычный металл хорошо переносит дождь, снег и другие вредные для петербургских зданий атмосферные явления. Он будет «жить», то есть менять со временем цвет и фактуру. Уникальное сочетание материала и рельефа фасада, выбранное архитектором, призвано напоминать об индустриальном прошлом «Полюстрово».
Инженерное оснащение БЦ «Феррум» соответствует международным стандартам. При строительстве и отделке применялись современные системы и материалы, отличающиеся энергоэффективностью и износостойкостью. Благодаря им «Феррум» станет действительно «здоровым» зданием с длительным жизненным циклом.
Арендаторам нового бизнес-центра будет доступна богатая инфраструктура «Полюстрово»: рестораны и кафе, банкоматы и платежные терминалы, магазины, СТО, автомойка и многое другое. На территории есть наземный открытый паркинг на 1210 машино-мест. В шаговой доступности — парк, озеро, спортивная площадка. Общественные и прогулочные зоны оборудованы wi-fi.