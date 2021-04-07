Как вылечить межпозвоночную грыжу без операции?

*По данным Клиники Ткачева Епифанова в Волгограде, в 2019 году лечение привело к уменьшению или исчезновению грыжи межпозвонкового диска у 94% пациентов.
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Автор: Мария Семенова
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