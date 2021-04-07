Как вылечить межпозвоночную грыжу без операции?

— Обычно неврологи лечат боль в спине, не обращая внимания на грыжу и, если лечение не помогает, отправляют на операцию. А наше лечение направлено не только на боль, но и на саму грыжу, то есть у лечения есть вполне осязаемая цель – резорбция: растворения или исчезновение грыжи. Мы как нейрохирурги, только без скальпеля.



Сама идея «резорбции» очень давно лежала на поверхности, но ее просто не замечали. Мы первые обратили на нее внимание и можно сказать реанимировали, а затем выбрали методы лечения, которые благоприятно на нее воздействуют и отказались от тех, которые ей вредят. Ежегодно мы помогаем избавиться от грыжи нескольким сотням человек, которых без метода резорбции в 99% случаев бы прооперировали. Я считаю, что это своего рода маленький прорыв российской медицины.

