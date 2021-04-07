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Александр Ткачев, невролог, физиотерапевт, рефлексотерапевт
Антон Епифанов, невролог, мануальный терапевт, спортивный врач
Павел Платонов, главный врач Клиники Ткачева Епифанова в Петербурге
Изучаем заболевание, которое является одной из самых частых причин острой боли в спине. Вместе со специалистами разбираемся, с чего оно начинается, какими способами с ним борются и как сегодня метод резорбции Ткачева-Епифанова меняет концепцию лечения межпозвонковых грыж.

Как вылечить межпозвоночную грыжу без операции?

Что такое грыжа?

Что такое грыжа?
Позвоночник человека состоит из 33 позвонков и 23 межпозвонковых дисков, которые скрепляют позвонки и защищают их от повреждения при ходьбе, выполняя роль амортизаторов.

Межпозвонковый диск по строению похож на плоскую капсулу с гелем. Внутри него — пульпозное ядро студенистой консистенции. Вокруг ядра — фиброзное кольцо из волокнистых коллагеновых пластин. Сверху и снизу его закрывают замыкательные пластинки из хрящевой ткани.

Если по какой-то причине в фиброзном кольце появляются микротрещины, студенистое ядро начинает в них проникать и расширяет их. В итоге в ткани появляется разрыв, через который пульпозное ядро выпячивается за пределы диска. Это и есть грыжа.
Позвоночник человека состоит из 33 позвонков и 23 межпозвонковых дисков, которые скрепляют позвонки и защищают их от повреждения при ходьбе, выполняя роль амортизаторов.

Межпозвонковый диск по строению похож на плоскую капсулу с гелем. Внутри него — пульпозное ядро студенистой консистенции. Вокруг ядра — фиброзное кольцо из волокнистых коллагеновых пластин. Сверху и снизу его закрывают замыкательные пластинки из хрящевой ткани.

Если по какой-то причине в фиброзном кольце появляются микротрещины, студенистое ядро начинает в них проникать и расширяет их. В итоге в ткани появляется разрыв, через который пульпозное ядро выпячивается за пределы диска. Это и есть грыжа.
Почему появляется грыжа?
Чаще всего она возникает из-за преждевременной дегенерации (старения) межпозвонкового диска: он становится менее устойчивым не только к экстремальным, но и повседневным нагрузкам.
Основные доказанные причины дегенерации:
Наследственность
Предрасположенность к старению диска может передаваться от предков к потомкам на генетическом уровне.
Чрезмерная нагрузка
Если внешняя нагрузка превышает прочность диска, это приводит к образованию микротрещин и повышает вероятность возникновения грыжи. К повреждению могут привести например резкие движения, поднятие тяжестей, занятия профессиональным спортом.
Нарушение питания
В диске нет кровеносных сосудов, и все необходимое питание просачивается в него из позвонков. Это происходит при ритмичном сжимании диска во время ходьбы. Если человек мало ходит — например, из-за офисной работы — нужных питательных веществ поступает недостаточно, и клетки диска начинают погибать. Это и есть дегенерация, при которой фиброзное кольцо становится менее эластичным, и его прочность снижается.
Боль — главный симптом
В пояснице и ногах при грыже в поясничном отделе позвоночника
В шее, правой или левой руке при грыже в шейном отделе позвоночника
Почему болит?
Из-за сдавления спинномозговых корешков
Из-за химического раздражения нервных корешков и рецепторов воспалением
Другие симптомы грыжи
Нарушения работы органов малого таза (при грыже поясничного отдела)
Снижение кожной чувствительности (онемение)
Мышечная слабость и двигательные нарушения (например, парез стопы)
Головокружения и головная боль (при грыже шейного отдела)
Как лечат грыжу межпозвонкового диска
Модулируемая резорбция грыжи
Это комплексное консервативное лечение, направленное не только на снижение боли, но и на уменьшение размеров или полное исчезновение грыжи межпозвонкового диска. Метод начал развиваться сравнительно недавно, но уже стал альтернативой привычному выбору между операцией и длительным обезболиванием, а Клиника Ткачева Епифанова первой в России стала применять его в лечении пациентов.
Хирургическая операция
Грыжу удаляют, чтобы устранить сдавление нервного корешка. Это самый быстрый и одновременно самый рискованный способ лечения. Операция не всегда помогает избавить человека от боли и не исключает рецидивов. Вариант хирургического лечения стоит рассматривать лишь в крайних случаях.
Консервативное противовоспалительное лечение
Его цель — снижение воспалительного процесса в области грыжи с помощью комплекса процедур и медикаментов. Этот метод является в большей степени симптоматической терапией: он позволяет временно уменьшить боль, но не меняет состояние межпозвонкового диска и не устраняет грыжу.

Резорбция для грыжи межпозвонкового диска — это нормальный процесс заживления

В медицине термином «резорбция» называют рассасывание или растворение чего-либо, например, грыжи, костной ткани и т.д.

Как это происходит? Когда появляется грыжа, организм воспринимает ее как рану межпозвонкового диска — аналогичную, например, порезу на пальце — и начинает процесс заживления. Вокруг грыжи возникает воспаление. В нее постепенно прорастают нервные окончания и кровеносные сосуды, через которые внутрь грыжи попадают клетки-макрофаги. Они растворяют ее, так что в итоге грыжа может уменьшиться или полностью исчезнуть.

12–15 месяцев
Столько может длиться естественная резорбция, которой не помогают специальными процедурами и в среднем при естественном течении процесса она может наступить только у 30–60% пациентов.
Врачи умеют запускать и ускорять резорбцию
Для этого российскими неврологами был разработан метод модулируемой резорбции Ткачева-Епифанова, который включает:
роботизированная лазеротерапия MLS M6;
рефлексотерапия;
фармакопунктура (пролотерапия);
PRP-терапия;
магнитотерапия;
подбор медикаментов.

Авторы новой концепции лечения

Занимается исследованием резорбции грыжи межпозвонкового диска с 2012 года. Состоит в IASP, NASS, ESR, а также других международных и российских медицинских сообществах. Постоянный докладчик научных конгрессов и конференций, автор статей о резорбции в медицинских журналах.
Александр Ткачев, невролог, физиотерапевт, рефлексотерапевт
— Обычно неврологи лечат боль в спине, не обращая внимания на грыжу и, если лечение не помогает, отправляют на операцию. А наше лечение направлено не только на боль, но и на саму грыжу, то есть у лечения есть вполне осязаемая цель – резорбция: растворения или исчезновение грыжи. Мы как нейрохирурги, только без скальпеля.

Сама идея «резорбции» очень давно лежала на поверхности, но ее просто не замечали. Мы первые обратили на нее внимание и можно сказать реанимировали, а затем выбрали методы лечения, которые благоприятно на нее воздействуют и отказались от тех, которые ей вредят. Ежегодно мы помогаем избавиться от грыжи нескольким сотням человек, которых без метода резорбции в 99% случаев бы прооперировали. Я считаю, что это своего рода маленький прорыв российской медицины.
— Обычно неврологи лечат боль в спине, не обращая внимания на грыжу и, если лечение не помогает, отправляют на операцию. А наше лечение направлено не только на боль, но и на саму грыжу, то есть у лечения есть вполне осязаемая цель – резорбция: растворения или исчезновение грыжи. Мы как нейрохирурги, только без скальпеля.

Сама идея «резорбции» очень давно лежала на поверхности, но ее просто не замечали. Мы первые обратили на нее внимание и можно сказать реанимировали, а затем выбрали методы лечения, которые благоприятно на нее воздействуют и отказались от тех, которые ей вредят. Ежегодно мы помогаем избавиться от грыжи нескольким сотням человек, которых без метода резорбции в 99% случаев бы прооперировали. Я считаю, что это своего рода маленький прорыв российской медицины.
Область интересов — ортопедическая неврология. Специализируется на костно-мышечных заболеваниях, болезнях суставов и спортивных травмах, а также болях в области спины. Опыт врачебной работы в этой области — более 10 лет. Ведет youtube-канал, где занимается популяризацией здорового образа жизни, объясняет простым языком сложные медицинские проблемы.
Антон Епифанов, невролог, мануальный терапевт, спортивный врач
— Всего лишь 10 лет назад диагноз «грыжа диска» автоматически означал нейрохирургический стационар и операцию. Сейчас все меняется, и я очень рад, что мы научились решать проблемы пациентов с межпозвонковыми грыжами более эффективно, безопасно и, самое главное, без операции. Я считаю, что резорбция — это уже ближе к регенеративной медицине, и за этой концепцией большое будущее.
— Всего лишь 10 лет назад диагноз «грыжа диска» автоматически означал нейрохирургический стационар и операцию. Сейчас все меняется, и я очень рад, что мы научились решать проблемы пациентов с межпозвонковыми грыжами более эффективно, безопасно и, самое главное, без операции. Я считаю, что резорбция — это уже ближе к регенеративной медицине, и за этой концепцией большое будущее.

Из истории модулируемой резорбции в России

1984-1985
Резорбция грыжи впервые упоминается в научных статьях, однако после этого термин забыли и практически не использовали.
1992
Невролог из Волгограда Михаил Ткачев начал собственную практику по лечению болевых синдромов.
2009
Окончив интернатуру, его сын Александр Ткачев присоединился к работе отца. Молодой врач занялся изучением случаев уменьшения и исчезновения грыж без операции.
2012
В Дании на международном форуме «Исследования первой помощи при боли в спине» он представил результаты своего первого исследования — о влиянии терапевтического лазера на резорбцию.
2016
Александр познакомился с самарским неврологом Антоном Епифановым, и они стали вместе исследовать, применять и популяризировать резорбцию как метод безоперационного лечения.
2018
С российскими врачами начала сотрудничать профессор Ханне Алберт, всемирно известный ученый из Дании. Было проведено проспективное когортное исследование, которое доказало эффективность метода Ткачева-Епифанова.
2019
В команду вошел профессор Дино Самартзис из американского Университета Раша (Rush University). За этот год только в волгоградской клинике специалисты добились 650 резорбций грыж, которые изначально имели показания к операции.
2021
Число Клиник Ткачева Епифанова, использующих оригинальную методику российских врачей, достигло пяти.
Что нужно знать о методе Ткачева-Епифанова
В среднем лечение включает 2–3 курса по 12 процедур. После каждого делают перерыв на 1,5–3 месяца, в течение которых пациент находится под амбулаторным наблюдением лечащего врача и при необходимости выполняет повторное МРТ-исследование.
Судя по опыту применения и клиническим данным, метод Ткачева-Епифанова позволяет сократить продолжительность резорбции в два, а иногда и в три раза и увеличивает процент успешности лечения до 94%.* Среднее время уменьшения грыжи (резорбции) в клинике — 4–6 месяцев.
Почему резорбция радикально меняет традиционный подход к лечению?
Позволяет обойтись без операции, даже если есть показания к ней.
Использует нейрохирургический подход в неврологии.
Воздействует на причину боли.
Предлагает новый взгляд на применение лекарств.
Стимулирует естественный для человеческого организма процесс.
Ставит принципиально новые задачи при консервативном лечении.
Что замедляет модулируемую резорбцию?
Важно! Применение лекарственных блокад с гормональными препаратам не только существенно увеличивает сроки резорбции, но и в значительной степени снижает ее вероятность.
Длительный курсовой прием нестероидных противовоспалительных препаратов.
Пожилой возраст, из-за которого замедляются процессы самовосстановления и регенерации.
Дополнительная травматизация диска в острый период: занятия спортом, массаж и т.д.

Как предотвратить появление грыжи?

Как предотвратить появление грыжи?

Павел Платонов, главный врач Клиники Ткачева Епифанова в Петербурге, кандидат медицинских наук
— Единственным правилом профилактики грыжи диска и других его повреждений является регулярная двигательная активность и в то же время бережное отношение к собственному позвоночнику без попыток испытать его на гибкость и прочность.
— Единственным правилом профилактики грыжи диска и других его повреждений является регулярная двигательная активность и в то же время бережное отношение к собственному позвоночнику без попыток испытать его на гибкость и прочность.
Алгоритм действий при возникновении грыжи
Обеспечить покой в острейший период

Получить очную консультацию невролога или вертебролога

Сделать МРТ соответствующего отдела позвоночника

По возможности воздержаться от выполнения блокад

Найти медицинскую клинику, где лечат по методу резорбции

Где лечат методом модулируемой резорбции

Методом модулируемой резорбции лечат в Клиниках Ткачева Епифанова, которые работают в четырех крупнейших городах нашей страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Волгограде. Клиника Ткачева Епифанова в Санкт-Петербурге открылась в январе 2021 года. Она находится на Коломяжском проспекте, рядом со станцией метро «Пионерская».
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
*По данным Клиники Ткачева Епифанова в Волгограде, в 2019 году лечение привело к уменьшению или исчезновению грыжи межпозвонкового диска у 94% пациентов.

Материал подготовлен в партнерстве с ООО «ТММ-Клиник».

ООО «Ангелмед-Пионерская», лицензия № ЛО-78-01-006109 от 7 сентября 2015 года
ООО «ТММ-Клиник», лицензия № ЛО-34-01-004183 от 20 мая 2019 года
ООО «МКЛМ», лицензия ЛО-77-01-006874 от 22 октября 2013 года
ООО «КТЕ ТЕХНОПАРК», лицензия ЛО-77-01019672 от 25 февраля 2020 года
ООО «Наука», лицензия № ЛО-63-01005562 от 2 июля 2020 года

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
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