Дело принципа. Как решить проблему с парковкой в петербургских дворах?

Материал подготовлен специально для ГК «Страна Девелопмент»
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** Исследование «Авито Недвижимость», подробнее читайте здесь.
***Акция «Паркинг в подарок» проводится ООО СЗ «Страна Девелопмент» (ОГРН 1197847175096 от 27 августа 2019 г., ИНН 7841086048, юридический адрес: 191028, город Санкт-Петербург, Фурштатская улица, дом 24 литер а, помещение 19-н, часть №11 ). Срок проведения акции: до 1 мая 2021 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомится здесь.
Жилой дом «Принцип». Застройщик — ООО «СЗСТРАНА.78». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией
ГК «Страна Девелопмент»
Дизайнер: Екатерина Елизарова