Дело принципа. Как решить проблему с парковкой в петербургских дворах?

Вы спросите: а почему бы не ставить машины в паркингах — подземных и многоуровневых надземных? Их в городе мало, и спрос на них в 2020 году вырос сразу на 63%. ** В основном машино-места приобретают вместе с квартирами в новостройках сегмента бизнес- и комфорт-класса. «Фонтанка» опросила дольщиков: некоторые заключают одновременно договор на жилье и место в паркинге для транспорта, которого еще нет: будущие водители только учатся в автошколе. Они понимают, что к моменту сдачи дома у них уже будут и права, и автомобиль, который придется куда-то ставить.



Средняя стоимость машино-места в подземных паркингах новых ЖК комфорт-класса начинается от 500 тысяч рублей. Чаще всего ценник на уровне 750-900 тысяч рублей. Если парковки оснащены лифтами, системами видеонаблюдения и т.д., то эта цифра подскакивает до 1,5-3 млн рублей. Для покупателя, который чаще всего и так взял большую ипотеку, это серьезная нагрузка. И некоторые застройщики уже оптимизируют затраты клиентов на покупку квартиры и места для автомобиля.

