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Дело принципа. Как решить проблему с парковкой в петербургских дворах?

Дело принципа. Как решить проблему с парковкой в петербургских дворах?
Паркинг по цене автомобиля →
Дом, где все продумано →
В Петербурге зарегистрировано более 2 млн автомобилей, но парковочных мест хватает только на половину из них. Городские власти намерены штрафовать жителей за то, что во дворе машины паркуются в три ряда. Законопроект уже принят в первом чтении. Как быть автовладельцам?
По данным аналитиков, в Северной столице поставлено на учет более 2,3 млн автомобилей*. На тысячу жителей сегодня приходится 323 машины — еще десятилетие назад было 250. А будет еще больше: банки рапортуют, что автокредитов в городе выдают больше, чем до пандемии.

Городская инфраструктура уже задыхается: паркингами Петербург едва ли обеспечен на 50%. Особенно нехватка машино-мест заметна в жилых кварталах центра и в быстро растущих спальных районах. Автовладельцы превращаются в конкурентов за удобную парковку поближе к парадной.
По данным аналитиков, в Северной столице поставлено на учет более 2,3 млн автомобилей*. На тысячу жителей сегодня приходится 323 машины — еще десятилетие назад было 250. А будет еще больше: банки рапортуют, что автокредитов в городе выдают больше, чем до пандемии.

Городская инфраструктура уже задыхается: паркингами Петербург едва ли обеспечен на 50%. Особенно нехватка машино-мест заметна в жилых кварталах центра и в быстро растущих спальных районах. Автовладельцы превращаются в конкурентов за удобную парковку поближе к парадной.
Личный транспорт петербуржцев в цифрах
Законодательное собрание приняло в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Там есть и штрафы за создание помех во дворах: за перегороженные подъезды к парадным, детским площадкам и мусорным бакам, за припаркованный на пешеходных дорожках и газонах транспорт, за помехи для коммунальных служб. Повод для протокола найдется практически в любом петербургском дворе — кроме тех, куда машины не пускают.

Паркинг по цене автомобиля

Вы спросите: а почему бы не ставить машины в паркингах — подземных и многоуровневых надземных? Их в городе мало, и спрос на них в 2020 году вырос сразу на 63%. ** В основном машино-места приобретают вместе с квартирами в новостройках сегмента бизнес- и комфорт-класса. «Фонтанка» опросила дольщиков: некоторые заключают одновременно договор на жилье и место в паркинге для транспорта, которого еще нет: будущие водители только учатся в автошколе. Они понимают, что к моменту сдачи дома у них уже будут и права, и автомобиль, который придется куда-то ставить.

Средняя стоимость машино-места в подземных паркингах новых ЖК комфорт-класса начинается от 500 тысяч рублей. Чаще всего ценник на уровне 750-900 тысяч рублей. Если парковки оснащены лифтами, системами видеонаблюдения и т.д., то эта цифра подскакивает до 1,5-3 млн рублей. Для покупателя, который чаще всего и так взял большую ипотеку, это серьезная нагрузка. И некоторые застройщики уже оптимизируют затраты клиентов на покупку квартиры и места для автомобиля.
Жилой дом «Принцип» на Двинской улице, 6, — пример продуманного проекта, где учтены интересы автомобилистов. В здании будет теплый подземный паркинг — туда можно попасть, не выходя на улицу. Стоящие в нем машины никому не мешают, на них не влияет переменчивая петербургская погода. А во дворе остается пространство для жизни, свободное от парковок.

Кстати, до 30 апреля покупатели квартиры в этом доме могут получить паркинг в подарок. *** Предложение касается трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 69 кв. м.
Дом, где все продумано
«Принцип» для автомобилистов
129 мест
система интеллектуального доступа
места разных габаритов — от 13,25 до 26,5 кв. м
семейные машино-места
система видеонаблюдения
зарядка для электрокаров
лифт прямо до этажа
тележки для тяжелых покупок

Паркинг по цене автомобиля

Жилой дом «Принцип» на Двинской улице, 6, — пример продуманного проекта, где учтены интересы автомобилистов. В здании будет теплый подземный паркинг — туда можно попасть, не выходя на улицу. Стоящие в нем машины никому не мешают, на них не влияет переменчивая петербургская погода. А во дворе остается пространство для жизни, свободное от парковок.

Кстати, до 30 апреля покупатели квартиры в этом доме могут получить паркинг в подарок. *** Предложение касается трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 69 кв. м.
Расположение дома очень удобно для автомобилиста. Гутуевский остров находится в географическом центре Петербурга: отсюда можно достаточно быстро доехать до самых разных точек города.
«Принцип» — первый петербургский проект для группы компаний «Страна Девелопмент». Федерального застройщика, который работает с 2008 года, знают в Тюмени, Екатеринбурге и в Москве: девелопер сейчас сдает в столице апарт-комплекс «Донской квартал». Объем строительства — 994 тысячи квадратных метров.

В основу проекта жилого дома в Петербурге положен принцип комфорта: парадные без порогов, безопасные закрытые дворы, все необходимое для жизни — рядом. Есть видовые квартиры (окна на Финский залив и центр) с террасами и высокими потолками.

Дом на Двинской стоит рассмотреть тому, кто выбирает новый уровень комфорта и жизнь в ритме культурной столицы, но при этом хочет обойтись без проблем с парковкой. Записаться на просмотр и вникнуть в детали проекта можно прямо сейчас.
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Материал подготовлен специально для ГК «Страна Девелопмент»

* Подробнее читайте здесь.

** Исследование «Авито Недвижимость», подробнее читайте здесь.

***Акция «Паркинг в подарок» проводится ООО СЗ «Страна Девелопмент» (ОГРН 1197847175096 от 27 августа 2019 г., ИНН 7841086048, юридический адрес: 191028, город Санкт-Петербург, Фурштатская улица, дом 24 литер а, помещение 19-н, часть №11 ). Срок проведения акции: до 1 мая 2021 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомится здесь.

Жилой дом «Принцип». Застройщик — ООО «СЗСТРАНА.78». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ГК «Страна Девелопмент»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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