Не только устойчивые к перепадам температуры и морозам, но и абсолютно не впитывают влагу. А еще они более экологичные. Такими свойствами обладает экструдированный пенополистирол. За счет своей водонепроницаемости он не подвластен грибкам и обладает низкой степенью теплопроводности в отличие от традиционной минеральной ваты. Пенополистирол буквально наполнен воздухом, который, как известно, самый интенсивный теплоизолятор. Материал обеспечивает ровный микроклимат в доме и существенную экономию ресурсов.