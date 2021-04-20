Разумное потребление.
5 причин выбрать дом, где экономят ресурсы
На фото ЖК «Аквилон Stories»
Вы покупаете квартиру в новостройке. Почему выбирать дом нужно не только по району и цене, но и по применяемым технологиям? Разбираем пять причин. (Спойлер: энергоэффективные материалы экономят не только ресурсы, но и ваши деньги.)
По строительным нормам в Петербурге толщина стен должна быть не менее 100-130 мм. Учитывая непростой климат Северной столицы, Группа «Аквилон» увеличила этот параметр до 180 мм. Девелопер использует опыт соседей-финнов и применяет популярный в Суоми двухслойный утеплитель Paroc. Это конструктивное решение компания использует и на вентилируемых фасадах, и на штукатурных. Владельцы квартир в таких домах могут сэкономить на платежах за отопление до 50%.
Улучшенное утепление стен

Улучшенное утепление стен

По строительным нормам в Петербурге толщина стен должна быть не менее 100-130 мм. Учитывая непростой климат Северной столицы, Группа «Аквилон» увеличила этот параметр до 180 мм. Девелопер использует опыт соседей-финнов и применяет популярный в Суоми двухслойный утеплитель Paroc. Это конструктивное решение компания использует и на вентилируемых фасадах, и на штукатурных. Владельцы квартир в таких домах могут сэкономить на платежах за отопление до 50%.
Не только устойчивые к перепадам температуры и морозам, но и абсолютно не впитывают влагу. А еще они более экологичные. Такими свойствами обладает экструдированный пенополистирол. За счет своей водонепроницаемости он не подвластен грибкам и обладает низкой степенью теплопроводности в отличие от традиционной минеральной ваты. Пенополистирол буквально наполнен воздухом, который, как известно, самый интенсивный теплоизолятор. Материал обеспечивает ровный микроклимат в доме и существенную экономию ресурсов.
Современные материалы для утепления кровли

Современные материалы для утепления кровли

Не только устойчивые к перепадам температуры и морозам, но и абсолютно не впитывают влагу. А еще они более экологичные. Такими свойствами обладает экструдированный пенополистирол. За счет своей водонепроницаемости он не подвластен грибкам и обладает низкой степенью теплопроводности в отличие от традиционной минеральной ваты. Пенополистирол буквально наполнен воздухом, который, как известно, самый интенсивный теплоизолятор. Материал обеспечивает ровный микроклимат в доме и существенную экономию ресурсов.
Могут довести до 72% коэффициент термического сопротивления — а это один из важнейших теплотехнических показателей строительных материалов. Чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем лучшими теплозащитными свойствами она обладает. И тем меньше тепла через нее теряется.

Применяемый в современном строительстве стеклопакет с селективным покрытием будет удерживать солнечные лучи в помещении, а аргоновое заполнение защитит от излишков ультрафиолета.

Энергоэффективные окна
На фото ЖК «Аквилон SKY»

Энергоэффективные окна

Могут довести до 72% коэффициент термического сопротивления — а это один из важнейших теплотехнических показателей строительных материалов. Чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем лучшими теплозащитными свойствами она обладает. И тем меньше тепла через нее теряется.

Применяемый в современном строительстве стеклопакет с селективным покрытием будет удерживать солнечные лучи в помещении, а аргоновое заполнение защитит от излишков ультрафиолета.
Автоматически регулирует интенсивность отопления дома в зависимости от погоды. По сравнению с центральным тепловым пунктом ИТП имеет много преимуществ:
  • снижение расходов на эксплуатацию;
  • сокращение теплопотерь в системах горячего водоснабжения;
  • надежность функционирования;
  • сокращение расхода топлива;
  • легкий контроль состояния тепловых сетей;
  • точное определение объемов теплопотерь благодаря узлам учета и т. д.
Плюсов много, но нужно запомнить главное: с индивидуальным пунктом управлять теплоснабжением дома и экономить гораздо проще.
Индивидуальный тепловой пункт
На фото технология inHOME

Индивидуальный тепловой пункт

Автоматически регулирует интенсивность отопления дома в зависимости от погоды. По сравнению с центральным тепловым пунктом ИТП имеет много преимуществ:
  • снижение расходов на эксплуатацию;
  • сокращение теплопотерь в системах горячего водоснабжения;
  • надежность функционирования;
  • сокращение расхода топлива;
  • легкий контроль состояния тепловых сетей;
  • точное определение объемов теплопотерь благодаря узлам учета и т. д.
Плюсов много, но нужно запомнить главное: с индивидуальным пунктом управлять теплоснабжением дома и экономить гораздо проще.
Технология «Термо- включает все то, о чем мы рассказали выше: улучшенное утепление стен и кровли, энергоэффективные окна, а также индивидуальный тепловой пункт. Этот комплекс в работе применяет Группа «Аквилон», входящая в ТОП-6* застройщиков Петербурга. Слоган строителей — разумный девелопмент. Каждое техническое решение должны быть обоснованным и оптимальным, а затраты жильцов — предсказуемыми и сведенными к минимуму.
В Петербурге есть дома, построенные по энергоэффективной технологии
На фото технология Termo-S

В Петербурге есть дома, построенные по энергоэффективной технологии

Технология «Термо- включает все то, о чем мы рассказали выше: улучшенное утепление стен и кровли, энергоэффективные окна, а также индивидуальный тепловой пункт. Этот комплекс в работе применяет Группа «Аквилон», входящая в ТОП-6* застройщиков Петербурга. Слоган строителей — разумный девелопмент. Каждое техническое решение должны быть обоснованным и оптимальным, а затраты жильцов — предсказуемыми и сведенными к минимуму.
Современные решения в домах Группы «Аквилон»:
В каких ЖК можно будет сэкономить на оплате за энергоресурсы:
Комфорт-класс:
Бизнес-класс:
Премиум-класс:
«Q-мир» (Московский район). Комплекс находится рядом со станцией метро «Московская». Ввод в эксплуатацию: II квартал 2021 года.
«Аквилон SKY» (Невский район). ЖК строится на Октябрьской набережной. Ввод в эксплуатацию: III квартал 2022 года.
«FoRest Аквилон» (Приморский район). Комплекс располагается у Юнтоловского заказника. Ввод первой очереди в эксплуатацию: II квартал 2022 года.
«Аквилон Stories» (Кудрово). Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2023 года.
Promenade (Московский район). ЖК находится рядом со станцией метро «Фрунзенская». Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2021 года.
«Аквилон ZALIVE» (Васильевский остров). Дом строится на намыве. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2023 года.
Авторский дом TESORO (Петроградский район). Элитный комплекс располагается в самом сердце Петроградской стороны. Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2022 года.
Теперь вы знаете, что такое энергоэффективные технологии. И где их искать — тоже.
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Материал подготовлен специально для Группы «Аквилон».
* По данным Единого реестра застройщиков

ЖК «FoRest Аквилон» — застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Аквилон SKY» — застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Аквилон ZALIVE» — застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Q-мир» — застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

ЖК Promenade — застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Аквилон Stories» — застройщик СЗ «НОВА Я ЛИНИЯ», проектная декларация здесь

Авторский дом премиум-класса TESORO — застройщик ООО «СТАТУС ЭР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Группы «Аквилон», pexels.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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