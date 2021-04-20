Материал подготовлен специально для Группы «Аквилон».
* По данным Единого реестра застройщиков
ЖК «FoRest Аквилон» — застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Аквилон SKY» — застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Аквилон ZALIVE» — застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Q-мир» — застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф
ЖК Promenade — застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Аквилон Stories» — застройщик СЗ «НОВА Я ЛИНИЯ», проектная декларация здесь
Авторский дом премиум-класса TESORO — застройщик ООО «СТАТУС ЭР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Группы «Аквилон»
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Дизайнер: Заира Гамисония