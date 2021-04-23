К постоянной экспозиции присоединились две дамы: «Императрица Александра Федоровна, сидящая в кресле» и «Психея, лишившаяся чувств». Торжественное открытие скульптур состоялось 19 апреля 2021 года.
Реставрацию проводили специалисты Эрмитажа при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», для которой участие в восстановлении этих скульптур — часть всероссийского социального проекта «Неделя женского здоровья», стартовавшего шесть лет назад. Ежегодно в течение третьей недели апреля компания напоминает женщинам о том, что необходимо заботиться о репродуктивном здоровье и регулярно проходить профилактические осмотры.
Елена Пархонина, операционный директор компании «Гедеон Рихтер Фарма»
— Пандемия COVID-19 внесла корректировки практически во все сферы жизни. Но есть моменты, которые сохраняют ценность на фоне любых внешних обстоятельств. В их числе — здоровье. С давних времен искусство является изящным, привлекающим внимание методом донесения информации. В этом смысле наш совместный проект с Государственным Эрмитажем — важное сообщение российским женщинам о необходимости регулярной заботы о своем теле. Несмотря на сложную ситуацию, которую мы все пережили в 2020 году, реставрация скульптур, воплощающих женские образы, состоялась. Пусть это станет примером для тех, кто находит отговорки и не совершает ежегодный профилактический визит к специалисту по женскому здоровью!
~
Последняя императрица
Мероприятие началось с торжественного видео-обращения Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Затем участники отправились на Октябрьскую лестницу Зимнего дворца, где на площадке второго этажа установлена скульптура «Императрица Александра Федоровна, сидящая в кресле».
После того, как была перерезана церемониальная лента, хранитель экспоната Елена Грачева поведала собравшимся его драматичную историю. Любопытно, что в XIX веке было создано четыре версии этого скульптурного портрета. Однако до наших дней сохранилась лишь одна — созданная Дмитрием Савельевым в 1840 году. Тем важнее было позаботиться о ее состоянии и наконец отреставрировать мраморную красавицу.
О процессе восстановления статуи собравшимся рассказала руководитель работ Александра Богданова. Он включал удаление пыли и загрязнений, укрепление и заполнение мастикой стыковочных швов и трещины на левой стопе, восстановление пальцев рук.
~
Душа с крылышками
Открытие отреставрированной статуи «Психея, лишившаяся чувств» проходило рядом с Николаевской лестницей Нового Эрмитажа. Как рассказал хранитель экспоната, заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства Сергей Андросов, изваяние было впервые заказано в 1823 году итальянскому скульптору Пьетро Тенерани графом Джованни Баттиста Соммарива. Мастер работал над ним около трех-четырех лет и выполнил несколько эскизов, чтобы точнее передать позу человека в глубоком обмороке. Эрмитажу Психея досталась в 1838 году в качестве дара от князя Христофора Ливена. Существует предположение, что это и есть изначальный вариант композиции, созданный для графа Соммарива.
Александр Андроханов, руководитель реставрационных работ, отметил: прежде всего скульптуру очистили — убрали многолетние отложения пыли так, чтобы оставить патину, сформировавшуюся со временем на сложной поверхности. Затем специалисты расчистили и укрепили старые потемневшие склейки, более надежно закрепили крылья и восстановили отсутствовавшую фалангу большого пальца на правой руке. Для формирования недостающего фрагмента использовали традиционный материал современной реставрации — заменитель камня на основе синтетической смолы и мраморной крошки.
~
Кто следующий?
Сотрудничество компании «Гедеон Рихтер» и Эрмитажа в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья» началось в 2018 году. Цель этого партнерства — воссоздание женских образов разных эпох. До начала пандемии была восстановлена Венера Гатчинская: античное повторение Венеры Капитолийской, созданное более 2000 лет назад. Скульптурный портрет императрицы привели в порядок еще в 2020 году, но широкой публике его не предъявляли — по понятным причинам. Зато в апреле 2021 года сразу две мраморные красавицы смогли искупаться в лучах славы. Пока неизвестно, какой из экспонатов Эрмитажа отправится на реставрацию следующим, но это совершенно точно будет прекрасная дама, которая слишком долго «игнорировала профилактические визиты к специалисту».
Помимо открытия о скульптур в Эрмитаже «Неделя женского здоровья» включает презентацию результатов ежегодного федерального исследования, которое в этом году посвящен влиянию пандемии на отношение россиянок к своему репродуктивному здоровью. Также компания «Гедеон Рихтер» организовала фотовыставку «Женщина в кресле», героинями которой стали звезды: известные актрисы, телеведущие, танцовщицы, спортсменки.