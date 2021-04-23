Сотрудничество компании «Гедеон Рихтер» и Эрмитажа в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья» началось в 2018 году. Цель этого партнерства — воссоздание женских образов разных эпох. До начала пандемии была восстановлена Венера Гатчинская: античное повторение Венеры Капитолийской, созданное более 2000 лет назад. Скульптурный портрет императрицы привели в порядок еще в 2020 году, но широкой публике его не предъявляли — по понятным причинам. Зато в апреле 2021 года сразу две мраморные красавицы смогли искупаться в лучах славы. Пока неизвестно, какой из экспонатов Эрмитажа отправится на реставрацию следующим, но это совершенно точно будет прекрасная дама, которая слишком долго «игнорировала профилактические визиты к специалисту».



Помимо открытия о скульптур в Эрмитаже «Неделя женского здоровья» включает презентацию результатов ежегодного федерального исследования, которое в этом году посвящен влиянию пандемии на отношение россиянок к своему репродуктивному здоровью. Также компания «Гедеон Рихтер» организовала фотовыставку «Женщина в кресле», героинями которой стали звезды: известные актрисы, телеведущие, танцовщицы, спортсменки.