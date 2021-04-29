Что нужно знать о раке груди и его лечении? Объясняют финские врачи

Согласно исследованию** Concord, опубликованному в научном журнале The Lancet (Великобритания), Финляндия входит в топ-10 стран, где выявление онкологических заболеваний, их диагностика и лечение наиболее эффективны. Поэтому многие зарубежные пациенты, в том числе россияне, обращаются за медицинской помощью к финским специалистам.
Клиника Docrates, в частности, продолжает принимать больных из России в штатном режиме, несмотря на пандемию. При необходимости она помогает получить шенгенскую визу в срок от трех до семи дней, оформить документы, необходимые для пересечения границы на собственной машине, или организовать трансфер в Хельсинки. Все общение с клиникой проходит на русском языке: первое обращение пациента принимает специальная служба, а во время лечения за ним закрепляется русскоязычная медсестра.