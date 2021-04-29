Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Что нужно знать о раке груди
и его лечении?
ОБЪЯСНЯЮТ
ФИНСКИЕ ВРАЧИ
Изучаем одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Разобраться в теме нам помогают врачи финской частной клиники Docrates (Дократес)*, которая специализируется на лечении рака и принимает зарубежных пациентов из более чем 60 стран, включая Россию.

Что нужно знать о раке груди и его лечении? Объясняют финские врачи

Изучаем одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Разобраться в теме нам помогают врачи финской частной клиники Docrates (Дократес)*, которая специализируется на лечении рака и принимает зарубежных пациентов из более чем 60 стран, включая Россию.
Почему возникает рак груди?
Как и любое другое онкологическое заболевание, это результат генетического сбоя. Из-за «поломки» (мутации) клетки с изменившимся ДНК начинают бесконтрольно делиться и, в отличие от нормальных, не отмирают в конце жизненного цикла. Так растет опухоль. На более поздних стадиях раковые клетки попадают в кровоток и проникают в другие органы, что приводит к образованию метастаз.
Почему возникает рак груди?
Как и любое другое онкологическое заболевание, это результат генетического сбоя. Из-за «поломки» (мутации) клетки с изменившимся ДНК начинают бесконтрольно делиться и, в отличие от нормальных, не отмирают в конце жизненного цикла. Так растет опухоль. На более поздних стадиях раковые клетки попадают в кровоток и проникают в другие органы, что приводит к образованию метастаз.

Почему возникает рак груди?

Как и любое другое онкологическое заболевание, это результат генетического сбоя. Из-за «поломки» (мутации) клетки с изменившимся ДНК начинают бесконтрольно делиться и, в отличие от нормальных, не отмирают в конце жизненного цикла. Так растет опухоль. На более поздних стадиях раковые клетки попадают в кровоток и проникают в другие органы, что приводит к образованию метастаз.
онколог клиники Docrates
Том Виклунд
Гормональная активность в молочной железе высокая, поэтому велик и риск мутаций, — рассказывает Том Виклунд, онколог клиники Docrates. Вероятность и время сбоя предсказать невозможно. Но тот факт, что рак молочной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, дает особый повод обращать внимание на любые необычные ощущения и изменения в этой области.
Существует ошибочное мнение, что рак груди — исключительно женский недуг. На самом деле у мужчин тоже есть молочные железы, только, в отличие от женских, они неактивны. Тем не менее, это не исключает риска развития опухоли и у представителей сильного пола.
Какие факторы повышают вероятность образования опухоли?
Гормоны, стресс, травмы, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, нездоровая пища, загрязненная окружающая среда — все это вместе и по отдельности может привести к возникновению рака.

Какие факторы повышают вероятность образования опухоли?

Гормоны, стресс, травмы, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, нездоровая пища, загрязненная окружающая среда — все это вместе и по отдельности может привести к возникновению рака.
— Стресс и малоподвижный образ жизни — факторы, которые тесно связаны между собой. При стрессе ресурсы иммунной системы брошены на снятие перенапряжения. В таком состоянии организм может попросту пропустить опасность, — объясняет Том Виклунд. — Занятия спортом, прогулки и полезные нагрузки способствуют укреплению физического здоровья и снятию стресса.
Для обитателей крупных промышленных центров и городов риск развития онкологии выше, чем для людей, которые живут в сельской местности, вдали от больших производств, заводов, полигонов и электростанций.
Ежедневное и обильное употребление алкоголя является фактором риска, редкое и в умеренных дозах — считается допустимым. При этом стоит выбирать сорта вина без сульфитов, которых, кстати, нет в крепких напитках. В целом лучше избегать пищи с красителями и консервантами, делая выбор в пользу свежих и натуральных продуктов. Стоит помнить, что здоровый образ жизни позволяет снизить риск заболевания раком, а также его возобновления.
Какую роль в возникновении заболевания играет наследственность?
В списке факторов риска ее стоит поставить на первое место. Как мы говорили выше, рак является генетической мутацией, а значит, может передаваться наследственно.

Какую роль в возникновении заболевания играет наследственность?

В списке факторов риска ее стоит поставить на первое место. Как мы говорили выше, рак является генетической мутацией, а значит, может передаваться наследственно.
— Если в роду, например, у тети, мамы, бабушки или сестры, был диагностирован рак груди, то не надо полагаться на авось, но и паниковать тоже не стоит, — говорит Том Виклунд. — Прежде всего необходимо сделать анализ на мутацию генов BRCA 1 и BRCA2. При подтверждении наследственного фактора может быть рекомендована мастэктомия (полное удаление молочной железы). Она позволяет спать спокойно, вместо того чтобы жить с ощущением тикающей бомбы внутри.
Возможности современной пластической хирургии позволяют творить настоящие чудеса. Реконструкцию молочной железы можно провести в рамках одной операции либо, по назначению специалиста, после прохождения курса лечения
Стоит ли идти к врачу, если ничего не беспокоит?
Своевременная и полноценная диагностика является одним из залогов успешного лечения. Чем раньше опухоль будет замечена, тем с большей вероятностью удастся избежать осложнений.

Стоит ли идти к врачу, если ничего не беспокоит?

Своевременная и полноценная диагностика является одним из залогов успешного лечения. Чем раньше опухоль будет замечена, тем с большей вероятностью удастся избежать осложнений.
— Проблема в том, что рак не болит. Пока он мал — его сложно обнаружить, особенно если опухоль начала развиваться не на поверхности, а глубоко в тканях, — уточняет Том Виклунд. — Боли начинаются тогда, когда она уже успела разрастись и начинает давить на соседние органы или нервные окончания. Поэтому, во-первых, стоит внимательно следить за изменениями в области груди и прислушиваться к тревожным ощущениям и, во-вторых, регулярно проходить скрининг.
Необычные уплотнения, изменение размера одной из грудей, ощущение тяжести, покраснение — все это может быть первыми тревожными звоночками. Симптомы более поздних стадий — боли и изменение цвета кожи.
Нужно понимать, что уплотнения не всегда являются раком, как, например, в случае возникновения кисты. Но, обнаружив их, лучше все же пройти диагностику и убедиться, что вашему здоровью ничего не угрожает. При регулярном самообследовании грудных желез вы научитесь прислушиваться к своему телу и более чутко улавливать необычные изменения.
Возможные признаки рака груди
01
02
03
04
05
Возобновляющиеся воспаления
Покраснение
Увеличенные лимфоузлы подмышками
Увеличение одной из грудей
Необычные или неприятные тянущие ощущения
06
07
08
09
Опухоли у поверхности кожи
Уплотнения
Изменения цвета кожи
Боли
1
Возобновляющиеся воспаления
2
Покраснение
3
Увеличенные лимфоузлы подмышками
4
Увеличение одной из грудей
5
Необычные или неприятные тянущие ощущения
6
Опухоли у поверхности кожи
7
Уплотнения
8
Изменение цвета кожи
9
Боли
Насколько часто и какими способами нужно проверять состояние груди?

Насколько часто и какими способами нужно проверять состояние груди?

хирург клиники Docrates
Яри Вииникайнен
— После 30 лет диагностику стоит проходить один раз в два-три года. После 40 лет — каждый год, — говорит Яри Вииникайнен, хирург клиники Docrates. При этом необходимо обращать внимание на свое тело. Если что-то странно выглядит, что-то потянуло, заметили уплотнение — обращайтесь к врачу, даже если вам еще 20. К слову, удары и травмы провоцируют рост опухоли. Что касается типов обследования, маммография не рекомендуется женщинам до 40 лет. УЗИ не несет каких-либо рисков для здоровья, но, к сожалению, этот вид диагностики неточен, и возможность обнаружить с его помощью небольшое образование крайне мала. Если говорить о раке груди, самую точную картину дает МРТ, которая при этом совершенно безопасна для организма. Единственным «минусом» является ее стоимость. Также она противопоказана при наличии различных протезов, стимуляторов и имплантов.
Получить консультацию у специалистов Docrates
Когда рак уже выявлен, то для получения полной картины проводятся все три вида обследований: маммография, УЗИ и МРТ. Кроме того, берется анализ на онкомаркеры. Однако важно понимать, что само по себе их наличие ни о чем не говорит, поэтому такое исследование не стоит проводить вне комплексной диагностики.
— В клинике Docrates важным инструментом постановки диагноза является геномное профилирование, — отмечает Яри Вииникайнен. — Оно позволяет точно узнать, с какой именно мутацией клеток злокачественной опухоли мы имеем дело, и подобрать максимально эффективный курс лечения.
Почему необходимо проводить геномное профилирование при лечении рака груди?
При работе с онкологическими заболеваниями времени всегда мало, особенно когда речь идет о второй и более поздних стадиях. Поэтому врачам так важно сразу понять, с каким видом мутации они имеют дело. Неточно подобранная терапия может не убить опухоль, после чего клетки продолжат мутировать и начнут давать метастазы.

Почему необходимо проводить геномное профилирование при лечении рака груди?

При работе с онкологическими заболеваниями времени всегда мало, особенно когда речь идет о второй и более поздних стадиях. Поэтому врачам так важно сразу понять, с каким видом мутации они имеют дело. Неточно подобранная терапия может не убить опухоль, после чего клетки продолжат мутировать и начнут давать метастазы.
Для проведения геномного профилирования образцы тканей и крови отправляются в одну из лабораторий в Центральной Европе или США, где их сравнивают с образцами, содержащимися в библиотеке. При обнаружении соответствия составляется курс лечения, эффективный в борьбе с конкретным видом мутации. Если соответствия не обнаруживается, лаборатория подбирает максимально подходящий курс лечения. Весь процесс занимает около трех-четырех недель.
Что надо сделать в первую очередь, если появились боли в груди?
Как бы страшно вам не было, обязательно обратитесь к врачу и проведите комплексное обследование с применением МРТ. Чем раньше удастся диагностировать рак, тем вероятнее победа над болезнью. На более поздних стадиях опухоль начинает вести себя агрессивно и давать метастазы, вырываясь из локального очага и распространяясь на другие органы и части тела.

Что надо сделать в первую очередь, если появились боли в груди?

Как бы страшно вам не было, обязательно обратитесь к врачу и проведите комплексное обследование с применением МРТ. Чем раньше удастся диагностировать рак, тем вероятнее победа над болезнью. На более поздних стадиях опухоль начинает вести себя агрессивно и давать метастазы, вырываясь из локального очага и распространяясь на другие органы и части тела.
Согласно исследованию** Concord, опубликованному в научном журнале The Lancet (Великобритания), Финляндия входит в топ-10 стран, где выявление онкологических заболеваний, их диагностика и лечение наиболее эффективны. Поэтому многие зарубежные пациенты, в том числе россияне, обращаются за медицинской помощью к финским специалистам.

Клиника Docrates, в частности, продолжает принимать больных из России в штатном режиме, несмотря на пандемию. При необходимости она помогает получить шенгенскую визу в срок от трех до семи дней, оформить документы, необходимые для пересечения границы на собственной машине, или организовать трансфер в Хельсинки. Все общение с клиникой проходит на русском языке: первое обращение пациента принимает специальная служба, а во время лечения за ним закрепляется русскоязычная медсестра.
Материал подготовлен специально для клиники Docrates

* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8
Подробная информация: на сайте.

** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены клиникой Docrates
Дизайнер: Заира Гамисония
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Спецпроекты «Фонтанки.ру»