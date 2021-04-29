Что нужно знать о раке груди и его лечении? Объясняют финские врачи

“

— После 30 лет диагностику стоит проходить один раз в два-три года. После 40 лет — каждый год, — говорит Яри Вииникайнен, хирург клиники Docrates. При этом необходимо обращать внимание на свое тело. Если что-то странно выглядит, что-то потянуло, заметили уплотнение — обращайтесь к врачу, даже если вам еще 20. К слову, удары и травмы провоцируют рост опухоли. Что касается типов обследования, маммография не рекомендуется женщинам до 40 лет. УЗИ не несет каких-либо рисков для здоровья, но, к сожалению, этот вид диагностики неточен, и возможность обнаружить с его помощью небольшое образование крайне мала. Если говорить о раке груди, самую точную картину дает МРТ, которая при этом совершенно безопасна для организма. Единственным «минусом» является ее стоимость. Также она противопоказана при наличии различных протезов, стимуляторов и имплантов.