*ЖК «Новое Сертолово» — застройщик ООО «СЗ «КВС-СЕРТОЛОВО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Имение» — застройщик ООО «СЗ «КВС-СЕРТОЛОВО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Материал подготовлен специально для ГК «КВС».
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
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