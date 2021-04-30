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Живописный Всеволожский

5 мест района, где можно сделать красивые селфи
Прогулка по Ленинградской области — отличная возможность открыть неизведанные, но прекрасные места рядом с Петербургом. В пути не забудьте устроить фотосессию, чтобы после похвастаться шедеврами в соцсетях. Почему бы не начать со Всеволожского района? Вот несколько достопримечательностей, которые станут отличным фоном для автопортрета.
Осиновецкий маяк →
Усадьба Приютино →
Парк «Зубровник» →
Пугаревский карьер →
Экотропа «Заповедный лабиринт»

Живописный Всеволожский

5 мест района, где можно сделать красивые селфи
Прогулка по Ленинградской области — отличная возможность открыть неизведанные, но прекрасные места рядом с Петербургом. В пути не забудьте устроить фотосессию, чтобы после похвастаться шедеврами в соцсетях. Почему бы не начать со Всеволожского района? Вот несколько достопримечательностей, которые станут отличным фоном для автопортрета.

Осиновецкий маяк

70-метровая башня на берегу Ладожского озера, построенная в 1910 году, входит в десятку самых высоких маяков мира. Чтобы подняться на ее вершину, нужно пройти по лестнице из 366 ступеней. Маяк работает во время навигации — с мая по ноябрь. В это время его свет виден за 40 с лишним километров. В лампах используются линзы Френеля: говорят, их поставляли из-за границы по бартеру — в обмен на мягкую ладожскую воду для французской парфюмерии.
Осиновецкий маяк прекрасно помещается в кадр, если делать селфи на песчаном берегу Ладоги, где вдоль кромки воды лежат большие валуны. На одном из них можно расположиться так, что на заднем плане окажется и красно-белая башня, и пляж, и озеро. Если развернуться спиной к воде, получается романтическое фото а-ля Ассоль. Другой вариант — подойти к маяку поближе, сделав его центральным акцентом композиции. В любом случае фотосессия получается в северном духе: лаконичная и стильная.

Усадьба Приютино

Первым хозяином усадьбы, построенной в 1820-х годах, был Алексей Оленин, директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств. Приютино знаменито тем, что здесь часто гостили известные художники, поэты, писатели. Тут бывали Глинка, Брюллов, Грибоедов, Жуковский, Крылов, Батюшков. Не раз посещал усадьбу Пушкин, который был влюблен в младшую дочь семейства и даже просил ее руки.
Ландшафтный парк Приютино подойдет для умиротворенных и загадочных фотосессий. Благодаря здешним прудам и озерам, старинным дубам и восстановленным усадебным строениям вы сможете поместить себя в пейзаж XIX века. Обязательно сфотографируйтесь на фоне павильона для хранения молока, построенного в виде римского пантеона, и кузницы, похожей на дом хоббита. Как и все здания усадьбы, они выполнены из красного неоштукатуренного кирпича. Это придает им незаконченный и немного заброшенный вид. Селфи, сделанное тут в пасмурную погоду, можно будет пометить хэштегом #усадьбаспривидениями.

Парк «Зубровник»

Его история началась в 1974 году, когда в Токсово привезли бизона Малыша и зубра Лиру из Ленинградского зоопарка. Сегодня стадо состоит из девяти мохнатых великанов: двух бизоних, взятых когда-то замуж из подмосковного питомника, и семи зубробизонов, из которых пятеро — самцы. Главный в группе — бык по имени Августин, самые молодые — Гром и Кузя. Компания обитает в вольере площадью 5 га. В сутки один зубробизон может съесть до 50 кг корма, а весят эти животные от 500 до 1000 кг.
Селфи с обитателями «Зубровника» получаются впечатляющими, несмотря на решетку, которая отделяет их от посетителей. У гигантских зверей флегматичные, несколько сонные морды с мохнатыми лбами и аккуратные рога полумесяцами. Для повышения уровня умильности захватите с собой морковь или яблоки и покормите животных. Фото или видео с уминающим угощение быком способно вывести из строя все мимиметры. Если отойти чуть подальше и снимать поверх ограды, можно поймать удачные кадры бодания и забегов по вольеру.

Пугаревский карьер

Находится в северной части Всеволожска. Среди жителей Ленобласти популярен как место летнего отдыха — благодаря песчаным берегам и прозрачной чистой воде. Последнее по достоинству оценили и дайверы: во время погружений они обнаружили в глубинах карьера рыбу и раков.
Для фотосессий хороши песчаные обрывы на высоком берегу. В кадр войдут живописные псевдоскалы, изумрудная вода и, разумеется, герой съемки. Можно найти место повыше и позировать на одиноком «утесе», изобразить раскинутыми руками желание полета или присесть на краю, свесив ноги. Летом эффектно выглядят селфи среди изобилия сиреневых, фиолетовых и розовых люпинов, которые растут рядом с карьером.

Экотропа «Заповедный лабиринт»

Прогулочный маршрут в лесу рядом с ЖК «Новое Сертолово»* обустроила в 2017 году строительная компания «КВС». Его длина — около 3 км. На входе в лабиринт есть стенды с интересной информацией о животных и растениях. Здесь можно узнать, где и когда лучше собирать ягоды, проверить свои знания о грибах.
В «Заповедном лабиринте» получаются душевные селфи на фоне смешанного северного леса, где белоствольные березы растут бок о бок с разлапистыми елями. Обязательно надо сделать несколько снимков с многочисленными деревянными скульптурами, установленными вдоль маршрута. В начале пути гуляющих встречает лось в кепке на велосипеде, за ним следуют семейство ежей, барсук, несколько птиц и даже небольшой медведь. Для романтичных фото подойдут цепные качели.
Живописные места Всеволожского района
Осиновецкий маяк
Музей-усадьба «Приютино»
Экотропа в микрогороде «Новое Сертолово»
Пугаревский карьер
Парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник»

Больше, чем селфи

Что делать, если хочется не просто гулять по Всеволожскому району в выходной, а поселиться здесь и каждый день дышать свежим воздухом, наслаждаться спокойствием и красотой природы? Решение есть! Ведь микрогород «Новое Сертолово», частью которого является «Заповедный лабиринт», продолжает строиться. И в 2023 году здесь появится новый квартал «Имение»,* состоящий из трех домов высотой в 4 и 5 этажей.

Почему стоит выбрать квартиру в квартале «Имение»?

Это одна из последних очередей микрогорода «Новое Сертолово». К моменту заселения квартала «Имение» строительство домов здесь практически завершится, а инфраструктура будет еще более развитой.
Квартал построен в неоклассическом стиле. Фасады спокойных кирпичных и белых цветов украшены эркерами, которые делают их архитектурный облик более интересным.
Корпуса образуют уютные и безопасные дворы, закрытые от машин и посторонних.
Большинство квартир — семейные, со специальными планировками комфортного метража. На пятых этажах предусмотрены увеличенные потолки высотой 3 метра.
В каждом доме есть кладовые, позволяющие освободить жилое пространство от лишних вещей.
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Есть места для установки гардеробных
Выбрать квартиру
Это интересно!
Планируя путешествие по Ленобласти, можно использовать «Новое Сертолово» как путеводитель. Компания «КВС» организовала на территории микрорайона необычный музей под открытым небом. Он состоит из изображений достопримечательностей Ленобласти, нанесенных на фасады домов. Каждый рисунок снабжен QR-кодом. Если его отсканировать, на экране смартфона появится информация о заинтересовавшей вас усадьбе, крепости или церкви.
*ЖК «Новое Сертолово» — застройщик ООО «СЗ «КВС-СЕРТОЛОВО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Имение» — застройщик ООО «СЗ «КВС-СЕРТОЛОВО», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Материал подготовлен специально для ГК «КВС».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ГК «КВС»
Другие источники фотографий, иллюстраций: wikipedia.org, freepik.com, flaticon.com, фотограф Елена Виноградова
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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