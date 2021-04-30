70-метровая башня на берегу Ладожского озера, построенная в 1910 году, входит в десятку самых высоких маяков мира. Чтобы подняться на ее вершину, нужно пройти по лестнице из 366 ступеней. Маяк работает во время навигации — с мая по ноябрь. В это время его свет виден за 40 с лишним километров. В лампах используются линзы Френеля: говорят, их поставляли из-за границы по бартеру — в обмен на мягкую ладожскую воду для французской парфюмерии.

