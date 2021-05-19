В конце XIX века популярность велосипедов поспособствовала улучшению дорог. В начале XX века хорошие дороги, в свою очередь, ускорили рост автодвижения. Многие фирмы, занимавшиеся производством велосипедов, выросли в автомобильные гиганты. Массовое пересаживание населения на автомобили привело к упадку велодвижения в 40-е годы XX века. Спустя два десятилетия, в конце 1960-х годов, осознание важности экологии и забота о своем здоровье вернули велосипедам популярность. Теперь же многие автомобильные бренды выпускают свои велосипеды. Все движется.
Достоверная история велосипеда начинается в 1817 году с «дрезины» барона Карла фон Дреза из Карлсруэ. Это был двухколёсный самокат с рулём и деревянной рамой. Изобретение получило популярность в Великобритании, где получило название «денди-хорз».
В 1839–1840 годах кузнец Киркпатрик Макмиллан в деревушке в Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза, добавив седло и педали, крутившие заднее колесо, — велосипед приобрел знакомый вид. Но изобретение осталось малозаметным.
В 1862 году Пьер Лалман, 19-летний мастер по изготовлению детских колясок из французского Нанси, оснастил «денди-хорз» педалями на переднем колесе. В 1864 году в Лионе промышленники братья Оливье с каретным инженером Пьером Мишо начали массовый выпуск «денди-хорзов» с педалями и металлической рамой.
В ноябре 1866 года Лалман запатентовал своё изобретение в Америке. Что фактические сделало Лалмана изобретателем велосипеда.
С 70-х годов XIX века популярность приобрели «пенни-фартинги», получившие название из-за разницы в размере колес — аналогично пенни и фартингу.
В 1884 году английский изобретатель Джон Кемп Старли создал велосипед Rover («Скиталец»). Знакомая нам конструкция — цепная передача на заднее колесо, одинаковые по размеру колёса и сиденье между ними — дала велосипедам название Safety (безопасный). В России они получили название «бисиклеты» («бициклеты» — от фр. bicyclette).
1890 год. Сразу несколько фирм начали производство велосипедов с рамами знакомой нам цельной формы — велосипед окончательно приобрел современный вид, и в дальнейшем усовершенствовались лишь его механизмы и части.
1890-е годы стали «золотым веком» велосипедов — этому способствовало облегчение ухода за ним (вместо ржавеющих стальных появились алюминиевые велосипеды), а также изобретение шотландцем Данлопом в 1888 году надувных шин из каучука. Езда перестает зависеть от хороших дорог и становится комфортной. В женскую моду входят шаровары для езды на велосипеде.
В 1898 году в обиход вошли педальные тормоза, а появившиеся ручные не сразу нашли широкое применение. Также был изобретен механизм свободного хода, благодаря чему велосипед мог катиться сам, без вращения педалей.
Способы синтезирования каучуков — достижение русской науки. В частности, изопрен, который используется при производстве шин, и его метод получения открыл русский ученый Иван Лаврентьевич Кондаков, ученик великого русского химика А. М. Бутлерова.
фото: pixabay.com
В 1950 году известный итальянский велогонщик Туллио Кампаньоло изобрел переключатель скоростей — такой, к какому мы привыкли. Планетарный механизм переключения передач изобрели в 1903 г.
Если в вашем велосипеде используется планетарная втулка, то помните, что принцип действия планетарной передачи впервые описал арабский конструктор Ибн Халаф эль-Муради, живший в XI веке нашей эры.
В 1960-е годы различные фирмы стали выпускать велосипеды с небольшими колесами, складными рамами, тандемы и трехколесные велосипеды.
В 1974–1975 годах началось массовое производство велосипедов из титана и углепластика.
В конце ХХ века в США появились гоночные и горные велосипеды.
Но и в наше время велосипед продолжают дорабатывать сразу в нескольких направлениях.
Велосипед с карбоновой рамой? Углеродные нити — их применяют для армирования композитных материалов — запатентовал Томас Эдисон.
Фестиваль ЗСД
Участвуй в первом массовом вечернем забеге и велопробеге по ЗСД!
Превращение велосипеда в супер-умный или супер-легкий невозможно без достижений науки. Те, кто двигает ее в Петербурге, присоединятся к ЗСД Фонтанка Фесту 22 мая.
Спорт помогает перезагрузиться, очистить голову от лишних мыслей и переживаний.
«Я считаю, что современный ученый должен развиваться разнонаправленно. Полезно периодически переключать фокус внимания с исследований, чтобы потом свежим взглядом находить новые решения. А еще физическая активность дополнительно регенерирует мыслительный процесс. Такая перезагрузка просто необходима инженерам и ученым. Без нее не было бы многих открытий и изобретений», — полагает Владимир Киндюк, кандидат технических наук, участник «Команды прогресса» на ЗСД-Фесте.
В этом году впервые участие в велопараде по ЗСД примет «Команда прогресса». Она объединила «умников и умниц» из вузов Петербурга и научного кластера «Газпром нефти» — всего более 407 студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов. К команде уже присоединились СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ (ТУ), ГУАП, СПбГМТУ, ИХС РАН.
Идея акции – показать, что профессия ученого в Петербурге снова стала популярной и престижной, а технологические компании делают ставку на привлечение талантливых кадров уже на этапе обучения в вузах.
Инициатива создания «Команды прогресса» принадлежит партнеру фестиваля ЗСД Фонтанка Фест – «Газпром нефти». В этом году исполняется 10 лет с момента переезда компании в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров «Газпром нефти», которые работают в коллаборации с вузами. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения – от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока.
22 мая сборная ученых Петербурга вместе с вами покорит одну из самых красивых трасс мира. Не упустите уникальный шанс насладится видами города с высоты Западного скоростного диаметра. ЗСД Фонтанка Фест ждет вас!
велосипед — как образ жизни
Одно из главных направлений развития — попытки сделать максимально компактный и легкий складной велосипед. Тут непоколебимы позиции английских Strida и Brompton. Последний удивил своих поклонников электрическим складным велосипедом Brompton Electric.
Но гигантов пытаются потеснить и новые игроки, собирающие деньги на свои прорывные проекты на разных краудфандинговых платформах, — например, канадцы Helix, анонсировавшие самый легкий и компактный «титановый» велосипед Helix.
Второе популярное направление — всевозможные электровелосипеды. И тут встречаются совсем причудливые экземпляры. Например, некий продолжатель дела Вильяма Мориссона, построившего в конце XIX-го века электрическую карету (фактически — первый электрокар), разрабатывает грузовой электрический велосипед.
Несколько разработчиков в разных странах работают над увеличением дальности пробега электровелосипедов. Основная идея — использование, как и в автомобилях, водородных топливных элементов. К примеру, немцы из Liddle group уверены, что их велосипед сможет проехать 65 километров.
А разработчики из ezbike придумывают даже не столько велосипед, сколько более эффективный способ использования уже имеющихся — новую систему «велошеринга». Нет, новый велосипед, оснащенный GPS и Bluetooth, они тоже придумали, но главное — они пытаются избавиться от проблемы работающих сейчас по всему миру городских велопрокатов. Их система не будет ограничена конкретными точками и местами для парковки — велосипед можно будет оставить и взять где угодно, так как он постоянно на связи с приложением.
Материал публикуется в партнерстве с компанией «Газпром Нефть».
Достоверная история велосипеда начинается в 1817 году с «дрезины» барона Карла фон Дреза из Карлсруэ. Это был двухколёсный самокат с рулём и деревянной рамой. Изобретение получило популярность в Великобритании, где получило название «денди-хорз».
В 1839—1840 годах кузнец Киркпатрик Макмиллан в деревушке в Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза, добавив седло и педали, крутившие заднее колесо, — велосипед приобрел знакомый вид. Но изобретение осталось малозаметным.
В 1862 году Пьер Лалман, 19-летний мастер по изготовлению детских колясок из французского Нанси, оснастил «денди-хорз» педалями на переднем колесе. В 1864 году в Лионе промышленники братья Оливье с каретным инженером Пьером Мишо начали массовый выпуск «денди-хорзов» с педалями и металлической рамой.
С 70-х годов XIX века популярность приобрели «пенни-фартинги», получившие название из-за разницы в размере колес — аналогично пенни и фартингу.
В 1884 году английский изобретатель Джон Кемп Старли создал велосипед Rover («Скиталец»). Знакомая нам конструкция — цепная передача на заднее колесо, одинаковые по размеру колёса и сиденье между ними — дала велосипедам название Safety (безопасный). В России они получили название «бисиклеты» («бициклеты» — от фр. bicyclette).
1890 год. Сразу несколько фирм начали производство велосипедов с рамами знакомой нам цельной формы — велосипед окончательно приобрел современный вид, и в дальнейшем усовершенствовались лишь его механизмы и части.
Современные же велосипеды могут иметь самую необычную форму.