Достоверная история велосипеда начинается в 1817 году с «дрезины» барона Карла фон Дреза из Карлсруэ. Это был двухколёсный самокат с рулём и деревянной рамой. Изобретение получило популярность в Великобритании, где получило название «денди-хорз».



В 1839–1840 годах кузнец Киркпатрик Макмиллан в деревушке в Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза, добавив седло и педали, крутившие заднее колесо, — велосипед приобрел знакомый вид. Но изобретение осталось малозаметным.



В 1862 году Пьер Лалман, 19-летний мастер по изготовлению детских колясок из французского Нанси, оснастил «денди-хорз» педалями на переднем колесе. В 1864 году в Лионе промышленники братья Оливье с каретным инженером Пьером Мишо начали массовый выпуск «денди-хорзов» с педалями и металлической рамой.



В ноябре 1866 года Лалман запатентовал своё изобретение в Америке. Что фактические сделало Лалмана изобретателем велосипеда.



С 70-х годов XIX века популярность приобрели «пенни-фартинги», получившие название из-за разницы в размере колес — аналогично пенни и фартингу.



В 1884 году английский изобретатель Джон Кемп Старли создал велосипед Rover («Скиталец»). Знакомая нам конструкция — цепная передача на заднее колесо, одинаковые по размеру колёса и сиденье между ними — дала велосипедам название Safety (безопасный). В России они получили название «бисиклеты» («бициклеты» — от фр. bicyclette).



1890 год. Сразу несколько фирм начали производство велосипедов с рамами знакомой нам цельной формы — велосипед окончательно приобрел современный вид, и в дальнейшем усовершенствовались лишь его механизмы и части.



1890-е годы стали «золотым веком» велосипедов — этому способствовало облегчение ухода за ним (вместо ржавеющих стальных появились алюминиевые велосипеды), а также изобретение шотландцем Данлопом в 1888 году надувных шин из каучука. Езда перестает зависеть от хороших дорог и становится комфортной. В женскую моду входят шаровары для езды на велосипеде.



В 1898 году в обиход вошли педальные тормоза, а появившиеся ручные не сразу нашли широкое применение. Также был изобретен механизм свободного хода, благодаря чему велосипед мог катиться сам, без вращения педалей.