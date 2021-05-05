Сезон корюшки: любимую рыбу в Петербурге теперь можно заказать на дом

Эта рыбка в Петербурге уже стала своеобразным символом наступления теплых майских дней. Ее маринуют, солят, фаршируют, вялят, сушат, коптят, жарят на гриле, запекают в пергаменте, варят из нее уху. Многие петербуржцы остаются верны одному из самых простых и любимых рецептов: корюшку достаточно обвалять в муке, посолить и пожарить 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Но сезон лова только начался, и сейчас как раз самое время опробовать на кухне самые невероятные рецепты.



В этом году в Петербурге будет работать около 70 официальных пунктов продажи свежей корюшки. А те, кто не любит стоять у плиты, теперь могут заказать готовое блюдо на дом: в меню Яндекс.Лавки появилась жареная корюшка с грибным соусом и гарниром из картофеля. Ее доставят в любую точку города за 10-15 минут вместе с другими необходимыми продуктами. Например, вместе с ней в Лавке можно сразу заказать свежую зелень, огурцы и лимоны для подачи.



Корюшка появилась именно в петербургском «меню» Лавки. Свои вкусовые привычки есть в каждом городе, так что сервис добавляет в местный ассортимент те продукты, которые горожане любят больше всего. Например, у петербуржцев помимо корюшки востребованы мясо, молочная продукция и хлеб от местных производителей. Сейчас в городе на Неве у сервиса более 30 партнеров среди локальных поставщиков продуктов и готовой еды — как крупных, так и небольших.



Местные молодые бренды также могут заявить о себе аудитории Яндекс.Лавки, попав на специальную «экспериментальную полку» сервиса. В случае успеха сотрудничество с Лавкой может стать дорогой и в крупные ритейл-сети.



Пользователи Лавки смогут найти корюшку с гарниром в разделе с готовой едой.

