Сезон корюшки: любимую рыбу в Петербурге теперь можно заказать на дом
Запахло огурцами: в городе наступил сезон корюшки. Теперь ее можно не только купить на рынке и у местных продавцов, но и заказать онлайн в готовом виде.
Фото: приложение Яндекс.Лавка
Эта рыбка в Петербурге уже стала своеобразным символом наступления теплых майских дней. Ее маринуют, солят, фаршируют, вялят, сушат, коптят, жарят на гриле, запекают в пергаменте, варят из нее уху. Многие петербуржцы остаются верны одному из самых простых и любимых рецептов: корюшку достаточно обвалять в муке, посолить и пожарить 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Но сезон лова только начался, и сейчас как раз самое время опробовать на кухне самые невероятные рецепты.
В этом году в Петербурге будет работать около 70 официальных пунктов продажи свежей корюшки. А те, кто не любит стоять у плиты, теперь могут заказать готовое блюдо на дом: в меню Яндекс.Лавки появилась жареная корюшка с грибным соусом и гарниром из картофеля. Ее доставят в любую точку города за 10-15 минут вместе с другими необходимыми продуктами. Например, вместе с ней в Лавке можно сразу заказать свежую зелень, огурцы и лимоны для подачи.
Корюшка появилась именно в петербургском «меню» Лавки. Свои вкусовые привычки есть в каждом городе, так что сервис добавляет в местный ассортимент те продукты, которые горожане любят больше всего. Например, у петербуржцев помимо корюшки востребованы мясо, молочная продукция и хлеб от местных производителей. Сейчас в городе на Неве у сервиса более 30 партнеров среди локальных поставщиков продуктов и готовой еды — как крупных, так и небольших.
Местные молодые бренды также могут заявить о себе аудитории Яндекс.Лавки, попав на специальную «экспериментальную полку» сервиса. В случае успеха сотрудничество с Лавкой может стать дорогой и в крупные ритейл-сети.
Пользователи Лавки смогут найти корюшку с гарниром в разделе с готовой едой.
Яндекс.Лавка — сервис по доставке продуктов за 10-15 минут, который появился в Петербурге в феврале 2020 года. Лавка также работает в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Тель-Авиве, а в ближайшее время планирует экспансию в Париж и Лондон.
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