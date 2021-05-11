Новый 3D-принтер запустили в массовое производство в Петербурге. Тот случай, когда разработка действительно уникальна: 90% комплектующих — отечественного производства. На сегодня это единственный принтер FDM, который Министерство промышленности и торговли внесло в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Где будут применять устройство и как его можно приобрести — узнаете из нашего текста.
Новый 3D-принтер запустили в массовое производство в Петербурге. Тот случай, когда разработка действительно уникальна: 90% комплектующих — отечественного производства. На сегодня это единственный принтер FDM, который Министерство промышленности и торговли внесло в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Где будут применять устройство и как его можно приобрести — узнаете из нашего текста.
Все чаще и чаще новости рассказывают нам о сенсационных возможностях 3D-принтера: то на нем по частям собираются печатать ледоколы, то производить с его помощью бионические глаза, мало отличимые от настоящих. Как работает это умное устройство и чем оно полезно малому бизнесу, промышленности, школам и вузам, расскажут разработчики принтера «Гелиос-1» — представители Концерна «Алмаз-Антей». Но сначала разберемся с терминами.
Словарь «Фонтанки»
3D-печать
Технология изготовления реального объекта по цифровой модели. Сначала на компьютере создается трехмерная модель, затем станок печатает предмет.
3D-принтер
Станок с числовым программным управлением. Использует метод послойной печати детали: постепенно наращивает на заготовке материал, пока не получит готовый продукт.
Филамент
Расходный материал для печати на 3D-принтере. Тонкая пластмассовая мононить, которая расплавляется под воздействием высокой температуры и принимает нужные формы.
Экструдер
Рабочая головка 3D-принтера. Филамент проходит через нее, расплавляется и попадает на рабочую площадку, где выстраивает слоями объект.
FDM
Технология 3D-печати. Предмет послойно наплавляется на основу с использованием пластиковой нити или гранул.
Как создавали принтер «Гелиос-1»
Главное предназначение петербургской разработки — использование в школах, технических кружках и вузах. Поэтому инженеры создавали принтер совместно с Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
2019
Северо-Западный региональный центр Концерна «Алмаз-Антей» и комитет по образованию Петербурга заключили соглашение. По нему предприятие обязалось разработать, сертифицировать и начать серийный выпуск 3D-принтеров для поставки в школы и колледжи Северной столицы.
Апрель 2020
На Обуховском заводе изготовлена опытная партия принтера «Гелиос-1». Устройство поступило для тестирования в Президентский физико-математический лицей №239. После апробации и замечаний проведена его доработка.
Август 2020
С конвейера вышла первая промышленная партия. Принтер запущен в серийное производство. Одна из главных особенностей устройства — безопасность для детей. При открывании дверей и крышки корпуса печать останавливается. Это очень важно, ведь температура в области экструдера достигает 260 градусов, а некоторые части аппарата движутся с большой скоростью.
Сентябрь 2020
Производитель подписал соглашение с образовательными учреждениями Новгородской области. Инновационное техническое средство отправлено в соседний регион для совместной разработки компонентов учебно-методического комплекса. Также его в тестовом режиме применили в обучении школьников.
Идет новая технологическая революция: ручной труд заменяется оборудованием, в котором внедряется искусственный интеллект. Для управления такими устройствами нужно меньше людей, но у специалистов должно быть хорошее образование. Готовить сотрудников, которые могут работать с программным обеспечением, надо со школьной скамьи. Поэтому мы и создали полностью отечественный 3D-принтер. На нем дети смогут научиться прототипировать и создавать образцы простых пластиковых предметов.
Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников
Для школьников и преподавателей
Холдинг предлагает не только сам продукт с сервисным обслуживанием, но и методическую программу для преподавателей на базе научно-образовательного центра СЗРЦ — в том числе для дистанционной формы обучения. Педагоги Петербурга смогут освоить трехмерную печать и вместе с детьми развивать в российских школах 3D-моделирование, использовать напечатанные на принтере вещи в преподавании основных предметов.
Партию принтеров «Гелиос-1» закупили Академия машиностроения им. Котина и строительный техникум в Новгородской области. В Петербурге широкое знакомство юных инженеров с инновационной разработкой началось на Кубке губернатора по робототехнике. Концерн «Алмаз-Антей» предоставил участникам секции прототипирования принтеры «Гелиос-1», на которых ребята изготовили конкурсные работы.
Мнение пользователей
«Конструкция достаточно простая, но эффективная: свои функции она выполняет. Надежная коробка, в которой находятся все основные части принтера. Достаточно крепкая механика. Качество печати вполне приемлемое для станка средней ценовой категории».
Владимир
студент Малоохтинского колледжа
«Я занимаюсь 3D-моделированием совсем недавно: учусь на первом курсе. Принтер, с которым уже успела поработать, мне понравился: все удобно, эргономично размещено».
Анастасия
студентка Малоохтинского колледжа
Мы очень надеемся, что эти дети закончат колледж и институт и придут к нам работать. Поэтому очень интересно, на каком уровне уже сегодня находится подготовка будущих специалистов. Рассчитываем, что наши принтеры будут стоять в каждой школе, в каждом колледже — не только в Петербурге, но и по всей стране. Получив на простых аппаратах первые навыки, ребята, надеемся, заинтересуются, захотят что-то сделать, внедрить. Только так мы сможем осуществить технологический прорыв, необходимый российской экономике.
Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников
Малому и среднему бизнесу
Образование — не единственная сфера применения созданных на Обуховском заводе 3D-принтеров. «Гелиос-1» предназначен для быстрого изготовления макетов, оснастки, запасных частей, пластиковых деталей, декоративных изделий, проведения работ по контролю сборок и т.п. Он может применяться:
в медицинском производстве
в автомобилестроении
в быту
на предприятиях малого бизнеса
Рабочее поле первой версии аппарата — 300х200х300 мм. Пока на нем можно распечатать единую модель максимальным объемом 18 литров. В дальнейшем Концерн планирует разработать принтер с рабочей камерой 36 литров (300x300x400 мм). Возможности использования техники станут еще шире.
Наш принтер уже приобрели несколько петербургских предприятий. Например, один из наших клиентов использует его для изготовления пластмассовых деталей, применяемых в автомобильной промышленности. Заинтересованы и производители медицинской техники. Большое преимущество «Гелиоса-1» в том, что это полностью отечественная разработка: это гарантирует постоянную поддержку потребителей и качественное обслуживание.
Основные функциональные узлы изготовлены в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра: экструдер, плата управления, программное обеспечение, корпус и т.д. Это подтверждено сертификатом СТ-1 Торгово-промышленной палаты Ленинградской области.
Заместитель генерального директора — технический директор АО «Завод Навигатор», кандидат технических наук Сергей Павлов
У «Гелиоса-1» есть заключение Минпромторга, которое подтверждает его производство в России. Также принтер включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Это важно. В конце 2020 года постановление Правительства России №2013 установило минимальную долю закупок на установки для трехмерного моделирования. Документ открывает дополнительные возможности для продвижения принтера «Гелиос-1» на отечественном рынке. В 2021 году 50% закупаемых лотов должны быть отечественными, в 2023-м — уже 70%.
«Гелиос-1»: главное о петербургской разработке
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Мы рассказали о петербургском 3D-принтере важное, но далеко не все. Подробнее с техническими характеристиками устройства можно познакомиться на официальном сайте разработки.
Материал подготовлен специально для АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».
Автор: Анастасия Коренькова Редактор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Другие источники фотографий: pexels.com Дизайнер: Заира Гамисония