Мы очень надеемся, что эти дети закончат колледж и институт и придут к нам работать. Поэтому очень интересно, на каком уровне уже сегодня находится подготовка будущих специалистов. Рассчитываем, что наши принтеры будут стоять в каждой школе, в каждом колледже — не только в Петербурге, но и по всей стране. Получив на простых аппаратах первые навыки, ребята, надеемся, заинтересуются, захотят что-то сделать, внедрить. Только так мы сможем осуществить технологический прорыв, необходимый российской экономике.