27 мая день рождения празднует не только Петербург, но и Завод Штурманских приборов на Малой Охте. Он почти ровесник города: ему исполнилось 300 лет. Как созданная Петром I навигационная Мастерская превратилась во всемирно известный бренд, рассказываем в этом тексте.
История Завода «Штурманские приборы»
ИСТОРИЯ завода |
На службе флота
27 мая день рождения празднует не только Петербург, но и Завод Штурманских приборов на Малой Охте. Он почти ровесник города: ему исполнилось 300 лет. Как созданная ПетромIнавигационная Мастерская превратилась во всемирно известный бренд, рассказываем в этом тексте.
1721. По чертежу его Величества
Петербургу было всего 18 лет. Он разительно отличался от других российских городов. Прежде всего тем, что его центром стала… судостроительная верфь: в новой столице Петр I создавал не только административный аппарат, но и мощный военно-морской флот. А какие корабли без навигационных инструментов? Чтобы не покупать компасы и секстаны в Голландии и Англии, император повелел делать свои. Он выпустил указ о создании Инструментальной мастерской при Главном Адмиралтействе. В документе от 27 мая 1721 года предписывалось за год построить мастеровую избу. Фундамент заложили всего через пять дней, 1 июня, «по чертежу, как показано рукой его Царского Величества».
Возглавил Инструментальную мастерскую голландец Питер Форм. Под его руководством русские мастеровые быстро освоили производство:
компасов; песочных часов; лагов для измерения скорости корабля; лотов для измерения глубины; градштоков и астролябий для измерения высоты небесных светил; ноктурналов для определения местного времени по расположению звезд; чертежных и иных инструментов.
компасов
песочных часов
лагов для измерения скорости корабля
лотов для измерения глубины
градштоков и астролябий для измерения
высоты небесных светил
ноктурналов для определения местного времени по расположению звезд
чертежных и иных инструментов
Рабочие делали такие успехи, что уже в 1726 году Форм попросился в отставку. Свою просьбу объяснил тем, что «компасное и часовое дело может править подмастерье Афанасий Шелкунов». Шелкунов прошел «экзамен»: самостоятельно сделал два компаса, которые были признаны Адмиралтейств-коллегией «достойными». Так дело возглавил русский мастер.
В первые годы при верфи трудилось меньше десятка мастеров. Им предписывалось «компасы мастерством делать и смотреть, чтобы иглы, на чем компас вертится, были остры и крепки и не скоро бы смалывались. Чтобы проволока на компасе к N и S была натерта магнитом, дабы компас мог быть верным, в чем надлежит крепкое смотрение иметь, ибо в том зависит ход и целость корабля».
Как выглядел главный навигационный прибор петровского времени? Это был квадратный деревянный ящик, в котором крепилось поворотное кольцо. Внутри кольца подвешивался медный котелок с острой шпилькой на дне. На шпильку опиралась картушка (диск) с намагниченной природным железняком стрелкой из отрезка проволоки. На стеклянной крышке котелка устанавливалось визирное устройство для определения азимутов светил.
1756. Телескоп от Ломоносова
Первые российские компасы, увы, не отличались устойчивой работой и точностью. Изучить причины этого взялся Михаил Васильевич Ломоносов. Он пришел к выводу, что конструкция отечественных приборов несовершенна. Великий ученый посоветовал, как ее улучшить.
Ломоносов и сам разработал многие приборы и инструменты для Инструментального завода. Так, например, 13 мая 1756 года он представил в Академии наук «ночезрительную трубу» — прообраз современных телескопа и бинокля. Также в списке сделанных им изобретений:
«морской еж» — астрономический угломерный инструмент; компас-самописец; «механический лаг»; секстаны с искусственным горизонтом; измерители направления и скорости течений, а также дрейфа; прибор для точного нахождения полуденной линии; перископ для наблюдения из укрытия; судовой барометр; морские часы; другие мореходные приборы и инструменты.
измерители направления и скорости течений, а также дрейфа
прибор для точного нахождения полуденной линии
перископ для наблюдения из укрытия
судовой барометр
морские часы
другие мореходные приборы и инструменты
Михаил Ломоносов
Ломоносов и сам разработал многие приборы и инструменты для Инструментального завода. Так, например, 13 мая 1756 года он представил в Академии наук «ночезрительную трубу» — прообраз современных телескопа и бинокля. Также в списке сделанных им изобретений:
измерители направления и скорости течений, а также дрейфа
прибор для точного нахождения полуденной линии
перископ для наблюдения из укрытия
судовой барометр
морские часы другие мореходные приборы и инструменты.
Еще при Ломоносове в Инструментальной мастерской начали изготавливать кипрегели с дальномером (геодезические приборы для графических построений на планах), а также квадранты Гадлея с «прибавлениями и исправлениями», сделанными великим ученым.
На развитие отечественного морского приборостроения повлиял и физик Франц Ульрих Теодор Эпинус. Переехавший в Россию ученый работал над созданием сильных постоянных магнитов, которые в первую очередь применяются для намагничивания компасных стрелок.
1804. Вместе с первооткрывателями
К 1804 году инструментальная изба превратилась в Мастерскую мореходных инструментов со штатом 92 человека. Этого потребовали обстоятельства: объем работ значительно вырос. Теперь здесь выделывали и термометры, и гигрометры для измерения влажности воздуха, и зрительные трубы…
В 1813 году петербургские мастера сделали секстан, который стоил в три раза дешевле английских.
Навигационные приборы из Мастерской мореходных инструментов использовались не только для военных целей, но и научных. Например, их применяли в экспедиции (1821-1824 гг.) под руководством адмирала Федора Литке. Целью путешествия было исследование западного побережья Новой Земли и островов Баренца, Мурманского побережья до Варангерфьорда, восточной части Баренцева и Белого морей.
1878. От Петербурга до Чикаго
С 1878 года руководить компасным делом в России поручили инженеру Ивану де-Колонгу. Он изобрел уникальный прибор — вертикальный дефлектор для измерения и устранения девиации (ошибки показаний компаса). Технически усовершенствованное со временем, это устройство и по сей день востребовано на флоте.
Также под руководством де-Колонга Мастерская улучшила и начала серийный выпуск самого передового в то время магнитного компаса Томсона. Прибором, впервые представленным на Всемирной Парижской выставке в 1878 году, оснастили российские корабли.
В 1884 году в компасный отдел Мастерской поступил выпускник Морского училища Алексей Крылов, будущий академик. Молодой ученый вел научные исследования по девиации магнитных компасов и предложил новую систему дромоскопа, автоматически рассчитывающего отклонение компаса.
Российские навигационные инструменты и приборы в этот период получили мировое признание. Их не раз отмечали наградами и премиями на международных выставках и различного рода показах в Париже, Венеции, Филадельфии, Чикаго, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.
В материалах, посвященных Всемирной выставке в Париже 1900 года, можно найти такую характеристику Мастерской мореходных инструментов: «Главное производство состоит в изготовлении компасов и принадлежности к ним для всего Русского флота. Кроме того, Мастерская изготавливает барометры, протракторы* и другие приборы, а также исправляет всякого рода приборы, присылаемые с судов флота и гидрографических экспедиций….» Также указывается, что «с 1870 по 1896 год объем производства возрос в 9 с лишним раз».
1900. Прописка на Малой Охте
Поменяв несколько адресов, в 1900 году Мастерская окончательно обосновалась на Малой Охте. На правом берегу Невы для нее построили трех- и четырехэтажные производственные корпуса и административные здания. Дом Морского ведомства в стиле модерн на Новочеркасском проспекте 1, получивший статус памятника, до сих пор украшает завод.
1907-1913 годы — период, когда предприятие достигло образцового состояния в техническом и технологическом отношениях. Как писал в 1912 году французский гидрограф Рено, участник Морской конференции по безопасности мореплавания: «Дважды посетив мастерские на Охте и в Адмиралтействе, мы были свидетелями того, до какой высокой степени усовершенствования доведено снабжение русского флота научными приборами. Модели компасов для больших судов, приборы магнитных измерений... особенно привлекли наше внимание. Мы все любовались на превосходное оборудование мастерских и их удачную приспособленность для выполнения работ с методичностью и высокой степенью точности».
Во время Первой мировой войны Мастерская в основном перешла на военные заказы. В 1914 году ее штат вырос до 180 человек. В 1916 году предприятие изготовило 839 магнитных компасов различного назначения, 139 морских часов, 51 пеленгатор, 35 дефлекторов и другие инструменты.
Пережив Первую мировую и Гражданскую войны, сохранив при этом производственную базу, научно-технический потенциал, сотрудников, предприятие вступило в советский период развития.
1931. Сверхударная задача
Новая эпоха — новое имя. В 1931 году основанная Петром Мастерская превратилась в Завод мореходных инструментов. Советская власть назвала развитие предприятия сверхударной задачей. Были построены новые корпуса, цеха оборудовали новейшей техникой и лабораториями. Появилась и социальная инфраструктура: клуб для трудящихся, столовая и т.д.
В 30-е годы предприятие обеспечивало флот гирокомпасами**, эхолотами, электро-механическими лагами и усовершенствованными магнитными компасами. Чтобы не закупать оборудование за рубежом, завод освоил производство собственных изделий. Из документов известно, что экономия составила 2 152 000 золотых рублей.
1941. В тылу и на переднем крае обороны
Во время Великой Отечественной войны Завод Штурманских приборов (а именно так называлось в тот период предприятие) эвакуировали на Южный Урал, в город Катав-Ивановск. Коллектив в кратчайшие сроки наладил выпуск необходимой для фронта продукции. Но уехали не все: на основной площадке в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, часть коллектива работала на Балтийский флот. Рабочие в основном ремонтировали приборы — и те, которые были изготовлены до войны, и новые. Например, аварийные магнитные компасы для подводных лодок.
1953. «Я несу информацию потомкам»
В 1953 году на предприятие пришел молодой выпускник ЛЭТИ Леонид Александрович Кардашинский-Брауде. Более 40 лет он проработал на Заводе Штурманских приборов, став бессменным главным конструктором по разработке магнитных компасов для Морского и Военно-Морского флотов России.
«Я занимаюсь магнитными обычными, простыми дистанционными и индукционными компасами, — говорил он о себе. — Деятельность моя — научно-прикладная. Я несу информацию потомкам, которая будет полезна им для дальнейшей работы в той области, в которой я занимаюсь. Иногда, не очень часто, читаю лекции студентам в Морской Академии им. С. О. Макарова».
Леонид Александрович Кардашинский-Брауде
«Я занимаюсь магнитными обычными, простыми дистанционными и индукционными компасами, — говорил он о себе. — Деятельность моя — научно-прикладная. Я несу информацию потомкам, которая будет полезна им для дальнейшей работы в той области, в которой я занимаюсь. Иногда, не очень часто, читаю лекции студентам в Морской Академии им. С. О. Макарова».
Легенда предприятия, ученый с большой буквы, он — автор 20 патентов, свыше 30 научных публикаций и трех монографий, обладатель двух серебряных медалей ВДНХ. Леонид Александрович участвовал и руководил разработкой таких приборов, как:
· первый отечественный магнитный дистанционный компас «КМД»; · первый компас с оптической дистанционной передачей показаний для надводного флота «КМО-Т»; · магнитометрические приборы «Дефлектор ДР» и инклинатор*** «И» для девиационных работ; · компас для подводных объектов с использованием волоконно-оптической и электронно-цифровой передач показаний.
первый отечественный магнитный дистанционный компас «КМД»
первый компас с оптической дистанционной передачей показаний для надводного флота «КМО-Т»
магнитометрические приборы «Дефлектор ДР» и инклинатор*** «И» для девиационных работ
компас для подводных объектов с использованием волоконно-оптической и электронно-цифровой передач показаний
1970. Рынок сбыта— весь мир
В послевоенные годы начался новый, удивительный по своему размаху этап в развитии завода. Советский Военно-Морской Флот стал океанским и ракетно-ядерным, а СССР — великой океанской державой. Возросли скорости судов, их энерговооруженность; корабли вплотную подошли к приполюсным районам. В стране строились сотни тысяч кораблей и судов различных классов и назначений, которые нужно было оснащать современным навигационным оборудованием. Ассортимент выпускаемой на Малой Охте продукции увеличился до 79 наименований. Коллектив насчитывал 2000 человек.
Впрочем, предприятие работало не только на нужды отечественного ВМФ. Продукция поставлялась в 25 стран мира, в том числе в Англию, Японию, Францию, Швецию и Данию.
В честь 250-летия завода его наградили орденом Трудового Красного знамени.
1993. Навигация в эпоху кризиса
В 1993 году предприятие было акционировано и получило современное название Акционерное общество «Штурманские приборы». Проведенные организационные мероприятия позволили выжить в условиях экономического кризиса и жесткой конкурентной борьбы за сферы влияния и рынки сбыта. И не только выжить, но и создать условия для устойчивой работы. У предприятия были и есть серьезные конкурентные преимущества: накопленные знания и опыт, высокий профессионализм работников, новые конструкторские решения, четкая стратегия дальнейшего развития. Все это помогло остаться на плаву и уверенно войти в XXI век.
2021. Курс — на инновации
Сегодня завод обеспечивает флот навигационной техникой. Это: лаги; компасы; звездные глобусы; аппаратура ночного видения «Огонь-М».
Сегодня завод обеспечивает флот навигационной техникой. Это:
Сегодня завод обеспечивает флот навигационной техникой. Это:
лаги
звездные глобусы
компасы
аппаратура ночного видения «Огонь-М»
Благодаря простоте и надежности эти приборы еще долго будут служить мореплавателям, определяя направление движения, скорость и координаты судна в море.
Заказы «Штурманских приборов» расписаны на несколько лет вперед. Океанографические исследовательские суда, большие гидрографические катера, линейные ледоколы, фрегаты, ракетные катера и другие корабли, которые сегодня строятся в России, оснащены техникой, созданной на петербургском заводе. Также продукция завода поступает в Индию, Алжир, Вьетнам.
Каждый корабль, каждая подводная лодка, спущенные со стапелей отечественных судостроительных предприятий, несут в себе частицу труда наших работников. Их талант, мастерство и трудолюбие, способность успешно решать самые сложные технические и производственные задачи принесли предприятию заслуженный авторитет и славу не только в России, но и в мире.
Генеральный директор АО «Штурманские приборы» Константин Скобелев
«Каждый корабль, каждая подводная лодка, спущенные со стапелей отечественных судостроительных предприятий, несут в себе частицу труда наших работников. Их талант, мастерство и трудолюбие, способность успешно решать самые сложные технические и производственные задачи принесли предприятию заслуженный авторитет и славу не только в России, но и в мире».
Для того, чтобы быть конкурентным, производство должно развиваться. На заводе есть группа по разработке перспективных образцов навигационной техники, которая:
- проводит исследования; - разрабатывает инновационные решения; - создает новые образцы продукции по компасной и лаговой тематике.
проводит исследования
разрабатывает инновационные решения
создает новые образцы продукции по компасной и лаговой тематике
Завод на Малой Охте входит в Ассоциацию промышленных предприятий Петербурга, включен в реестр предприятия Оборонно-промышленного комплекса. Но дело даже не в статусе. «Штурманские приборы» — бренд, не только известный всем морякам страны, но и признанный за рубежом. Эта марка — синоним высокого качества продукции.
In July 2019, the grandchildren of Björn Holmström - Sofia and Alexander - raised the flag to honor the opening of a new Hydroscand office and warehouse in St. Petersburg
Björn Holmström at the celebration of the Russian Hydroscand 10th anniversary in a family and colleagues environment
Материал подготовлен специально для АО «Штурманские приборы».
*Протрактор — судовой навигационный прибор, предназначенный для графического нанесения на карту местоположения судна.
**Гирокомпас — прибор, указывающий направление на земной поверхности; в его состав входит один или несколько гироскопов.
*** Инклинатор — прибор для измерения величины наклонения силы земного магнетизма.
Автор: Анастасия Коренькова Редактора / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены заводом «Штурманские приборы», freepik.com, wikipedia.org Дизайнер: Заира Гамисония