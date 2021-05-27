Петербургу было всего 18 лет. Он разительно отличался от других российских городов. Прежде всего тем, что его центром стала… судостроительная верфь: в новой столице Петр I создавал не только административный аппарат, но и мощный военно-морской флот. А какие корабли без навигационных инструментов? Чтобы не покупать компасы и секстаны в Голландии и Англии, император повелел делать свои. Он выпустил указ о создании Инструментальной мастерской при Главном Адмиралтействе. В документе от 27 мая 1721 года предписывалось за год построить мастеровую избу. Фундамент заложили всего через пять дней, 1 июня, «по чертежу, как показано рукой его Царского Величества».

