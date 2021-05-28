Особая вентиляция и VIP лифты. Какими будут новые офисы в «Невской Ратуше»

Вторая очередь будет включать 5 бизнес-центров и отель класса «четыре звезды». Пока что на рынок аренды выведены три строящихся корпуса (№№ 4,5,6) общей площадью порядка 79 482,2 кв.м и высотой 10 этажей. Их подземные уровни уже построены. Сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь 2022 года. К офисным помещениям прилагается паркинг на 784 машино-мест. «Парковочный индекс» проекта составляет 1 место на 75 кв. м. общей площади, что считается хорошим показателем.



В новых бизнес-центрах, как и во всей «Невской Ратуше», электроснабжение производится по первой категории. Это позволяет исключить перебои, что особенно важно для IT-компаний и крупного бизнеса, которые поддерживают работу собственных серверных и обмениваются данными с региональными подразделениями.

