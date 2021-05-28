Особая вентиляция и VIP лифты. Какими будут новые офисы в «Невской Ратуше»

Особая вентиляция иVIPлифты. Какими будут новые офисы в «Невской Ратуше»
Вторую очередь административно-делового квартала «Невская Ратуша» представила группа компаний «Галс» во время презентации, прошедшей 28 мая. Теперь петербургскому бизнесу доступно около 80 тыс. квадратных метров офисных площадей класса А+.
Напомним, что «Невская Ратуша» находится в историческом центре, между Новгородской улицей и Дегтярным переулком. Первую очередь проекта (174 тыс. кв. м) сдали в эксплуатацию еще в 2015 году, и сегодня она полностью «заселена». Ее доминанта — здание, в котором работают 13 комитетов Администрации Санкт-Петербурга. Офисы во втором и третьем корпусах арендуют крупные российские компании.
Вторая очередь будет включать 5 бизнес-центров и отель класса «четыре звезды». Пока что на рынок аренды выведены три строящихся корпуса (№№ 4,5,6) общей площадью порядка 79 482,2 кв.м и высотой 10 этажей. Их подземные уровни уже построены. Сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь 2022 года. К офисным помещениям прилагается паркинг на 784 машино-мест. «Парковочный индекс» проекта составляет 1 место на 75 кв. м. общей площади, что считается хорошим показателем.
В новых бизнес-центрах, как и во всей «Невской Ратуше», электроснабжение производится по первой категории. Это позволяет исключить перебои, что особенно важно для IT-компаний и крупного бизнеса, которые поддерживают работу собственных серверных и обмениваются данными с региональными подразделениями.
Центральная система кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция с возможностью увлажнения сделают офисы комфортными даже при плотной рассадке сотрудников — до 7 кв.м на человека. Кроме того, воздух будет обеззараживаться — пандемия сделала эту опцию стандартом отрасли. По той же причине во второй очереди появятся дополнительные помещения для эксплуатирующей компании: они необходимы для регулярной обработки поверхностей.
В новых бизнес-центрах предусмотрено 7 обычных лифтов, поднимающихся на этажи, и 2 VIP-kифта, на которых можно будет попасть в офис прямо из подземного паркинга.
— «Галс» активно развивает административно-деловой квартал «Невская Ратуша», при этом бережно сохраняя функциональное назначение проекта и архитектурную концепцию неоклассицизма, — подчеркивает Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс». — Я уверена, что через пару лет «Невская Ратуша» станет самым уникальным по масштабу и наполнению деловым кластером, новой точкой притяжения исторической части Санкт-Петербурга, в которой будут располагаться штаб квартиры ведущих российских и зарубежных компаний.
Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс»
Материал подготовлен специально для ГК «Галс» Фото: Михаил Огнев