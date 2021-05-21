Интерактивные каникулы: для петербургских школьников запустили летние курсы

Интересный вариант: интерактивные летние курсы для школьников «MAXIMUM ЛЕТО» от образовательной компании MAXIMUM Education.



Зачем: закрыть пробелы в знаниях школьной программы на предметных занятиях, прокачать soft skills на мастер-классах, посетить киноклуб и принять участие в играх по командообразованию.



В каком формате: в Петербурге и Москве можно выбрать смешанный — часть занятий, мастер-классов и игр проходят в классе, часть в онлайне. Полностью онлайновый курс тоже доступен — в любом месте, где есть интернет.



Где: адрес и у себя дома



По каким предметам: математика, русский язык, обществознание, физика, биология и английский язык — выбирайте один предмет. Два раза в неделю школьники будут повторять важные темы, которые могли выпасть из-за дистанционного обучения. Программа курса построена так, что весь материал запоминается и закрепляется в классе, «домашки» не будет.



Неужели только учиться? Поясняем: овладевать знаниями можно не только по школьной программе. На мастер-классах участники смогут:

