Интерактивные каникулы: для петербургских школьников запустили летние курсы
Учебный год заканчивается, наступает время подумать, как школьнику провести каникулы. Не у всех есть дачи и бабушки в деревне, не все могут уехать с родителями на курорт на три месяца. Кто-то вынужден остаться в городе и найти себе занятие для души, а в идеале — и для пользы.
Интересный вариант: интерактивные летние курсы для школьников «MAXIMUM ЛЕТО» от образовательной компании MAXIMUM Education.
Зачем: закрыть пробелы в знаниях школьной программы на предметных занятиях, прокачать soft skills на мастер-классах, посетить киноклуб и принять участие в играх по командообразованию.
В каком формате: в Петербурге и Москве можно выбрать смешанный — часть занятий, мастер-классов и игр проходят в классе, часть в онлайне. Полностью онлайновый курс тоже доступен — в любом месте, где есть интернет.
Где: адрес и у себя дома
По каким предметам: математика, русский язык, обществознание, физика, биология и английский язык — выбирайте один предмет. Два раза в неделю школьники будут повторять важные темы, которые могли выпасть из-за дистанционного обучения. Программа курса построена так, что весь материал запоминается и закрепляется в классе, «домашки» не будет.
Неужели только учиться?Поясняем: овладевать знаниями можно не только по школьной программе. На мастер-классах участники смогут:
узнать, откуда берется лень
на занятиях по тайм-менеджменту
написать идеальную речь
в классах по ораторскому мастерству
научиться запоминать и не забывать
овладев мнемотехниками
пройти профориентацию
и выбрать профессию по вкусу
В игровом клубе школьники в увлекательной форме потренируют креатив, научатся работать в команде, прокачают интеллект. А еще в хорошей компании посмотрят шедевры мирового кино, которые еще и в учебе помогут.