Дом в режиме онлайн: кто следит за стройкой?

Ольга Ульянова, директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп»:



«Наличие камер на объекте говорит о репутации застройщика. Возможность открыто показывать, что происходит на стройке 24/7, — это признак надежности и прозрачности компании. Для клиентов ГК «Полис Групп» доступ к камерам по каждому из наших объектов есть на сайте компании. И в офисе, в отделе продаж, на стене висят телевизоры, на которых каждый потенциальный покупатель может в режиме реального времени оценить ход работ и динамику строительства по каждому жилому комплексу. Были случаи, когда строители обращались за записью с камер для расследования инцидентов на строительной площадке — например, если происходила кража оборудования.



Мы вполне довольны качеством сотрудничества: компания всегда идёт навстречу клиенту, выполняет просьбы по переносу/подключению камер, изменению ракурса в обозначенный срок. Из особенностей: наличие личного кабинета, откуда можно скачать запись трансляции практически за любой промежуток времени».

