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Стройка — это шумно, пыльно и находиться там небезопасно. Поэтому наблюдать за ходом работ на стройплощадке не очень удобно. Да и близко не подойдешь, чтобы все рассмотреть. Решить эту проблему можно с помощью прямой трансляции — в любое время дня и ночи в режиме онлайн можно увидеть, что происходит.
Дом в режиме онлайн: кто следит за стройкой?
Банки ▸
Покупатели▸
Застройщик▸
Кому и почему интересно наблюдать за стройкой в режиме реального времени? С помощью компании «Следизайстройкой.рф» мы нашли три заинтересованные стороны.
Стройка — это шумно, пыльно и находиться там небезопасно. Поэтому наблюдать за ходом работ на стройплощадке не очень удобно. Да и близко не подойдешь, чтобы все рассмотреть. Решить эту проблему можно с помощью прямой трансляции — в любое время дня и ночи в режиме онлайн можно поглядеть, что происходит.

Кому и почему интересно наблюдать за стройкой в режиме реального времени? С помощью компании «Следизайстройкой.рф» мы нашли три заинтересованные стороны.

Застройщик

Контроль за ходом строительства очень важен для компании-застройщика, особенно если в работе одновременно несколько объектов. Если постоянно выезжать на каждый, времени на другую работу уже не останется. Поэтому и нужна видеокамера с трансляцией 24/7 — возможность и днем, и ночью смотреть, что происходит, без выезда на стройплощадку.
Установленные камеры упрощают контроль на всех уровнях: государственные органы следят за соблюдением заявленных сроков строительства; банки, которые предоставляют кредиты строительным организациям, — за целевым расходованием средств; инвесторы — за реализацией проекта; прорабы подрядных организаций — за тем, чтобы никто не сидел без дела.
Кроме того, есть возможность поднять архивные записи с камер, чтобы отследить какие-либо события или процессы: например, подсчитать, сколько машин бетона приехало на стройку.
Застройщик, конечно, и сам может установить камеры видеонаблюдения. Но это потребует времени, а также усилий, чтобы разобраться в оборудовании, особенностях установки, согласованиях. Компания «Следизастройкой.рф» предлагает фиксированную оплату за трансляцию — и никаких других платежей.
— У нас свое оборудование, свои каналы связи, мы сами получаем разрешение на установку видеонаблюдения на территории, если это необходимо, и вообще всю «бумажную» работу берем на себя. Также на протяжении всего сотрудничества оказываем техподдержку и оперативно устраняем неполадки, — сообщил менеджер проектов Дмитрий Попов.

Покупатели

Приобретая квартиру на стадии строительства, будущий новосел нервничает: достроят или не достроят, вовремя или не вовремя он получит ключи. И если на сайте компании есть онлайн-трансляция — это еще один аргумент в пользу покупки: застройщик показывает, что скрывать ему нечего. Да и после покупки квартиры хочется видеть, как картинка из рекламного буклета обретет реальные черты из бетона и стекла.
На стройку часто не наездишься, да и за забором мало что видно. А с помощью онлайн-трансляции будущий владелец квартиры может в динамике наблюдать, как день за днем строится дом.
Камера зафиксирует, как из котлована вырастают первые этажи, дом устремляется вверх, подводится под крышу, а затем как идет его отделка, установка окон и благоустройство территории. А после завершения строительства можно будет в режиме таймлапс пересмотреть весь процесс.

Банки

Чтобы банк решился выдавать людям ипотеку на квартиры в домах, которые еще только строятся, ему необходимо убедиться в надежности застройщика. Установка видеокамеры — это гарантия прозрачности: банк сможет в любой момент увидеть, как идут дела на стройплощадке. Установка камер выполняется оперативно, а значит, получить ипотечную аккредитацию в банке можно очень быстро.
Сейчас строительный рынок переходит на проектное финансирование — на каждый объект строитель должен взять кредит в банке, а деньги дольщиков лежат на эскроу-счетах, пока дом не сдан в эксплуатацию. Установка видеокамеры, позволяющей контролировать сроки строительства, — еще один аргумент для банка, который должен выдать кредит на стройку.
Таким образом, со всех трех сторон видны выгоды от постоянного видеонаблюдения на стройке. А если камеры устанавливает компания «Следизастройкой.рф», то застройщик практически ни о чем не думает. Его задача — приглядывать за стройкой и выбирать дополнительные опции: например, заказать еще аэрофотосъемку и монтаж таймлапса.
Новым клиентам по промокоду ФОНТАНКА предоставляется бесплатная установка одной камеры видеонаблюдения на 3 месяца. В течение этого времени оказывается полный спектр услуг: предоставление и установка оборудования, доступ в личный кабинет с трансляцией, техническое обслуживание.
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Подключайтесь!
Материал подготовлен специально для компании «Следизастройкой.рф».

Условия акции: Новым клиентам предоставляется бесплатная установка камеры видеонаблюдения на 3 месяца. Акция проводится с 25.05.2021 по 31.08.2021. Организатор акции: ООО «Эксклюзив Дизайн СПБ». Подробности акции по ссылке

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «Следизастройкой.рф», pexels.com, flaticon.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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