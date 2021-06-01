Я б в нефтяники пошел. Кто и как добывает нефть, не уезжая из Петербурга

Пока учился в университете, работал в одном научно-исследовательском институте РАН. И тогда думал, что именно там — центр научных инноваций. Мы оптимизировали строение титановых лопаток газотурбинных двигателей реактивных самолетов.



Но когда начал работать в нефтедобывающей компании, оказалось, что проекты, которыми мы занимаемся, содержат в себе самые последние научные достижения, причем совершенно разных направлений! Например, меня сразу определили в команду, которая занималась планированием разработки Приобского месторождения — чуть ли не самого большого в портфеле компании!



Мы создавали собственное программное обеспечение для мониторинга разработки месторождений — оно до сих пор используется во многих нефтедобывающих компаниях, а тогда вообще считалось лучшим в стране! Но круче всего было то, что результаты разработок незамедлительно опробовались «в поле» на практике. Этого, конечно, в академическом институте никогда не было.



А еще я был уверен: моим начальником и коллегами будут люди гораздо старше меня, что довольно типично для академической среды. Прихожу на работу в первый день — а в кабинете сидит мой одноклассник! Кстати, моему первому руководителю не было и 30 лет — и это, конечно, тоже меня очень удивило.



Можно сказать, что прямо из вуза я попал в проектную группу по разработке одного из крупнейших в России месторождений. Занимался сначала, в общем-то, тем же, чем в университете: моделирование, программирование, расчеты. Так что процесс адаптации был не слишком сложным.