Я б в нефтяники пошел. Кто и как добывает нефть, не уезжая из Петербурга

То, что в Петербурге нефти нет, — научно доказано. То, что в Северной столице живет и работает много нефтяников, — тоже факт. Они ищут запасы, планируют добычу нефти, разрабатывают технологии ее добычи. И все это прямо из центра Санкт-Петербурга!
Еще один факт: многие из них закончили партнерские магистратуры
«Газпром нефти» в ведущих вузах России. Кстати, не упустите свой шанс поступить в одну из них — прием документов в самом разгаре!
О том, как стать нефтяником, если у вас другая профессия, — в нашем материале.
Пять сотрудников Научно-Технического Центра «Газпром нефти» рассказывают, как собирались работать математиками, физиками и авиастроителями, а сегодня создают технологии, которые помогают добывать нефть.