Своя крепость. Шесть причин поселиться в таунхаусе в Коломягах
Жить в отдельном доме, но не за городом, а в развитом районе с хорошей инфраструктурой — это возможно. Мы нашли шесть причин, почему вам подойдет новый комплекс таунхаусов в Коломягах.
Большинство современных новостроек в черте города, даже элитного класса, — это многоквартирные дома. Говорить здесь о приватности достаточно сложно: хорошо бы звукоизоляция стен позволила слышать не всех жильцов сразу. В комплексе IBURGвсего 6 трехэтажных таунхаусов. При этом отдельный вход, большая площадь самого дома и изолированное пространство внутреннего двора позволяют жить абсолютно автономно от соседей. Таким образом вы становитесь полноценным владельцем собственного дома в самой респектабельной части Приморского района — Коломягах. При этом цена не заоблачная — около 135 тыс. рублей за кв.м. в доме, подготовленном к чистовой отделке. И это при том, что средняя цена метра в новостройках составляет более 150 тыс. за метр. За счет большого метража общая стоимость составляет около 37 млн рублей — но ведь это собственный дом во второй столице страны.
Ощущение собственного дома
Ощущение собственного дома
Большинство современных новостроек в черте города, даже элитного класса, — это многоквартирные дома. Говорить здесь о приватности достаточно сложно: хорошо бы звукоизоляция стен позволила слышать не всех жильцов сразу. В комплексе IBURG всего 6 трехэтажных таунхаусов. При этом отдельный вход, большая площадь самого дома и изолированное пространство внутреннего двора позволяют жить абсолютно автономно от соседей. Таким образом вы становитесь полноценным владельцем собственного дома в самой респектабельной части Приморского района — Коломягах. При этом цена не заоблачная — около 135 тыс. рублей за кв.м. в доме, подготовленном к чистовой отделке. И это при том, что средняя цена метра в новостройках составляет более 150 тыс. за метр. За счет большого метража общая стоимость составляет около 37 млн рублей — но ведь это собственный дом во второй столице страны.
Таунхаус — это еще и возможность выйти к себе во двор. В проекте IBURG у каждого собственника есть огороженный забором внутренний дворик площадью около 50 кв. м, где можно готовить барбекю, играть с детьми или просто отдыхать. Проект позволяет оборудовать навес так, чтобы в любую погоду находиться на свежем воздухе. Перед домом также есть пространство — его достаточно, чтобы разместить две машины.
На своей земле
На своей земле
Таунхаус — это еще и возможность выйти к себе во двор. В проекте IBURG у каждого собственника есть огороженный забором внутренний дворик площадью около 50 кв. м, где можно готовить барбекю, играть с детьми или просто отдыхать. Проект позволяет оборудовать навес так, чтобы в любую погоду находиться на свежем воздухе. Перед домом также есть пространство — его достаточно, чтобы разместить две машины.
Дома и квартиры в Коломягах стоят недешево, и благодаря этому здесь сформировалась однородная социальная среда. В этой респектабельной части района уже сложилась застройка, состоящая из индивидуальных домов, таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов. Нового строительства в этом месте давно уже нет, и живут здесь люди с достаточно высоким уровнем дохода. А появление рядом с домом высотки в 25 этажей просто невозможно: согласно законодательству в Коломягах не выдают разрешения на строительство домов выше трех этажей.
Хорошие соседи
Хорошие соседи
Дома и квартиры в Коломягах стоят недешево, и благодаря этому здесь сформировалась однородная социальная среда. В этой респектабельной части района уже сложилась застройка, состоящая из индивидуальных домов, таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов. Нового строительства в этом месте давно уже нет, и живут здесь люди с достаточно высоким уровнем дохода. А появление рядом с домом высотки в 25 этажей просто невозможно: согласно законодательству в Коломягах не выдают разрешения на строительство домов выше трех этажей.
Три этажа — всего около 270 квадратных метров — можно приспособить для удобной жизни в зависимости от потребностей любой семьи. На первом этаже во всех таунхаусах — гараж, необходимый любому домо- и автовладельцу, и просторная кухня-гостиная. Планировка второго полностью зависит от фантазии покупателя. Спальни, кабинет, детская — здесь можно разместить, что угодно. А наверху находится полностью остекленная терраса, которую можно переоборудовать под спортзал, оранжерею или даже спальню — и засыпать, глядя на звездное небо. При этом высота потолков на нижних этажах — 3 метра, на третьем она изменяется за счет уклона крыши, но ниже 2,8 м не становится, а в центре и вовсе стремится к 4 м.
Эксплуатация самого дома не так уж сложна. Сэкономить на плате за ЖКУ поможет собственный газовый котел европейского бренда, который будет отапливать дом. На каждый таунхаус выделяется 14,6 кВт электроэнергии. Дом построен по надежной кирпично-монолитной технологии, снаружи — комбинированный фасад, частично выполненный с применением навесной системы и деревянных панелей, привезенных из Италии.
Удобное внутреннее пространство
Удобное внутреннее пространство
Три этажа — всего около 270 квадратных метров — можно приспособить для удобной жизни в зависимости от потребностей любой семьи. На первом этаже во всех таунхаусах — гараж, необходимый любому домо- и автовладельцу, и просторная кухня-гостиная. Планировка второго полностью зависит от фантазии покупателя. Спальни, кабинет, детская — здесь можно разместить, что угодно. А наверху находится полностью остекленная терраса, которую можно переоборудовать под спортзал, оранжерею или даже спальню — и засыпать, глядя на звездное небо. При этом высота потолков на нижних этажах — 3 метра, на третьем она изменяется за счет уклона крыши, но ниже 2,8 м не становится, а в центре и вовсе стремится к 4 м.
Эксплуатация самого дома не так уж сложна. Сэкономить на плате за ЖКУ поможет собственный газовый котел европейского бренда, который будет отапливать дом. На каждый таунхаус выделяется 14,6 кВт электроэнергии. Дом построен по надежной кирпично-монолитной технологии, снаружи — комбинированный фасад, частично выполненный с применением навесной системы и деревянных панелей, привезенных из Италии.
Район, где расположен комплекс таунхаусов, и сам по себе достаточно зеленый. К тому же рядом расположено несколько парков: Удельный и парк исторической усадьбы Орловых-Денисовых.
Коломяги можно считать практически идеальной для жизни — до парков можно дойти пешком за 5 минут, до станции метро «Пионерская» — за 10 минут. Дорога на машине до центра займет около получаса, а до КАД и ЗСД и того меньше — минут 7-10. В шаговой доступности три детских сада, две школы, две поликлиники. А рядом с метро «Пионерская» несколько больших торговых комплексов, где можно купить все что угодно.
Близко и зелено
Близко и зелено
Район, где расположен комплекс таунхаусов, и сам по себе достаточно зеленый. К тому же рядом расположено несколько парков: Удельный и парк исторической усадьбы Орловых-Денисовых.
Коломяги можно считать практически идеальной для жизни — до парков можно дойти пешком за 5 минут, до станции метро «Пионерская» - за 10 минут. Дорога на машине до центра займет около получаса, а до КАД и ЗСД и того меньше — минут 7-10. В шаговой доступности три детских сада, две школы, две поликлиники. А рядом с метро «Пионерская» несколько больших торговых комплексов, где можно купить все что угодно.
Комплекс таунхаусов IBURG — проект «Треста-36», застройщика с 70-летним стажем. Компания построила и ввела в эксплуатацию более 20 объектов, из последних — жилые комплексы «Миллениум», «Бумеранг», Amster. IBURG нетипичен и для самой строительной компании, и для современного городского рынка недвижимости.
Все таунхаусы достроены, их можно увидеть своими глазами и заключить полноценный договор купли-продажи. Приобрести таунхаус можно и в ипотеку, причем кредит будет распространяться и на земельный участок. Собственность на земельные участки и таунхаусы уже оформлена.
Застройщик с 70-летним опытом
Застройщик с 70-летним опытом
Комплекс таунхаусов IBURG — проект «Треста-36», застройщика с 70-летним стажем. Компания построила и ввела в эксплуатацию более 20 объектов, из последних — жилые комплексы «Миллениум», «Бумеранг», Amster. IBURG нетипичен и для самой строительной компании, и для современного городского рынка недвижимости.
Все таунхаусы достроены, их можно увидеть своими глазами и заключить полноценный договор купли-продажи. Приобрести таунхаус можно и в ипотеку, причем кредит будет распространяться и на земельный участок. Собственность на земельные участки и таунхаусы уже оформлена.
Материал подготовлен специально для компании «Трест-36».
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены компанией «Трест-36» Другие источники фотографий: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова