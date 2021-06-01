Своя крепость. Шесть причин поселиться в таунхаусе в Коломягах

Три этажа — всего около 270 квадратных метров — можно приспособить для удобной жизни в зависимости от потребностей любой семьи. На первом этаже во всех таунхаусах — гараж, необходимый любому домо- и автовладельцу, и просторная кухня-гостиная. Планировка второго полностью зависит от фантазии покупателя. Спальни, кабинет, детская — здесь можно разместить, что угодно. А наверху находится полностью остекленная терраса, которую можно переоборудовать под спортзал, оранжерею или даже спальню — и засыпать, глядя на звездное небо. При этом высота потолков на нижних этажах — 3 метра, на третьем она изменяется за счет уклона крыши, но ниже 2,8 м не становится, а в центре и вовсе стремится к 4 м.



Эксплуатация самого дома не так уж сложна. Сэкономить на плате за ЖКУ поможет собственный газовый котел европейского бренда, который будет отапливать дом. На каждый таунхаус выделяется 14,6 кВт электроэнергии. Дом построен по надежной кирпично-монолитной технологии, снаружи — комбинированный фасад, частично выполненный с применением навесной системы и деревянных панелей, привезенных из Италии.

