Материал подготовлен в партнерстве с Dance OpenБлагодарим Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии за предоставленные уникальные исторические фотографии.
Благодарим Баира Иринчеева, директора «Военного музея Карельского перешейка», и Егора Шилова, составителя сборника «Танцуя под обстрелами. Дневники артистов Кировского театра 1941-1944 г.г. из осажденного Ленинграда» (издательство «Военный музей Карельского перешейка», Выборг 2019), за возможность публикации фрагментов книги, а также ссылку на ее скачивание.
Автор: Алина Циопа
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Исторические фотографии: Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии
Фотограф: Владимир Черенков (фотографии предоставлены компанией Dance Open)
Иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова