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Электромобиль — явление сравнительно новое для российского автомобильного рынка. И, как часто бывает, новинка вызывает много вопросов и рождает домыслы. В этом тексте мы разберемся с самыми распространенными мифами про электрокары. Есть ли основания у опасений автомобилистов?
Электромобиль — явление сравнительно новое для российского автомобильного рынка. И, как часто бывает, новинка вызывает много вопросов и рождает домыслы. В этом тексте мы разберемся с самыми распространенными мифами про электрокары. Есть ли основания у опасений автомобилистов?
Аккумуляторная батарея имеет маленький ресурс
Начнем с главного: аккумуляторной батареи. От ее емкости зависит свобода передвижений, сроки окупаемости электромобиля — да и сам ресурс транспортного средства. Скептики говорят: срок жизни АКБ слишком маленький. Когда она потеряет емкость, вся экономия на топливе выльется в дорогостоящую замену. Так ли это? Попробуем разобраться.

Производитель Audi, который вывел в продажу первый полностью электрический серийный автомобиль e-tron, дает восемь лет (или 160 000 км) гарантии на батарею. Немалый срок: к его окончанию даже владельцы обычных средств передвижения стараются приобрести новое.
Чтобы продлить срок службы автомобильной батареи, нужно соблюдать несколько правил:
не использовать ежедневно быстрые зарядные терминалы, которые пополняют аккумулятор на 80% за 20-30 мин;
не стараться держать заряд всегда на максимуме;
предпочтительный вариант — ездить до остатка 5-10% емкости с последующим ночным зарядом до 100%.
В Петербурге мало электрозаправок
Для развития любого вида транспорта важна инфраструктура — и электрокары не исключение. Обывателю может показаться, что электрозаправочных станций в Северной столице маловато: они не бросаются в глаза и как будто бы не стоят на каждому шагу. На самом деле, в Петербурге хватает ЭЗС, чтобы спокойно передвигаться по городу. Если быть точными, то их 63.

По данным энергетиков, с конца 2020 года в регионе значительно выросло количество заявок на установку зарядных станций от банков, девелоперов, владельцев бизнес-центров, а также владельцев парковочных мест в паркингах многоквартирных жилых домов. Поэтому в 2021 году «Россети» планируют оборудовать в северной столице еще 20 ЭЗС.
на площадках бизнес-центров, АЗС, отелей и ТРЦ
17
установлены в дилерских центрах производителей электромобилей
6
станций эксплуатирует компания «Россети Ленэнерго»
40
Кстати, электрокар от Audi можно зарядить тремя способами, в зависимости от розетки:
Автомобиль можно запитать даже от стандартной домашней розетки 220 вольт. Правда, на это понадобится достаточно много времени.
от бытовой сети переменного тока (до 22 кВт, время зарядки от 0 до 100% — семь с половиной – восемь часов);
экспресс-зарядкой высокой мощности, доступной пока только в Европе (до 150 кВт, зарядка — за полчаса).
переменным током от промышленной сети (до 50 кВт, время зарядки — два часа);
На электрокаре не отправишься в длительное путешествиевдруг разрядится на трассе?
В Сети можно встретить картинки, изображающие подзарядку стоящего электрокара якобы от бензо- или дизельного генератора. Возможно, когда-то такое и практиковали, но сегодня этот подход уже малореален. Во-первых, существуют мобильные станции, от которых в любой момент можно зарядить электромобиль. Во-вторых, многие производители предоставляют техпомощь в подобных ситуациях. В-третьих, штатная система контроля аккумулятора на то и существует, чтобы вовремя предупредить водителя о необходимости дозаправки. Если ее не игнорировать и вовремя отключать ненужные энергопотребители, она поможет отследить состояние накопителя и избежать незапланированной остановки.
Полностью заряженная энергоемкая литий-ионная батарея e-tron от Audi обеспечивает запас хода 436 км. То есть одного заряда электрокара хватит, чтобы доехать от Петербурга до Великого Новгорода и вернуться обратно. Такого внушительного показателя производителю удалось добиться благодаря двум инновационным системам:
Рекуперации, преобразующей энергию торможения автомобиля обратно в батарею. Это обеспечивает до 30% запаса хода.
Терморегуляции, помогающей сохранить температуру батареи в нормальном рабочем диапазоне.
В России любителям новых технологий не из чего выбирать: ассортимент электромобилей мал
По данным аналитического агентства «Автостат», в РФ представлено 14 марок электромобилей. За последний год объем парка вырос на 71%: этому во многом способствовала отмена ввозных пошлин на электрокары для стран Таможенного союза.

Упоминавшийся нами ранее Audi e-tron — пятиместный кроссовер с эффектным дизайном и впечатляющими характеристиками — появился в отечественных дилерских центрах в 2020 году. Этот мощный, красивый и технологичный автомобиль стал событием для российского рынка. Пока он доступен с двумя типами кузова — стандартным универсалом и харизматичным Sportback.
При производстве электрокаров происходит большой выброс углекислого газа в атмосферу. Так что его экологичность мнимая
Производство электрокаров Audi e-tron находится в Брюсселе (Бельгия). Завод добился нулевого уровня выбросов CO2. О том, как Audi Brussels заботится об окружающей среде, говорят факты.
На предприятии, кстати, собирают не только сам e-tron, но и батареи.
Недостающее электричество завод покупает. В данном случае имеется в виду «зеленая» энергия, производство которой не вызывает существенных изменений окружающей среды.
На предприятии установлена самая крупная фотоэлектрическая система в регионе (она преобразует солнечную энергию в электрическую). Площадь фотоэлектрических панелей достигает 37 000 кв. м — это несколько футбольных полей.
Audi Brussels компенсирует потребление каждого мегаватт-часа природного газа биологическим метаном.
Как видим, каждый миф об электрокаре можно аргументированно опровергнуть. Мы назвали лишь пять доводов в пользу покупки электроавтомобиля Audi e-tron. Перечислим еще несколько:
Комфортное вождение. Звук двигателя практически отсутствует.
Интеллектуальная система зарядки. Автомобиль самостоятельно определяет наиболее быстрый способ заряда батареи.
Постоянная мощность. Два асинхронных электродвигателя обеспечивают 300 кВт мощности, 664 Н*м крутящего момента и плавный разгон с места до 100 км/ч за 6,6 секунды.
Виртуальные наружные зеркала заднего вида. В их основе — компактные камеры: отличное качество изображения даже в прямом солнечном свете.
Просторный салон. Места хватит для пяти пассажиров и еще 600 л объема останется на багаж.
Перед покупкой электрокар знаменитого бренда с четырьмя кольцами можно увидеть, изучить и протестировать в «Ауди Центре Витебский» в Петербурге.
Директор дилерского центра «Ауди Центр Витебский» Ирина Галактионова:
Не только как директор дилерского центра «Ауди Центр Витебский», но и как почитатель бренда Audi я хочу, чтобы как минимум жители Петербурга могли погрузиться в инновационный и прогрессивный мир. Чтобы каждый мог оценить и почувствовать будущее за рулем высокотехнологичного и продуманного до мелочей автомобиля. Поэтому остановлюсь на тех моментах, которые могут иметь решающее значение при выборе электрокара.

По нашим данным, 98% владельцев электромобилей премиального класса заряжают автомобили у себя дома. Чтобы установить электрозарядку, нужно обратиться в ТСЖ или УК. Если управляющая компания не готова пойти вам навстречу, то адресовать заявку стоит напрямую в «Ленэнерго». На данный момент предприятие выделяет до 15 кВт мощности для частных зарядных станций. И, кстати, не стоит забывать: ночью действует льготный тариф на потребление электричества. А подавляющее большинство автомобилистов заряжают электрокары именно в это время суток.

На общественной городской электрической зарядной станции от постоянного тока полная зарядка батареи Audi e-tron занимает около двух часов, а ее стоимость — в среднем около 300 рублей.

Сервисное обслуживание e-tron несложное. На первом ТО меняется только фильтр салона, на втором — еще и картридж ароматизатора, если эта опция есть. И проводится инспекционный сервис подвески и электромоторов. Запас хода колодок составляет более 100 тыс./км, так как торможение осуществляется за счет электромоторов.

Дополнительное преимущество электрокаров в Петербурге — бесплатное размещение в зоне городских платных парковок. Подать заявление на оформление парковочного разрешения на электромобиль можно через МФЦ.

Транспортный налог на Audi e-tron составляет 18 000 рублей без учета коэффициента налога на роскошь.
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Материал подготовлен специально для «Ауди Центра Витебский».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Ауди Центра Витебский»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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