Не только как директор дилерского центра «Ауди Центр Витебский», но и как почитатель бренда Audi я хочу, чтобы как минимум жители Петербурга могли погрузиться в инновационный и прогрессивный мир. Чтобы каждый мог оценить и почувствовать будущее за рулем высокотехнологичного и продуманного до мелочей автомобиля. Поэтому остановлюсь на тех моментах, которые могут иметь решающее значение при выборе электрокара.



По нашим данным, 98% владельцев электромобилей премиального класса заряжают автомобили у себя дома. Чтобы установить электрозарядку, нужно обратиться в ТСЖ или УК. Если управляющая компания не готова пойти вам навстречу, то адресовать заявку стоит напрямую в «Ленэнерго». На данный момент предприятие выделяет до 15 кВт мощности для частных зарядных станций. И, кстати, не стоит забывать: ночью действует льготный тариф на потребление электричества. А подавляющее большинство автомобилистов заряжают электрокары именно в это время суток.



На общественной городской электрической зарядной станции от постоянного тока полная зарядка батареи Audi e-tron занимает около двух часов, а ее стоимость — в среднем около 300 рублей.



Сервисное обслуживание e-tron несложное. На первом ТО меняется только фильтр салона, на втором — еще и картридж ароматизатора, если эта опция есть. И проводится инспекционный сервис подвески и электромоторов. Запас хода колодок составляет более 100 тыс./км, так как торможение осуществляется за счет электромоторов.



Дополнительное преимущество электрокаров в Петербурге — бесплатное размещение в зоне городских платных парковок. Подать заявление на оформление парковочного разрешения на электромобиль можно через МФЦ.



Транспортный налог на Audi e-tron составляет 18 000 рублей без учета коэффициента налога на роскошь.

