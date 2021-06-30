Что происходит, если дерево все-таки падает?
Утраченные исторические посадки воссоздают в рамках ежегодной экологической программы «Посади дерево», в которой участвуют горожане. Высаживают только исторические породы: дубы, клены, липы, ясени, лиственницы — причем в том же месте, где росло старое дерево. Так поддерживается объемно-пространственная композиция парка, созданная Карлом Росси и Джозефом Бушем в 1820-х годах.
В работе по сохранению парка помогают исторические записи, описи, чертежи, гравюры, проекты — и, в частности, Подробный план Елагина острова 1828 года. Одна из важных составляющих пейзажа, о которой заботятся сотрудники ЦПКиО, — воздушная перспектива от западной стрелки острова до Елагина дворца. По задумке Карла Росси, на гостей, гуляющих по парку, этот участок должен производить особое впечатление, ведь здесь просматривается весь остров — от залива до дворца.