Влияет ли фауна острова на его ландшафт? Не вредят ли многочисленные белки старинным деревьям?



Нет, ведь грызуны — естественные обитатели такой природной среды. Деревья они используют только в качестве жилища. Поскольку на острове у белок нет естественных врагов, популяция действительно растет. Зачастую их замечают на птичьих кормушках, и кто-то может подумать, что они «объедают» пернатых. Но в действительности обитатели парка совершенно не мешают друг другу.



Чаще вред наносят люди, которые по незнанию вмешиваются в природные процессы. Кормят уток и лебедей булкой, а белок — миндалем, который для них ядовит. Сотрудникам ЦПКиО запомнилась история утки, которая решила высиживать потомство... в дупле. Администрация получила множество обращений от обеспокоенных посетителей, просивших помочь бедной птице, которая «не может выбраться из дупла». На самом деле в этом не было необходимости. Наоборот, в такой трепетный момент категорически нельзя вмешиваться.

