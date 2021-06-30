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Живая история.
Как сохраняют старинный петербургский парк

ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином — самый большой исторический парк в центре города. Архитектура Карла Росси здесь сочетается с пейзажным ландшафтом в английском духе, созданным садовым мастером Джозефом Бушем. Объясняем, как специалисты заботятся о красоте и здоровье 200-летнего парка-острова.

Какие деревья растут на Елагином?

На территории 96 гектаров — свыше 15 тысяч деревьев. Из них более половины, говоря языком профессионалов, старовозрастные. Среди древесных пород самая распространенная — дуб: их в парке около 40%. Наиболее ценному экземпляру — 300 лет, его посадили еще во времена Петра I. А самое высокое дерево парка — лиственница европейская ростом 32,6 метра.

Изначально остров был покрыт обычным для наших широт заболоченным лесом. Его осушили и постепенно засадили широколиственными породами — уже упомянутыми дубами, вязами, кленами, ясенями, липами, конскими каштанами. И хвойными — елями, соснами и лиственницами.

За растительностью парка ухаживают как за обычными зелеными насаждениями? Или требуется особый подход?

Сотрудники стараются сохранить каждое дерево, учитывая его историческую и эстетическую ценность. Прежде чем что-то делать, проводят исследования. Томография позволяет изучить общее состояние: цветовая диаграмма показывает наличие гнили и пустот в стволе. Зеленые участки — это здоровая древесина, от красного до лилового — гнилая. Резистография указывает толщину здоровой древесины в сантиметрах и позволяет понять, сможет ли дерево устоять при сильных порывах ветра. В зависимости от диагноза пациенту могут назначить лечение дупел, обработку антисептическими средствами, подкормки, облегчение кроны, установку стягивающих конструкций.

Например, в 2020 году специалисты проводили исследования липы. Дерево сильно наклонилось — казалось, вот-вот упадет. С помощью томографа выяснили, что древесина в целом в хорошем состоянии, поэтому при среднестатистическом напоре ветра ствол не сломается. Решили провести санитарно-омолаживающую обрезку, которая облегчит крону, сделает дерево более устойчивым и снизит риск падения.

Разумеется, парк на Елагином — это не только деревья. Ухода требуют кустарники, цветники и газоны. Последние нуждаются не только в регулярной стрижке, но и в подкормке, поливе и стратификации.
Томография липы. По своему природному строению эти деревья полые внутри, поэтому сердцевина ствола на диаграмме красная.
Томография липы. По своему природному строению эти деревья полые внутри, поэтому сердцевина ствола на диаграмме красная.

Что происходит, если дерево все-таки падает?

Утраченные исторические посадки воссоздают в рамках ежегодной экологической программы «Посади дерево», в которой участвуют горожане. Высаживают только исторические породы: дубы, клены, липы, ясени, лиственницы — причем в том же месте, где росло старое дерево. Так поддерживается объемно-пространственная композиция парка, созданная Карлом Росси и Джозефом Бушем в 1820-х годах.

В работе по сохранению парка помогают исторические записи, описи, чертежи, гравюры, проекты — и, в частности, Подробный план Елагина острова 1828 года. Одна из важных составляющих пейзажа, о которой заботятся сотрудники ЦПКиО, — воздушная перспектива от западной стрелки острова до Елагина дворца. По задумке Карла Росси, на гостей, гуляющих по парку, этот участок должен производить особое впечатление, ведь здесь просматривается весь остров — от залива до дворца.

На Елагином острове — несколько прудов. За ними тоже нужно ухаживать?

Да, это еще одна важная задача. К тому же, она требует серьезных финансовых вложений. Береговую линию водоемов регулярно укрепляют, так как она размывается из-за подъема уровня воды в прудах. В результате не только искажается исторический пейзаж, но и портятся проходящие поблизости дорожки. А если у пруда растет дерево, его корневая система со временем обнажается, оно начинает подгнивать и в итоге рискует упасть в воду. Чтобы это предотвратить, по береговой линии забивают деревянные сваи, которые закрывают деревянной банкеткой. Такой способ восстановления выбран не случайно: во-первых, это традиционный для Петербурга метод укрепления берегов, а во-вторых, он хорошо вписывается в природный ландшафт парка.

Как предотвращают цветение воды в прудах?

Сеть искусственных водоемов оснащена собственной гидротехнической системой, построенной еще в 1832 году, поэтому такой проблемы не возникает. Один шлюз связывает пруды с Большой Невкой, еще три — со Средней Невкой. Благодаря гидросистеме вода постоянно циркулирует и не застаивается. Когда ее уровень поднимается, например, весной, сотрудники парка открывают шлюзы. Для выполнения более сложных работ привлекают специалистов по гидротехническим сооружениям.
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Влияет ли фауна острова на его ландшафт? Не вредят ли многочисленные белки старинным деревьям?

Нет, ведь грызуны — естественные обитатели такой природной среды. Деревья они используют только в качестве жилища. Поскольку на острове у белок нет естественных врагов, популяция действительно растет. Зачастую их замечают на птичьих кормушках, и кто-то может подумать, что они «объедают» пернатых. Но в действительности обитатели парка совершенно не мешают друг другу.

Чаще вред наносят люди, которые по незнанию вмешиваются в природные процессы. Кормят уток и лебедей булкой, а белок — миндалем, который для них ядовит. Сотрудникам ЦПКиО запомнилась история утки, которая решила высиживать потомство... в дупле. Администрация получила множество обращений от обеспокоенных посетителей, просивших помочь бедной птице, которая «не может выбраться из дупла». На самом деле в этом не было необходимости. Наоборот, в такой трепетный момент категорически нельзя вмешиваться.

96 гектаров — большая территория. Сколько человек необходимо, чтобы ухаживать за таким парком?

Основная нагрузка ложится на отдел садово-парковых работ. Порядка 30 человек проводят осмотры, обрезку растений, валку деревьев, покос травы, уборку и многое другое. Сотрудники ежедневно обходят парк и наблюдают за состоянием деревьев и растительности. Быстро перемещаться по острову они могут на велосипедах и гольф-карах на электрическом приводе, для хозяйственных работ и перевозки тяжелых предметов есть рабочая техника и грузовой транспорт.

Во время пандемии отдел садово-парковых работ заботится еще и о безопасности посетителей. Дважды в день обрабатывают специальным раствором около 200 парковых диванов (скамеек — прим. ред.), регулярно дезинфицируют контактные поверхности лодок и катамаранов, стульев и столов. Два раза в неделю проводится полная влажная уборка парковых дорожек.

Сотрудники инженерной службы следят за состоянием набивных дорожек и восстанавливают те, которые были размыты водой или получили механические повреждения — например, от колес велосипедистов.
Материал подготовлен специально для Центрального парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Центрального парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова.
Дизайнер: Заира Гамисония

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