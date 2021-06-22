Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Легкость бытия. Что петербурженке положить в аптечку перед отпуском
Когда мы собираемся на отдых, обязательно кладем в аптечку средства от расстройства желудка и диареи. Но в путешествии часто подводит и «ленивый» кишечник. Как защитить себя и близких от деликатных проблем?
О запорах говорить не принято, но сталкивался с ними почти каждый, а 16% жителей планеты жалуются на подобные расстройства ЖКТ регулярно (1). Сказывается и малоподвижный образ жизни, и современная структура питания, и стрессы, которым мы подвержены. В отпуске проблема обостряется. Тому есть несколько объективных причин: изменение режима дня и привычного рациона, недостаток воды в пути, снижение двигательной активности при долгих перелетах и переездах.

Избежать неприятностей с кишечником помогут несколько несложных правил:

Следите за питанием
Постарайтесь не есть «на ходу» и включить в рацион продукты, богатые клетчаткой: фрукты, овощи, зелень, хлеб грубого помола и кисломолочные напитки. Кишечник «скажет спасибо».
Больше двигайтесь
Пешие прогулки, плавание, езда на велосипеде, йога и занятия разными видами спорта благотворно влияют на перистальтику.
Поддерживайте водный баланс
Пейте достаточно воды и фруктовых соков. А вот употребление чая и кофе, напротив, минимизируйте. Они способствуют обезвоживанию, которое может усугубить проблему со стулом.
Соберите аптечку
Положите в неё слабительное средство — желательно, проконсультировавшись с врачом. По старинке многие выбирают растительные слабительные, ориентируясь на доступную цену и «натуральность». Но длительное применение таких препаратов может вызвать привыкание и воспалительные процессы в кишечнике, вплоть до изъязвлений (2).
Современная фармацевтика предлагает альтернативу растительным препаратам — Слабилен, доступное по цене слабительное средство на основе пикосульфата натрия (3). Лекарство не содержит растительных компонентов, стимулирует естественный процесс очищения кишечника и позволяет спланировать свой день за счет прогнозируемого действия на утро — если принимать на ночь (4). И пусть ничто не омрачит долгожданный отпуск.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
(1) Форутан М., Багери Н., Дарвиши М. Хронический запор: обзор литературы, Медицина, 2018.

(2) Шульпекова Ю.О. Запор и методы его лечения // РМЖ. Болезни органов пищеварения. 2006. Том 8. №2.

(3) ИМП СЛАБИЛЕН® таблетки от 28.12.2020 (РУ №ЛП-002500), капли от 20.10.2020 (РУ №002911/01)
Бренд Слабилен входит в тройку самых дешевых слабительных препаратов на основе натрия пикосульфата согласно данным розничных продаж IQVIA (Sell-out) в отпускных ценах в ноябре 2020г.

(4) В соответствии с ИМП через 10-12 часов после приема.
Инструкция СЛАБИЛЕН® таблетки РУ №ЛП-002500, капли РУ №002911/01 products.veropharm.ru; АО «ВЕРОФАРМ» 115088 г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 9, этаж 2. Тел./факс: (495)792-53-30/792-53-28; ООО «ВЕРОФАРМ», 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, вл. 120.Тел./факс: (4922) 37-98-28. VER2194719 (v1.0) от 11.06.2021

Материал подготовлен специально для компании «Верофарм».

Спецпроекты «Фонтанки.ру»