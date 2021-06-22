Легкость бытия. Что петербурженке положить в аптечку перед отпуском

(1) Форутан М., Багери Н., Дарвиши М. Хронический запор: обзор литературы, Медицина, 2018
.
(2) Шульпекова Ю.О. Запор и методы его лечения // РМЖ. Болезни органов пищеварения. 2006. Том 8. №2.
(3) ИМП СЛАБИЛЕН® таблетки от 28.12.2020 (РУ №ЛП-002500), капли от 20.10.2020 (РУ №002911/01)
Бренд Слабилен входит в тройку самых дешевых слабительных препаратов на основе натрия пикосульфата согласно данным розничных продаж IQVIA (Sell-out) в отпускных ценах в ноябре 2020г.
(4) В соответствии с ИМП через 10-12 часов после приема.
Инструкция СЛАБИЛЕН® таблетки РУ №ЛП-002500, капли РУ №002911/01 products.veropharm.ru; АО «ВЕРОФАРМ» 115088 г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 9, этаж 2. Тел./факс: (495)792-53-30/792-53-28; ООО «ВЕРОФАРМ», 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, вл. 120.Тел./факс: (4922) 37-98-28. VER2194719 (v1.0) от 11.06.2021
Материал подготовлен специально для компании «Верофарм».