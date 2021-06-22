Легкость бытия. Что петербурженке положить в аптечку перед отпуском

О запорах говорить не принято, но сталкивался с ними почти каждый, а 16% жителей планеты жалуются на подобные расстройства ЖКТ регулярно (1). Сказывается и малоподвижный образ жизни, и современная структура питания, и стрессы, которым мы подвержены. В отпуске проблема обостряется. Тому есть несколько объективных причин: изменение режима дня и привычного рациона, недостаток воды в пути, снижение двигательной активности при долгих перелетах и переездах.

