Сказки, экзамены и ЧС. Оператор рассказал о необычных запросах абонентов

Службе личной поддержки Tele2 доводилось вызволять российского туриста с Мадагаскара и организовывать доставку продуктов, рассказывать сказки и помогать школьникам с задачками в сезон экзаменов.



Но, пожалуй, самая драматичная история произошла в Сибири. В челябинский контакт-центр дозвонился клиент из Омска. Вместе со своей девушкой он стоял на льдине, которая оторвалась от берега реки. К счастью, все закончилось хорошо: специалист Tele2 подключил службу спасения в своем городе. Оттуда информация ушла в Омск, где людей нашли и сняли со льдины. «Нашему сотруднику не придет в голову сказать «нет», потому что проблема абонента не имеет отношения к сотовой связи или услугам компании», — подчеркивает Елена Юрина.

