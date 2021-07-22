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МОРСКОЙ
БРИЛИАНТ
Что приготовил второй этап проекта «Остров фортов»
МОРСКОЙ БРИЛЛИАНТ
Некогда закрытый город Кронштадт зовет петербуржцев и туристов посмотреть на территории, которые еще никто не видел. Волшебный проект «Остров фортов» на острове Котлин состоит из множества частей и раскрывается постепенно, как матрешка.
Сегодня здесь заканчивается благоустройство: уже в воскресенье — в День ВМФ — откроется вторая очередь туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Работы начались в апреле в велись ударными темпами. 25 июля гостей парка встретят новые площадки, которые привлекают не только местных жителей, но и туристов. Последних, кстати, уже немало в музейно-историческом парке, а будет еще больше, когда откроются другие объекты кластера.
Но развитие туризма — не единственная и даже, пожалуй, не главная миссия «Острова фортов». Он формирует новое качество жизни на Котлине. В течение нескольких лет местные жители получат обновленную инфраструктуру, необычные места для досуга и множество новых возможностей. Проект подтолкнет к развитию местный бизнес и создаст в Кронштадте рабочие места.
Руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксении Шойгу
Практически все, что создается в кластере «Остров фортов», в первую очередь предназначено для местных жителей. Туристы приезжают и уезжают, а кронштадтцы на постоянной основе будут пользоваться парком, новыми автодорогами, парковками, инженерными сетями и прочими преимуществами благоустроенной территории. Многие смогут, наконец, найти работу по специальности рядом с домом и избавятся от необходимости каждый день ездить в другие районы за десятки километров.
Практически все, что создается в кластере «Остров фортов», в первую очередь предназначено для местных жителей. Туристы приезжают и уезжают, а кронштадтцы на постоянной основе будут пользоваться парком, новыми автодорогами, парковками, инженерными сетями и прочими преимуществами благоустроенной территории. Многие смогут, наконец, найти работу по специальности рядом с домом и избавятся от необходимости каждый день ездить в другие районы за десятки километров.
ЧТО НОВЕНЬКОГО
Сейчас заканчиваются работы во второй очереди парка. Там будут объекты не только для детей, но и для подростков: например, скейтпарк. Если первая очередь создана с акцентом на культурно-просветительские функции, то вторая — хотя и продолжает повествование об истории становления российского флота — все же в большей степени рекреационная.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В первую очередь, в парке любят проводить время жители Кронштадта с семьями — это отличное место для прогулок, активного отдыха, познания нового. Не менее 70% посетителей приходят в парк с детьми, так что новые задумки рассчитаны на всю семью. Основные объекты второй очереди — это детское кафе, скейт-парк, зона для занятий спортом, игровая площадка площадью 850 кв.м с крытой сценой, качели и дополнительные зоны тихого отдыха. И, конечно, новая историческая площадка, раскрывающая технические аспекты военно-морской истории России.
Центральный объект второй очереди — детское кафе в виде корабля. Со смотровой площадки откроется шикарный вид на все форты, а внутри можно будет поесть всей семьей или отметить праздники. Подростковый скейт-парк сейчас почти готов и требует только отделки. Для малышей отдельно сделали песочницу под навесом, защищающим от дождя и жары.
БЕРЕГ И ВОДА
Поскольку жители Петербурга любят загорать и в городе развита пляжная культура, особое внимание уделили берегу и пляжной зоне. И вторая, и первая очереди парка будут обрамлены набережной протяженностью 2,5 км. Она будет открываться постепенно, с 2022 по 2024 годы.
Это будет не просто место для прогулок, но и зона для занятий спортом. Как ни парадоксально, но сейчас в Кронштадте — городе на острове — совершить пробежку или покататься на велосипеде вдоль берега невозможно: просто негде.
В целом в рамках проекта облагородили береговую линию, провели весь нужный комплекс экологических изысканий, рекультивировали почву, убрали мусор.
ПРАЗДНИК ЖИВОТА
Конечно, после моря впечатлений важно, где поесть. Вместе с детским кафе на территории поэтапно откроются три ресторана. Опытные рестораторы Кронштадта расширят сферу деятельности и создадут в своих заведениях дополнительные рабочие места.
ДОСТУПНОСТЬ
Развитие проекта потребовало изменения инфраструктуры на острове: долгожданные новые дороги и инженерные сети заметно повысят качество жизни. Исполнением желаний жителей Кронштадта и «настоящей победой 2021 года» Ксения Шойгу назвала проектирование развязки с двумя съездами.
Кроме того, запуск водного сообщения сделал остров Котлин еще более доступным. Поездка с ветерком на «метеоре» займет около часа.
Для заядлых автомобилистов, которые не готовы променять четырехколесных друзей на альтернативные виды транспорта, создали перехватывающую парковку на 113 мест при съезде с КАД. Рядом с парком в ближайшей перспективе появятся 630 мест, где можно поставить машину. В самом Кронштадте серьезно обновят и расширят дороги, займутся реконструкцией инженерных сетей.
МУЗЕЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
МУЗЕЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Сейчас идет проектирование самого большого в мире Музея военно-морской славы, который в рамках «Острова фортов» объединят с крупным конгрессно-выставочным центром для военно-морского салона и других мероприятий. Часть экспозиционных пространств разместят в отреставрированных помещениях, какие-то объекты например, орудия — под открытым небом, а для многофункционального интерактивного комплекса и КВЦ построят отдельный корпус. Центральным экспонатом музея станет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол».

В музее обещают совместить аутентичные исторические предметы с музейными инновациями и элементами дополненной реальности. Это полностью погрузит гостей в историю морского ремесла в стране с Древней Руси до современности. Открытие запланировано на 2023 год.
ФОРТЫ
Весь проект целиком это 32 объекта. 19 из них исторические здания, которые бережно отреставрируют и приспособят к новой жизни. В их числе и объекты культурного наследия под охраной ЮНЕСКО — три кронштадтских форта, которым вернут исторический облик. Этим занимаются ведущие специалисты профильных реставрационных организаций Минкультуры России. Внутри разместят музеи и сопутствующую инфраструктуру для посетителей.
Проект реставрации и приспособления был рассмотрен профессиональным экспертным сообщества и утвержден Советом по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга. В этом году завершаются противоаварийные работы и начинаются непосредственно реставрационные. У каждого форта собственное историческое предназначение и уникальная атмосфера. Новые функции каждого выбирали, исходя из них.
На старейшем форте «Кроншлот» создадут современные общественные пространства: например, музейный комплекс, посвященный первому форту, площадку для торжественных мероприятий, которая может быть использована в том числе для бракосочетаний, ресторан, сувенирный магазин и даже кинотеатр.
На «Петре Первом» появится музей минно-взрывного дела, пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе ярмарок, ресторан, винный погреб и смотровые площадки. Сегодня это место причала «Метеоров», откуда после пятиминутной прогулки по дамбе можно сразу попасть на территорию первой очереди парка.
Форт «Император Александр Первый, он же «Чумной», где с 1899 по 1917 год базировалась лаборатория по исследованию чумы и разработке вакцины от этой болезни, приспособят под музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Там будет ресторан и несколько гостиничных номеров. Помещения форта также можно использовать в телепроектах — например, в шоу наподобие «Форта Байярд».
Коллеги с телевидения считают, что «Чумной» идеально подходит для подобных проектов, — поделилась Ксения Шойгу. — Уже были предварительные беседы на эту тему с несколькими телекомпаниями.
Планируется, что реставрационные работы закончат в 2024 году, а к 2025 году вместе с вводом всей инфраструктуры кластера форты встретят своих первых посетителей.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«Остров фортов» не просто привносит новые функции на Котлин, став народным общественным пространством, он еще и меняет к лучшему жизнь Кронштадта. Так, здесь появится не только многотуристических объектов, но и точек притяжения для местных жителей.
В ближайшие четыре года в кластере появятся:
Лицей с инженерным уклоном на 550 мест, который на ближайшие годы покроет потребность в местах в школах — сейчас их не хватает.
В деловой комплекс кластера войдет инновационно-инженерный центр. Там появится много вакансий для специалистов высокой квалификации — инженеров, технологов, конструкторов и т.п.
Два детсада, поликлиника, два жилых квартала («Центральный» и «На набережной»), что особенно важно на фоне нехватки жилья на острове.
Яхтенный порт на 509 мест. В комплекс войдет таможенный терминал, кампус, апартаменты, заправка, теплый эллинг и даже детская парусная школа. Яхтенные туристы из Северного и Балтийского морей смогут пришвартоваться, заправиться, отремонтировать судно при необходимости, переночевать. Кроме того, они смогут постоянно хранить свои яхты в новой марине. Местные жители получат порядка 300 рабочих мест по техническим специальностям, а дети смогут постигать в яхтенной школе азы управления парусными судами.
Морской научно-просветительский центр для изучения природы Балтийского моря, экологических мероприятий.
Лицей с инженерным уклоном на 550 мест, который на ближайшие годы покроет потребность в местах в школах — сейчас их не хватает.
Два детсада, поликлиника, два жилых квартала («Центральный» и «На набережной»), что особенно важно на фоне нехватки жилья на острове.
Яхтенный порт на 509 мест. В комплекс войдет таможенный терминал, кампус, апартаменты, заправка, теплый эллинг и даже детская парусная школа. Яхтенные туристы из Северного и Балтийского морей смогут пришвартоваться, заправиться, отремонтировать судно при необходимости, переночевать. Кроме того, они смогут постоянно хранить свои яхты в новой марине. Местные жители получат порядка 300 рабочих мест по техническим специальностям, а дети смогут постигать в яхтенной школе азы управления парусными судами.
В деловой комплекс кластера войдет инновационно-инженерный центр. Там появится много вакансий для специалистов высокой квалификации — инженеров, технологов, конструкторов и т.п.
Морской научно-просветительский центр для изучения природы Балтийского моря, экологических мероприятий.
Две новые гостиницы — на 4 звезды плюс и эконом-вариант на 3 звезды.
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
По данным городского комитета по туризму, в 2019 году в Петербурге было 10,5 млн туристов, каждый из которых потратил в городе в среднем 36 тысяч рублей. В общей сложности, это 378 миллиардов, вложенные в экономику Северной столицы. Даже в пандемийный прошлый год эта цифра составила 107 млрд.

Эффект от запуска проекта виден уже сейчас, хотя он еще далек от завершения. Если до начала строительства «Острова фортов» в Кронштадт ездило около 70 тысяч человек ежегодно, то после открытия собора эта цифра составила около 1,7 млн.
Председатель Комитета по развитию туризма Администрации Санкт-Петербурга Сергей Корнеев
Проект «Остров фортов» — флагманский для Петербурга и базовый для создания новой туристической географии. Наш город до пандемии был самым популярным среди иностранных туристов и очень востребованным среди российских. Это результат многолетней работы и истории Петербурга. Но сейчас этого мало. В основном туристы приезжали к нам, чтобы посмотреть великие музеи. Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость — классическая география туристического Петербурга. Но современный туризм — это индустрия впечатлений. И к великим точкам притяжения нужно что-то еще, чтобы у гостей было желание вернуться. Проект «Остров фортов» — идеальный пример такого подхода, который позволяет развивать туризм дальше. Кронштадт когда-то был мало известен даже петербуржцам — в силу того, что это был закрытый город. Сейчас он раскрывается, как бриллиант.
Проект «Остров фортов» — флагманский для Петербурга и базовый для создания новой туристической географии. Наш город до пандемии был самым популярным среди иностранных туристов и очень востребованным среди российских. Это результат многолетней работы и истории Петербурга. Но сейчас этого мало. В основном туристы приезжали к нам, чтобы посмотреть великие музеи. Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость — классическая география туристического Петербурга. Но современный туризм — это индустрия впечатлений. И к великим точкам притяжения нужно что-то еще, чтобы у гостей было желание вернуться. Проект «Остров фортов» — идеальный пример такого подхода, который позволяет развивать туризм дальше. Кронштадт когда-то был мало известен даже петербуржцам — в силу того, что это был закрытый город. Сейчас он раскрывается, как бриллиант.
Ксения Шойгу
Открывшись в тяжелый для туризма и детского отдыха 2020 год, мы не ожидали такого наплыва посетителей. В выходные у нас от 9 до 17 тысяч человек, в будни ориентируемся на цифру 4500. Парк уже пользуется большой популярностью, хотя открыт только первый этап — второй введем в эксплуатацию ко Дню ВМФ, 25 июля. По нашим прогнозам, после открытия всех 32 объектов кластера Кронштадт будут посещать 3 млн гостей ежегодно. А туристы — это спрос на местные услуги и товары. А значит, новые рабочие места для кронштадтцев. Только внутри кластера появится работа по широкому спектру специальностей более чем для 1,5 тысяч человек. А в целом по городу будет в разы больше — сработает синергетический эффект.
Открывшись в тяжелый для туризма и детского отдыха 2020 год, мы не ожидали такого наплыва посетителей. В выходные у нас от 9 до 17 тысяч человек, в будни ориентируемся на цифру 4500. Парк уже пользуется большой популярностью, хотя открыт только первый этап — второй введем в эксплуатацию ко Дню ВМФ, 25 июля. По нашим прогнозам, после открытия всех 32 объектов кластера Кронштадт будут посещать 3 млн гостей ежегодно. А туристы — это спрос на местные услуги и товары. А значит, новые рабочие места для кронштадтцев. Только внутри кластера появится работа по широкому спектру специальностей более чем для 1,5 тысяч человек. А в целом по городу будет в разы больше — сработает синергетический эффект.
Вторая очередь «Острова фортов» будет готова ко Дню ВМФ и откроется для посетителей не позднее 26 июля. После создатели проекта обещают «уйти в глубокую масштабную стройку» остальных объектов до 2025 года. Первые на очереди к открытию — лицей и Музей военно-морской славы. Их ждем уже после 2023 года.
Материал публикуется специально для «Остров фортов».

Автор: Артем Кузьмин, Анна Романова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой АНО «Остров фортов»
Дизайнер: Заира Гамисония

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