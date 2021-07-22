Проект «Остров фортов» — флагманский для Петербурга и базовый для создания новой туристической географии. Наш город до пандемии был самым популярным среди иностранных туристов и очень востребованным среди российских. Это результат многолетней работы и истории Петербурга. Но сейчас этого мало. В основном туристы приезжали к нам, чтобы посмотреть великие музеи. Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость — классическая география туристического Петербурга. Но современный туризм — это индустрия впечатлений. И к великим точкам притяжения нужно что-то еще, чтобы у гостей было желание вернуться. Проект «Остров фортов» — идеальный пример такого подхода, который позволяет развивать туризм дальше. Кронштадт когда-то был мало известен даже петербуржцам — в силу того, что это был закрытый город. Сейчас он раскрывается, как бриллиант.