Яхтенный порт на 509 мест. В комплекс войдет таможенный терминал, кампус, апартаменты, заправка, теплый эллинг и даже детская парусная школа. Яхтенные туристы из Северного и Балтийского морей смогут пришвартоваться, заправиться, отремонтировать судно при необходимости, переночевать. Кроме того, они смогут постоянно хранить свои яхты в новой марине. Местные жители получат порядка 300 рабочих мест по техническим специальностям, а дети смогут постигать в яхтенной школе азы управления парусными судами.