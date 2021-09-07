Что обязательно надо узнать у работодателя во время встречи

Они могут отличаться, даже если ваша должность называется так же, как на старой работе. Максимально конкретное описание поможет понять, устраивает ли вас такая нагрузка, сможете ли вы с ней справиться.

Обязанности

Лучше заранее взглянуть на свое рабочее место, оценить технику и оборудование, с которыми вы будете иметь дело. Если вы не работаете удаленно, то именно здесь будете проводить большую часть недели. Поэтому чем комфортнее среда и качественнее оснащение, тем лучше.

Условия труда

Выясните, во сколько будет начинаться и заканчиваться рабочий день, предусмотрен ли обеденный перерыв и сколько он длится. Также лучше сразу уточнить, придется ли задерживаться сверхурочно, трудиться по выходным и праздникам, так как за такую работу полагается более высокая оплата.

График работы

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Он может быть бессрочным, то есть действующим до тех пор, пока не уволитесь вы или не перестанет существовать компания. Или срочным, то есть заключенным на конкретный период, но не дольше, чем на пять лет.

Наличие трудового договора

Точные дни прописываются в трудовом договоре или в «Положении об оплате». В любом случае это должно происходить не реже, чем раз в полмесяца. Пауза между авансом и зарплатой составляет не больше 15 дней. Если речь идет о работе с почасовой или сдельной оплатой, сотрудники могут получать заработанное раз в неделю или ежедневно.

Время получения зарплаты

Нужно еще на старте понять, что требуется сделать, чтобы получить сумму, указанную в описании вакансии. Возможно, для этого понадобится добиться определенных результатов или отработать конкретное количество часов.