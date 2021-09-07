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Объясняем, что надо учесть, чтобы сделать правильный выбор и избежать обмана со стороны потенциального работодателя.

Спойлер: часть забот проверку юридических и финансовых рисков можно переложить на онлайн-сервис.
Подсказки для тех, кто ищет работу
Откликайся, но проверяй
Проще всего заметить благонадежных нанимателей при поиске на Авито Работа: обращайте внимание на отметку «Компания проверена», которая видна в ленте вакансий возле названия фирмы. О чем она говорит?
Сервис убедился, что такое юридическое лицо действительно существует, работает больше полугода, не является банкротом, исправно платит налоги. То есть оно точно не фирма-однодневка и не находится на стадии ликвидации.
Работодатель проверен по базе СПАРК
Если у работодателя в последнее время были нарушения с предложением сомнительных услуг, упоминанием запрещенных товаров или дискриминационными условиями в вакансиях, то он не получает отметку «Компания проверена».
Учтена история блокировок и жалоб на Авито
Значок «Компания проверена» выделяет благонадежных работодателей, помогая соискателям сделать правильный выбор. Однако стоит учесть: у Авито нет информации о том, что происходит внутри каждой конкретной компании. Выбрать нанимателя, который заключает трудовой договор и вовремя выдает зарплату, — это задача соискателя.

Убедившись, что потенциальный работодатель благонадежен, внимательно ознакомьтесь с описанием вакансии и требованиями будущего нанимателя. Кликните по карточке, чтобы узнать, в каких случаях лучше проявить бдительность.
Убедитесь, что указанная в вакансии зарплата соответствует рынку. Чтобы оценить ее адекватность, нужно найти похожие объявления и посмотреть, что предлагают людям вашей профессии с определенным опытом и в конкретном регионе.
Также стоит проверить, действительно ли приглянувшуюся вам вакансию разместила компания, которая в ней обозначена. Бывает, что работодатель добавляет в объявление всем известный логотип или похожее на него изображение как способ привлечь невнимательных соискателей. Отличить настоящие крупные предприятия можно по брендированному профилю и большому числу вакансий.

Чтобы выбрать компанию, в которой вам будем комфортно работать, попробуйте найти отзывы о ней. Просто вбейте название в поисковик и почитайте посты людей, которые там трудятся или делали это в прошлом. В них вы найдете подтверждение того, что платят здесь вовремя, атмосфера в коллективе позитивная, работников обеспечивают всем необходимым. Также нужно понимать, что небольшое количество негатива это нормально. Не стоит пугаться, если из десятка найденных отзывов один или два окажутся отрицательными.
Что обязательно надо узнать у работодателя во время встречи
Они могут отличаться, даже если ваша должность называется так же, как на старой работе. Максимально конкретное описание поможет понять, устраивает ли вас такая нагрузка, сможете ли вы с ней справиться.
Обязанности
Лучше заранее взглянуть на свое рабочее место, оценить технику и оборудование, с которыми вы будете иметь дело. Если вы не работаете удаленно, то именно здесь будете проводить большую часть недели. Поэтому чем комфортнее среда и качественнее оснащение, тем лучше.
Условия труда
Выясните, во сколько будет начинаться и заканчиваться рабочий день, предусмотрен ли обеденный перерыв и сколько он длится. Также лучше сразу уточнить, придется ли задерживаться сверхурочно, трудиться по выходным и праздникам, так как за такую работу полагается более высокая оплата.
График работы
используйте скроллинг вниз, чтобы посмотреть карточки
Он может быть бессрочным, то есть действующим до тех пор, пока не уволитесь вы или не перестанет существовать компания. Или срочным, то есть заключенным на конкретный период, но не дольше, чем на пять лет.
Наличие трудового договора
Точные дни прописываются в трудовом договоре или в «Положении об оплате». В любом случае это должно происходить не реже, чем раз в полмесяца. Пауза между авансом и зарплатой составляет не больше 15 дней. Если речь идет о работе с почасовой или сдельной оплатой, сотрудники могут получать заработанное раз в неделю или ежедневно.
Время получения зарплаты
Нужно еще на старте понять, что требуется сделать, чтобы получить сумму, указанную в описании вакансии. Возможно, для этого понадобится добиться определенных результатов или отработать конкретное количество часов.
Полная схема начисления оплаты
Что обязательно надо узнать у работодателя во время встречи
Они могут отличаться, даже если ваша должность называется так же, как на старой работе. Максимально конкретное описание поможет понять, устраивает ли вас такая нагрузка, сможете ли вы с ней справиться.
Обязанности
Лучше заранее взглянуть на свое рабочее место, оценить технику и оборудование, с которыми вы будете иметь дело. Если вы не работаете удаленно, то именно здесь будете проводить большую часть недели. Поэтому чем комфортнее среда и качественнее оснащение, тем лучше.
Условия труда
Выясните, во сколько будет начинаться и заканчиваться рабочий день, предусмотрен ли обеденный перерыв и сколько он длится. Также лучше сразу уточнить, придется ли задерживаться сверхурочно, трудиться по выходным и праздникам, так как за такую работу полагается более высокая оплата.
График работы
используйте скроллинг вниз, чтобы посмотреть хронику
Он может быть бессрочным, то есть действующим до тех пор, пока не уволитесь вы или не перестанет существовать компания. Или срочным, то есть заключенным на конкретный период, но не дольше, чем на пять лет.
Наличие трудового договора
Точные дни прописываются в трудовом договоре или в «Положении об оплате». В любом случае это должно происходить не реже, чем раз в полмесяца. Пауза между авансом и зарплатой составляет не больше 15 дней. Если речь идет о работе с почасовой или сдельной оплатой, сотрудники могут получать заработанное раз в неделю или ежедневно.
Время получения зарплаты
Нужно еще на старте понять, что требуется сделать, чтобы получить сумму, указанную в описании вакансии. Возможно, для этого понадобится добиться определенных результатов или отработать конкретное количество часов.
Полная схема начисления оплаты
Материал подготовлен специально для Авито Работа.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии, иллюстрации: freepik.com
Дизайнеры: Екатерина Елизарова, Заира Гамисония

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