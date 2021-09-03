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С чистого листа. 10 причин купить новую квартиру у застройщика
Покупка жилья — сложный и ответственный шаг. Решаясь на него, хочется избежать лишнего стресса и выбрать лучший вариант. В этот момент перед покупателем встает ряд вопросов: у кого купить квартиру, выбрать готовую или на стадии строительства.

Мы насчитали 10 преимуществ покупки новой недвижимости у застройщика и нашли их в строящихся жилых комплексах «Группы ЛСР».
Вы заключаете официальный договор с юридическим лицом, все сделки с которым регламентированы законом. Если покупка происходит на этапе строительства, то речь идет о договоре долевого участия, и до сдачи дома вы защищены законом ФЗ-214 «О долевом строительстве». Все средства будущих новоселов лежат на эскроу-счетах или специализированных счетах застройщика до тех пор, пока объект не будет достроен и квартиру не передадут собственнику. Если жилье приобретается в ипотеку, значит, надежность строителя и юридическую чистоту сделки проверяет еще и банк.
Юридическая чистота сделки

Юридическая чистота сделки

Вы заключаете официальный договор с юридическим лицом, все сделки с которым регламентированы законом. Если покупка происходит на этапе строительства, то речь идет о договоре долевого участия, и до сдачи дома вы защищены законом ФЗ-214 «О долевом строительстве». Все средства будущих новоселов лежат на эскроу-счетах или специализированных счетах застройщика до тех пор, пока объект не будет достроен и квартиру не передадут собственнику. Если жилье приобретается в ипотеку, значит, надежность строителя и юридическую чистоту сделки проверяет еще и банк.
Сейчас более 60% квартир в новостройках берут в ипотеку. Одна из причин — льготные условия, которые действуют на первичном рынке. Именно на новостройки распространяются основные государственные программы:
- ипотека с господдержкой для всех категорий граждан — бюджет субсидирует ставку до 7% годовых, взять в кредит можно не больше 3 млн рублей;
- семейная ипотека — для тех, у кого ребенок родился после 1 января 2018 года, можно взять 12 млн рублей в кредит под 6% или ниже.

Также у застройщиков есть собственные программы с банками. Например, «Группа ЛСР» сотрудничает с 20 кредитными организациями, ставки начинаются от 1,3% годовых. В том числе, есть варианты покупки в кредит без первоначального взноса.
Ипотека на льготных условиях

Ипотека на льготных условиях

Сейчас более 60% квартир в новостройках берут в ипотеку. Одна из причин — льготные условия, которые действуют на первичном рынке. Именно на новостройки распространяются основные государственные программы:
- ипотека с господдержкой для всех категорий граждан — бюджет субсидирует ставку до 7% годовых, взять в кредит можно не больше 3 млн рублей;
- семейная ипотека — для тех, у кого ребенок родился после 1 января 2018 года, можно взять 12 млн рублей в кредит под 6% или ниже.

Также у застройщиков есть собственные программы с банками. Например, «Группа ЛСР» сотрудничает с 20 кредитными организациями, ставки начинаются от 1,8% годовых. В том числе, есть варианты покупки в кредит без первоначального взноса.
На старте квадратный метр обычно дешевле, чем в готовом доме. Например, сейчас самые бюджетные студии в ЖК «Ручьи» стоят от 3,4 млн рублей, трехкомнатные квартиры — от 8,8 млн рублей.

По мере строительства цена возрастает. Влияет на стоимость жилья и общая ситуация на рынке, так что к сдаче дома недвижимость, скорее всего, будет дороже. Таким образом, те, кто покупает квартиру на начальном этапе, могут сэкономить. Кроме того, если владелец рассматривает покупку недвижимости для инвестиции, то потом ему, скорее всего, удастся реализовать ее по более высокой цене.
Более низкая цена на старте продаж

Более низкая цена на старте продаж

На старте квадратный метр обычно дешевле, чем в готовом доме. Например, сейчас самые бюджетные студии в ЖК «Ручьи» стоят от 3,4 млн рублей, трехкомнатные квартиры — от 8,8 млн рублей.

По мере строительства цена возрастает. Влияет на стоимость жилья и общая ситуация на рынке, так что к сдаче дома недвижимость, скорее всего, будет дороже. Таким образом, те, кто покупает квартиру на начальном этапе, могут сэкономить. Кроме того, если владелец рассматривает покупку недвижимости для инвестиции, то потом ему, скорее всего, удастся реализовать ее по более высокой цене.
Покупая квартиру в новостройке, вы автоматически становитесь ее первым жильцом. Во-первых, вам не надо думать о каких-то неузаконенных перепланировках, которые сделали предыдущие хозяева, не нужно менять изношенную сантехнику, отмывать стены или отскребать старые обои. Во-вторых, для многих имеет значение «аура» прошлых жильцов, а в новостройках ее нет. Так что именно вы будете первым любоваться закатом на Финском заливе, стоя на балконе квартиры в «Морской набережной».
В квартире никто до вас не жил

В квартире никто до вас не жил

Покупая квартиру в новостройке, вы автоматически становитесь ее первым жильцом. Во-первых, вам не надо думать о каких-то неузаконенных перепланировках, которые сделали предыдущие хозяева, не нужно менять изношенную сантехнику, отмывать стены или отскребать старые обои. Во-вторых, для многих имеет значение «аура» прошлых жильцов, а в новостройках ее нет. Так что именно вы будете первым любоваться закатом на Финском заливе, стоя на балконе квартиры в «Морской набережной».
Передав квартиру новым владельцам, застройщик не оставляет дом полностью без внимания. По закону, гарантия длится не менее 5 лет, а на техническое оборудование — 3 года. На отдельные элементы и части дома гарантию могут продлить и на более длительный срок. Конечно, дом новый, и все конструкции должны быть устойчивыми и хорошо смонтированными, но наличие такой гарантии позволит новоселам положиться на застройщика при возникновении непредвиденных ситуаций. Все обязательства прописываются в договоре долевого участия и начинают действовать с первого дня после оформления собственности. При этом, например, в ЖК «Заповедный парк» все квартиры передаются с полной отделкой, и переезжать можно сразу после получения ключей. Новоселам останется только расставить мебель и разложить вещи.
Гарантия от застройщика на строительные работы

Гарантия от застройщика на строительные работы

Передав квартиру новым владельцам, застройщик не оставляет дом полностью без внимания. По закону, гарантия длится не менее 5 лет, а на техническое оборудование — 3 года. На отдельные элементы и части дома гарантию могут продлить и на более длительный срок. Конечно, дом новый, и все конструкции должны быть устойчивыми и хорошо смонтированными, но наличие такой гарантии позволит новоселам положиться на застройщика при возникновении непредвиденных ситуаций. Все обязательства прописываются в договоре долевого участия и начинают действовать с первого дня после оформления собственности. При этом, например, в ЖК «Заповедный парк» все квартиры передаются с полной отделкой, и переезжать можно сразу после получения ключей. Новоселам останется только расставить мебель и разложить вещи.
Ржавые трубы и пробки, вылетающие от того, что одновременно включаются чайник и пылесос — страшный сон новосела. В новостройках такого не будет — вся инженерия новая и рассчитана на активное использование. Электрическая мощность выделяется под современную бытовую технику, трубы выполнены из нержавеющих материалов, в квартирах установлены стальные панельные приборы отопления с терморегуляторами.
Новые инженерные коммуникации

Новые инженерные коммуникации

Ржавые трубы и пробки, вылетающие от того, что одновременно включаются чайник и пылесос — страшный сон новосела. В новостройках такого не будет — вся инженерия новая и рассчитана на активное использование. Электрическая мощность выделяется под современную бытовую технику, трубы выполнены из нержавеющих материалов, в квартирах установлены стальные панельные приборы отопления с терморегуляторами.
У каждого покупателя — свои требования к будущему жилью. Кому-то хочется студию на верхнем этаже с видом на город, другому — трехкомнатную с окнами во двор. В новостройке можно найти вариант, подходящий и по размерам, и по стоимости, и по другим характеристикам. Например, на намывных территориях Васильевского острова строится жилой комплекс «Морская набережная», где будут видовые дома бизнес-класса — Sea View, — расположенные на первой береговой линии. В ЖК «Морская набережная» представлены функциональные квартиры: студии, однокомнатные классического типа, а также 2-4-комнатные евроформата. В Sea View — 2-5-комнатные с просторными кухнями-гостиными и панорамными окнами с видом на залив. При этом часть квартир передается без отделки, чтобы покупатели могли реализовать дизайнерские идеи, а остальные — с отделкой, чтобы сэкономить на ремонте и ускорить переезд.
Большой выбор квартир

Большой выбор квартир

У каждого покупателя — свои требования к будущему жилью. Кому-то хочется студию на верхнем этаже с видом на город, другому — трехкомнатную с окнами во двор. В новостройке можно найти вариант, подходящий и по размерам, и по стоимости, и по другим характеристикам. Например, на намывных территориях Васильевского острова строится жилой комплекс «Морская набережная», где будут видовые дома бизнес-класса — Sea View, — расположенные на первой береговой линии. В ЖК «Морская набережная» представлены функциональные квартиры: студии, однокомнатные классического типа, а также 2-4-комнатные евроформата. В Sea View — 2-5-комнатные с просторными кухнями-гостиными и панорамными окнами с видом на залив. При этом часть квартир передается без отделки, чтобы покупатели могли реализовать дизайнерские идеи, а остальные — с отделкой, чтобы сэкономить на ремонте и ускорить переезд.
Количество квадратных метров важно, но не менее важно, как эти метры распределяются по комнатам. Поэтому застройщики предлагают функциональные планировки, когда каждый сантиметр — в деле. Это достигается, как правило, за счет создания большого общего пространства в кухне-гостиной; выделения приватных зон для небольших спален, где люди проводят немного времени; отдельных гардеробных, которые экономят место, обычно занимаемое шкафами. Квартирография при этом отличается в зависимости от класса жилья и целевой аудитории объекта.

Например, в ЖК «Цивилизация» нет студий, зато представлено много планировок евроформата. В ЖК «Заповедный парк», напротив, большой выбор экономичных и компактных квартир, которые подойдут для первого жилья молодым людям. Семейные покупатели, скорее всего, отдадут предпочтение вариантам с европланировками и большим количеством комнат.
Эргономичные планировки

Эргономичные планировки

Количество квадратных метров важно, но не менее важно, как эти метры распределяются по комнатам. Поэтому застройщики предлагают функциональные планировки, когда каждый сантиметр — в деле. Это достигается, как правило, за счет создания большого общего пространства в кухне-гостиной; выделения приватных зон для небольших спален, где люди проводят немного времени; отдельных гардеробных, которые экономят место, обычно занимаемое шкафами. Квартирография при этом отличается в зависимости от класса жилья и целевой аудитории объекта.

Например, в ЖК «Цивилизация» нет студий, зато представлено много планировок евроформата. В ЖК «Заповедный парк», напротив, большой выбор экономичных и компактных квартир, которые подойдут для первого жилья молодым людям. Семейные покупатели, скорее всего, отдадут предпочтение вариантам с европланировками и большим количеством комнат.
Жизнь человека в доме не ограничивается пределами его квартиры: прогулки на детской площадке, спортивные игры на стадионе, утренние пробежки или просто приятная дорога домой не менее важны. Поэтому застройщики большое внимание уделяют благоустройству территории. В первую очередь, это детские и спортивные площадки, разделенные на зоны для разных возрастов, пешеходные и велодорожки, скамейки и беседки — вариантов множество, и зависят они от фантазии застройщика и от масштабов жилого комплекса. А чтобы новостройка не превратилась в «каменные джунгли», во дворах сажают деревья, кустарники, ухаживают за газонами и клумбами. Например, украшением проекта «Цивилизация» станет бульвар протяженностью более 1 км, а в комплексе «Морская набережная» со стороны залива будет благоустроенная пешеходная набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м.
Благоустройство территории

Благоустройство территории

Жизнь человека в доме не ограничивается пределами его квартиры: прогулки на детской площадке, спортивные игры на стадионе, утренние пробежки или просто приятная дорога домой не менее важны. Поэтому застройщики большое внимание уделяют благоустройству территории. В первую очередь, это детские и спортивные площадки, разделенные на зоны для разных возрастов, пешеходные и велодорожки, скамейки и беседки — вариантов множество, и зависят они от фантазии застройщика и от масштабов жилого комплекса. А чтобы новостройка не превратилась в «каменные джунгли», во дворах сажают деревья, кустарники, ухаживают за газонами и клумбами. Например, украшением проекта «Цивилизация» станет бульвар протяженностью более 1 км, а в комплексе «Морская набережная» со стороны залива будет благоустроенная пешеходная набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м.
Приобретая квартиру в новом доме, мы одновременно находим новых соседей. И хотелось бы, чтобы они были близкими по духу. Если недвижимость в ЖК комфорт-класса выбирают в основном люди, готовые к новым знакомствам, а также семейные пары с детьми, то в комплексах бизнес-класса стремятся жить деловые люди, которые дорожат своим частным пространством.
Однородная социальная среда

Однородная социальная среда

Приобретая квартиру в новом доме, мы одновременно находим новых соседей. И хотелось бы, чтобы они были близкими по духу. Если недвижимость в ЖК комфорт-класса выбирают в основном люди, готовые к новым знакомствам, а также семейные пары с детьми, то в комплексах бизнес-класса стремятся жить деловые люди, которые дорожат своим частным пространством.
Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» .

 ЖК «Ручьи» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная. Ваш дом у моря», ЖК «Морская набережная. SeaView» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Заповедный парк» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
Другие источники фотографии: freepik.com, unsplash.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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