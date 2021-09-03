С чистого листа. 10 причин купить новую квартиру у застройщика

Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» .
ЖК «Ручьи» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Цивилизация» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Морская набережная. Ваш дом у моря», ЖК «Морская набережная. SeaView» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Заповедный парк» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»
Другие источники фотографии: freepik.com, unsplash.com
Дизайнер: Заира Гамисония