С чистого листа. 10 причин купить новую квартиру у застройщика

Передав квартиру новым владельцам, застройщик не оставляет дом полностью без внимания. По закону, гарантия длится не менее 5 лет, а на техническое оборудование — 3 года. На отдельные элементы и части дома гарантию могут продлить и на более длительный срок. Конечно, дом новый, и все конструкции должны быть устойчивыми и хорошо смонтированными, но наличие такой гарантии позволит новоселам положиться на застройщика при возникновении непредвиденных ситуаций. Все обязательства прописываются в договоре долевого участия и начинают действовать с первого дня после оформления собственности. При этом, например, в ЖК «Заповедный парк» все квартиры передаются с полной отделкой, и переезжать можно сразу после получения ключей. Новоселам останется только расставить мебель и разложить вещи.