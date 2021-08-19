Все эти и многие другие площадки в Петербурге можно изучить и забронировать онлайн — на маркетплейсе Bash Today. Сюда попадают только надежные и проверенные места, а менеджеры сервиса всегда готовы помочь с подбором пространства. Площадка получает деньги только после того, как праздник уже начался, а если событие не состоится по ее вине, оплата возвращается.



Как работает Bash Today? Сначала вы выбираете на сайте подходящие места с помощью фильтров — по дате, количеству людей, типу мероприятия и т.д. Оставляете один или несколько запросов — это бесплатно и ни к чему не обязывает. Затем с вами связывается менеджер площадки. Когда определитесь с помещением — оплатите картой счет, выставленный через Bash Today. Стоимость аренды такая же, как если бы вы обратились напрямую.

