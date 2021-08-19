Разноцветная библиотека. Яркое и в то же время универсальное пространство, где можно устроить вечеринку на любую тему. Полки с декоративными «изданиями» станут отличным фоном для фотографий на память. Благодаря панорамным окнам необычной формы зал выглядит светлым и просторным. Вмещает до 20 человек.
Черная комната счастья. Внутренняя часть зала стилизована под строгую английскую гостиную с эксцентричными деталями, напоминающими об «Алисе в стране чудес». Напротив окон — высокий подиум с лаунж-зоной на колесиках и огромными световыми буквами, составляющими слово HAPPY. На праздник можно созвать до 80 гостей.
Пространство с видом на залив. Лаконичный интерьер классического лофта разбавлен цветными акцентами. Есть несколько зон: столовая, бар, мини-кухня, сцена с танцполом, чилаут. Установлен настольный футбол. Изюминка зала — огромные заводские окна, из которых видна гладь Финского залива. Вместимость — до 80 человек.
Лаунж-бар для геймеров. Камерное помещение, где можно собрать до двух десятков друзей, оформлено в стиле известной компьютерной игры. Здесь есть самые разные «настолки», а также консоли для тех, кто предпочитает играть на экране. Правильное место для веселого вечера в теплой компании.
Зал с картинами. На стене висят репродукции известных полотен вперемешку с пустыми рамами и декоративными полками — создатели лофта называют этот стиль благородным китчем. Рядом —граффити и отдельная зона в изумрудно-бирюзовых цветах. Посередине помещения — мобильная стена: с одной стороны это тоже картина, с другой — магнитно-меловая доска. Вместимость зала — до 100 человек.
Клуб джентльменов. Этот комплекс из пяти залов расположен в двух минутах ходьбы от Казанского собора — в старинном здании, построенном Джакомо Кваренги! Респектабельное пространство с кожаными диванами, бархатными шторами, баром и библиотекой. Вмещает до 200 человек.
Лофт с роботами и пианино. Неформальное помещение для компании до 50 человек. Интерьер эклектичный: на потолке — люстра и лепнина, стены — из красного кирпича, среди декора — металлический робот, пластиковый манекен и бюст Пушкина. Много столиков и мягких кресел. Из окон открывается вид на центр города.
Справка
Все эти и многие другие площадки в Петербурге можно изучить и забронировать онлайн — на маркетплейсе Bash Today. Сюда попадают только надежные и проверенные места, а менеджеры сервиса всегда готовы помочь с подбором пространства. Площадка получает деньги только после того, как праздник уже начался, а если событие не состоится по ее вине, оплата возвращается.
Как работает Bash Today? Сначала вы выбираете на сайте подходящие места с помощью фильтров — по дате, количеству людей, типу мероприятия и т.д. Оставляете один или несколько запросов — это бесплатно и ни к чему не обязывает. Затем с вами связывается менеджер площадки. Когда определитесь с помещением — оплатите картой счет, выставленный через Bash Today. Стоимость аренды такая же, как если бы вы обратились напрямую.