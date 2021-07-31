— Откуда взялась идея вашего наряда?



— По моему костюму можно догадаться, что я стоматолог. Работаю терапевтом уже почти 25 лет. Решила, что, если участвовать в фестивале, то в том виде, который мне ближе всего по работе и по жизни. Сначала хотела плыть в костюме зубной феи, но, к сожалению, я не очень хорошо держусь на сапе, поскольку встала на него в первый раз только в мае этого года. И без жилета я не рискнула бы выйти на воду, а фея в жилете — это как-то не очень. Поэтому получился тюбик зубной пасты. Сшила его из неопрена, буквы добавила с помощью аппликации. Крышечка — это мусорная корзина. Выдавленная паста — из ткани.

