Жюри мероприятия выбрало лучшего участника в номинации «Самое вдохновляющее выступление».
Жюри мероприятия выбрало лучшего участника в номинации «Самое вдохновляющее выступление».
Глянцева Елизавета
Ее костюм стал одной из визитных карточек фестиваля в этом году.
из Санкт-Петербруга
ПОБЕДИЛА
Полезный подарок для победителя подготовила компания «Газпром нефть» — прогрессивный партнер «Фонтанка-SUP». Теперь Елизавета будет готовиться к покорению новых водных маршрутов на новом сап-борде.
— Откуда взялась идея вашего наряда?
— По моему костюму можно догадаться, что я стоматолог. Работаю терапевтом уже почти 25 лет. Решила, что, если участвовать в фестивале, то в том виде, который мне ближе всего по работе и по жизни. Сначала хотела плыть в костюме зубной феи, но, к сожалению, я не очень хорошо держусь на сапе, поскольку встала на него в первый раз только в мае этого года. И без жилета я не рискнула бы выйти на воду, а фея в жилете — это как-то не очень. Поэтому получился тюбик зубной пасты. Сшила его из неопрена, буквы добавила с помощью аппликации. Крышечка — это мусорная корзина. Выдавленная паста — из ткани.
— Почему вы решили участвовать в фестивале?
— Два года назад я в первый раз попала на «Фонтанка-SUP» в роли зрителя. Это действительно фееричное зрелище — карнавал и настоящий праздник. И тех пор я шла к тому, чтобы стать участником. Прошлый год выпал из-за ограничений, а в этом мы с родственницей записались одними из первых — как только открылась регистрация. Чтобы для себя поставить галочку: да, мы идем. Мы обе не очень комфортно себя чувствуем на воде, поэтому на всякий случай все время плыли рядом.
Маршрут оказался для меня сложным, наверное, из-за того, что ветер местами был очень сильным. Костюм не слишком большой, но парусность все равно есть. Я не спортсмен, поэтому физически было тяжеловато. Зато много адреналина от лиц вокруг, от ощущения праздника, так время прошло незаметно.
— Получилось в пути полюбоваться Петербургом?
Я смотрела вперед, потому что крутить головой было не очень удобно. Успевала замечать только людей вокруг и их костюмы, тех, кто приветствовал с мостиков и набережных. Город, конечно красивый, но в первую очередь привлекали внимание сами саперы. Мне очень понравились объемные костюмы-новостройки. И черно-красный сап, который получил приз за лучшее оформление. Ну, и естественно, Конь-Огонь, поскольку я достаточно активный болельщик, правда не столько хоккейный, сколько футбольный. А еще запомнилась девушка с огромными белыми крыльями — настоящий ангел на воде. Очень понравились животные: хомячок был бесподобен — надо же было додуматься взять его на сап! Может быть, в следующем году придем со своими питомцами. Котов не буду беспокоить, зато у старшей дочки есть два хаски и ретривер.
— Вы плыли на своей доске или на арендованной?
Я себе купила сап, потому что поняла, что мне нравятся ощущения, которые возникают на воде. Когда было жарко, мы на выходных всей семьей ездили на Коркинское озеро — благо оно близко.
— Как будет использовать призовой сап?
У меня трое детей, поэтому одной доски нам мало. На следующий год младшим уже будет больше 14 лет. Поэтому мы планируем прийти на фестиваль все месте: два сапа для взрослых и один большой возьмем в аренду.
Напомним, что «Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовал и провел городской портал «Фонтанка.ру». Девиз этого яркого и радостного праздника на воде: «В Питере — плыть!»
Впервые на «Фонтанка-SUP» выступила сборная «умников и умниц» Петербурга: десятки ученых и студентов объединились в «Команде прогресса». Это совместный проект «Газпром нефти» и городских вузов.
Материал подготовлен специально для ПАО «Газпром нефть».