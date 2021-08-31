Собираем ребенка в школу

Покупаем товары

для творчества

Стоит обратить внимание на марку «Я-Художник!» от старейшего петербургского завода художественных красок «Невская Палитра». Эта продукция предназначена специально для школьников и была разработана совместно с ними. Ассортимент включает разные виды красок, бумаги, кистей, пластилина, графических материалов и многого другого — чтобы каждый ребенок сумел раскрыть свой талант.

Советы мастеров

от «Невской Палитры»:

Выбирайте медовую акварель из 12 ярких цветов, которые помогут воплотить любую идею. Если нужен новый оттенок, его легко смешать.

Синтетические кисточки подходят для любого вида красок, с ними ребенку будет гораздо удобнее. Покупайте в наборах — так экономнее.

Используйте качественную гуашь! Она не трескается даже при нанесении в несколько слоев, ложится легко и равномерно. Для первоклассников достаточно 6 цветов, а детям постарше — 12.

Если какая-то из красок быстро заканчивается, поищите тот же цвет в баночках по 500 мл.