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Собираем ребенка в школу
творчество
портфель
одежда
Рассчитываем
школьный бюджет
По данным ВЦИОМ, в прошлом году на подготовку детей к школе родители потратили в среднем 34 858 рублей. Самой крупной статьей расходов стала покупка школьной формы, сменной и спортивной обуви — 15 415 рублей. На учебники и рабочие тетради ушло 4 195 рублей, на покупку портфеля — 3 979 рублей. На канцелярские товары потратили 2 633 рубля, а на цветы и подарки учителям — 1 644 рубля.
34 858 Р
средний чек на подготовку в школу
Покупаем одежду
В 2021 году Росстат оценил минимальный набор для мальчиков в 14 724 рубля. В него вошли две пары брюк, три сорочки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, три пары обуви и пять пар носков — всего девять наименований. Для девочек подобрали комплект из 11 типов одежды и обуви — за 19 272 рубля. Он включает два платья и столько же юбок, три блузки и три пары колготок. Остальная часть списка — от джемпера до носков — такая же, как у мальчиков.

В Петербурге же, по подсчетам «Фонтанки», можно уложиться примерно в 10 000 рублей. Если покупать онлайн, в не самом дешевом интернет-магазине.
ИНФОГРАФИКА
набор для девочек
19 272 Р
набор для мальчиков
14 724 Р
Выбираем форму
для девочек
Школьная форма может быть не только красивой, но и по-настоящему удобной. Девочки носят ее каждый день, поэтому в коллекциях бренда «Маленькая Леди», представленных на сайте MLEDY.RU, проработана каждая деталь, от которой зависит комфорт ребенка. Большое внимание уделяется конструкции изделий, качеству тканей и надежности фурнитуры, учитываются предложения и пожелания моделей на примерке.

В повседневной и нарядной школьной форме «Маленькая Леди» девочки чувствуют себя уверенно и легко. Компания предлагает широкий ассортимент моделей, использует популярные школьные цвета и дополнительно внедряет актуальные оттенки. Декор чаще всего съемный, чтобы за одеждой было просто ухаживать.

Форма «Маленькая Леди» сшита из натуральных тканей с минимальной примесью синтетики — хлопкового и костюмного трикотажа, костюмной вискозы, блузочного хлопка и искусственного шелка высокого качества.

Каждый год в коллекциях появляются актуальные новинки, которые позволяют девочкам быть модными, стильными и красивыми. Форму бренда «Маленькая Леди» можно носить с первого класса до окончания школы.
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Собираем портфель
Росстат положил в него такой набор-минимум: авторучки, карандаши, тетради, учебные пособия, набор фломастеров и альбом. Вся канцелярия, включая сам рюкзак, обойдется в 4 851 рубль. Разумеется, это далеко не полный список. Для тетрадей понадобятся папка и обложки, для письменных принадлежностей — пенал. Плюс дневник, ластик, линейка, точилка, клей, возможно — циркуль и калькулятор. Для рисования нужны краски и кисточки, для поделок в начальной школе — разноцветная бумага и картон.
средний чек на
канцелярию
4 851 Р
Покупаем товары
для творчества
Стоит обратить внимание на марку «Я-Художник!» от старейшего петербургского завода художественных красок «Невская Палитра». Эта продукция предназначена специально для школьников и была разработана совместно с ними. Ассортимент включает разные виды красок, бумаги, кистей, пластилина, графических материалов и многого другого — чтобы каждый ребенок сумел раскрыть свой талант.
Советы мастеров
от «Невской Палитры»:
Выбирайте медовую акварель из 12 ярких цветов, которые помогут воплотить любую идею. Если нужен новый оттенок, его легко смешать.
Синтетические кисточки подходят для любого вида красок, с ними ребенку будет гораздо удобнее. Покупайте в наборах — так экономнее.
Используйте качественную гуашь! Она не трескается даже при нанесении в несколько слоев, ложится легко и равномерно. Для первоклассников достаточно 6 цветов, а детям постарше — 12.
Если какая-то из красок быстро заканчивается, поищите тот же цвет в баночках по 500 мл.
В творческих наборах — например, «Я-Художник!» — есть необходимые для школьников материалы по привлекательной цене.
Партнерский материал

Автор: Мария Семенова
Корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены героями материала
Иллюстрации: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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