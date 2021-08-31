Собираем ребенка в школу

Школьная форма может быть не только красивой, но и по-настоящему удобной. Девочки носят ее каждый день, поэтому в коллекциях бренда «Маленькая Леди», представленных на сайте MLEDY.RU
, проработана каждая деталь, от которой зависит комфорт ребенка. Большое внимание уделяется конструкции изделий, качеству тканей и надежности фурнитуры, учитываются предложения и пожелания моделей на примерке.
В повседневной и нарядной школьной форме «Маленькая Леди» девочки чувствуют себя уверенно и легко. Компания предлагает широкий ассортимент моделей, использует популярные школьные цвета и дополнительно внедряет актуальные оттенки. Декор чаще всего съемный, чтобы за одеждой было просто ухаживать.
Форма «Маленькая Леди» сшита из натуральных тканей с минимальной примесью синтетики — хлопкового и костюмного трикотажа, костюмной вискозы, блузочного хлопка и искусственного шелка высокого качества.
Каждый год в коллекциях появляются актуальные новинки, которые позволяют девочкам быть модными, стильными и красивыми. Форму бренда «Маленькая Леди» можно носить с первого класса до окончания школы.