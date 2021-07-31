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Как выбрать подходящую элитную квартиру? 7 вопросов, которые помогут определиться

Найти свою элитную квартиру не так просто, как кажется. Ведь под общим определением «элитное жилье» скрывается много нюансов, на которые важно обратить внимание. Да и сами покупатели дорогих квартир отличаются между собой по возрасту, семейному положению, характеру и потребностям в жилье.
Найти свою элитную квартиру не так просто, как кажется. Ведь под общим определением «элитное жилье» скрывается много нюансов, на которые важно обратить внимание. Да и сами покупатели дорогих квартир отличаются между собой по возрасту, семейному положению, характеру и потребностям в жилье.
Как выбрать подходящую элитную квартиру?
7 вопросов, которые помогут определиться

Предлагаем ответить на 7 вопросов, чтобы упростить себе задачу.
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Жилой комплекс Neva Haus строится на Петровском острове, на приватном берегу Малой Невки с видом на зеленый Крестовский остров, недалеко от Финского залива. Первые дома комплекса сдаются уже в конце лета 2021 года. Это будет настоящая классика элитного домостроения – с пешеходной набережной протяженностью 500 метров и 6 гектарами благоустроенной закрытой для посторонних территории, с просторными квартирами – от 50 до 200 квадратных метров.
Жилой комплекс Neva Residence строится на берегу Невы в южной части Петровского острова. Сегодня это одно из наиболее доступных и динамичных предложений на рынке элитного жилья: стоимость квартир начинается от 7 млн рублей, а среди планировок есть студии. Из окон комплекса открывается вид на историческую часть Васильевского острова. Комплекс начали строить весной 2021 года, завершится строительство в 2023 году. На территории Neva Residence будет пешеходная полукилометровая набережная для жителей комплекса.
В любом случае все дороги за премиальной квартирой сейчас ведут на Петровский остров: за несколько лет он превратился в модную территорию для жизни элиты. Жилье по душе здесь найдут и любители роскоши, и те, кто следует новому тренду разумного потребления, выбирая более компактные квартиры. При этом качество строительства, надежность застройщика и, безусловно, расположение рядом с водой в центре города остаются обязательными характеристиками, без которых невозможно представить себе элитный жилой комплекс.
Материал подготовлен специально для «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».

*Элитный жилой комплекс Neva Haus — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

**Жилой комплекс NEVA RESIDENCE — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», pexels.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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