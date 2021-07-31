В любом случае все дороги за премиальной квартирой сейчас ведут на Петровский остров: за несколько лет он превратился в модную территорию для жизни элиты. Жилье по душе здесь найдут и любители роскоши, и те, кто следует новому тренду разумного потребления, выбирая более компактные квартиры. При этом качество строительства, надежность застройщика и, безусловно, расположение рядом с водой в центре города остаются обязательными характеристиками, без которых невозможно представить себе элитный жилой комплекс.

