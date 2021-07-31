Материал подготовлен специально для «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».
*Элитный жилой комплекс Neva Haus — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
**Жилой комплекс NEVA RESIDENCE — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», pexels.com
Дизайнер: Заира Гамисония