Евгений Симанов

О ПРОЕКТЕ

«В этом году наша площадка была весьма интересной. Метро «Московская» — один из лучших уличных спотов, то есть мест для катания, в городе. Отсюда начинался экстремальный спорт в Петербурге. Все эти парапеты, лестницы, перила — по сути, гигантский скейт-парк, где мы смогли выложиться по максимуму. При этом что-то придумывать было не надо — действовали по накатанной схеме, все трюки выполнили с первого раза. Но, подчеркну, с совершенно новым подходом и исполнением».

О ПРОКАТЕ

«Нашим заездом все остались довольны. Самокат-райдер Илья Оразов взял барьер — он к этому трюку шел пять лет. Эта атмосфера, движение заставили его выполнить самый невероятный трюк, который снят и в стриме, и отдельно».

О ТРУДНОСТЯХ

«Жара — наверное, единственный минус, который был во всей этой истории. Сделал один трюк, и с тебя просто льется пот. Но ничего страшного. Всего час можно было потерпеть: собрать силы в кулак и выложиться на полную».

Андрей Скворцов

О ПРОЕКТЕ

«В прошлом году у меня была травма, и я не смог выступить на «Урбан баттле». В этом году я капитан, собрал отличную команду. У нас не было возможности отрепетировать, поэтому мы приехали на площадку за час и придумали неплохую программу».

О ТРЮКАХ

«Наш Сема Демьянов прыгнул на велосипеде BMX с высоты где-то два с половиной метра. Сема катается больше десяти лет, как и мы все в команде, поэтому пошел на такой риск вполне осознанно. Я, роллер, выполнил скольжение по высокой грани (2,5 м) и после этого сделал сход с вращением на 450 градусов. Это довольно сложный трюк, — не видел, чтобы его еще кто-то сделал из участников в этом году, да и в прошлом тоже. Был сложный трюк и от нашего самокатчика — подпрыгивание на грань и спрыгивание с нее с проворотом руля. Он еще и по грани проехал на одном колесе. От скейтера был технически сложный, но неопасный трюк: он запрыгнул на грань, которая почти что по бедро. А он сделал это не просто с разворотом тела и доски: доска под ним еще и провернулась на 360 градусов. Это меня удивило, потому что скейтер в нашей команде новенький, но я не прогадал — у него высокий уровень катания».

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