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Голосуй за лучших экстремальных стрит-спортсменов

ГОЛОСОВАТЬ

Какие трюки показали райдеры Петербурга в ходе баттла

В Петербурге прошли соревнования самого драйвового проекта этого лета — «Урбан Баттла» от Tele2. Свою скорость показали 12 команд и мобильный интернет оператора — с его помощью участники стримили заезды. Теперь настал самый ответственный момент — голосование за лучших.
Смотрим заезды, наслаждаемся трюками и, конечно же, голосуем! На кону 50 000 рублей — приз зрительских симпатий.
СПИСОК КОМАНД
BANDITOS
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BLACK BOB
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QWERTY
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SHARK CREW
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ГАСКА
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КРУТАНЫ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА КРУТАНЫ
НЕВСКИЙ ФАРШ
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СИНДИКАТ ОТВАГИ
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СТРИТ ЛИГА
ГОЛОСОВАТЬ ЗА СТРИТ ЛИГА
ХУДЧИЛЛЕРС
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ХУДЧИЛЛЕРС
ЧИРКАШ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЧИРКАШ
ЭКСТРИМ ВЫЗОВ
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭКСТРИМ ВЫЗОВ
Ну а пока идет голосование, впечатлениями от проката поделились капитаны Евгений Симанов («Стрит Лига») и Андрей Скворцов («Чиркаш»).
Евгений Симанов
О ПРОЕКТЕ
«В этом году наша площадка была весьма интересной. Метро «Московская» — один из лучших уличных спотов, то есть мест для катания, в городе. Отсюда начинался экстремальный спорт в Петербурге. Все эти парапеты, лестницы, перила — по сути, гигантский скейт-парк, где мы смогли выложиться по максимуму. При этом что-то придумывать было не надо — действовали по накатанной схеме, все трюки выполнили с первого раза. Но, подчеркну, с совершенно новым подходом и исполнением».
О ПРОКАТЕ
«Нашим заездом все остались довольны. Самокат-райдер Илья Оразов взял барьер — он к этому трюку шел пять лет. Эта атмосфера, движение заставили его выполнить самый невероятный трюк, который снят и в стриме, и отдельно».
О ТРУДНОСТЯХ
«Жара — наверное, единственный минус, который был во всей этой истории. Сделал один трюк, и с тебя просто льется пот. Но ничего страшного. Всего час можно было потерпеть: собрать силы в кулак и выложиться на полную».
Андрей Скворцов
О ПРОЕКТЕ
«В прошлом году у меня была травма, и я не смог выступить на «Урбан баттле». В этом году я капитан, собрал отличную команду. У нас не было возможности отрепетировать, поэтому мы приехали на площадку за час и придумали неплохую программу».
О ТРЮКАХ
«Наш Сема Демьянов прыгнул на велосипеде BMX с высоты где-то два с половиной метра. Сема катается больше десяти лет, как и мы все в команде, поэтому пошел на такой риск вполне осознанно. Я, роллер, выполнил скольжение по высокой грани (2,5 м) и после этого сделал сход с вращением на 450 градусов. Это довольно сложный трюк, — не видел, чтобы его еще кто-то сделал из участников в этом году, да и в прошлом тоже. Был сложный трюк и от нашего самокатчика — подпрыгивание на грань и спрыгивание с нее с проворотом руля. Он еще и по грани проехал на одном колесе. От скейтера был технически сложный, но неопасный трюк: он запрыгнул на грань, которая почти что по бедро. А он сделал это не просто с разворотом тела и доски: доска под ним еще и провернулась на 360 градусов. Это меня удивило, потому что скейтер в нашей команде новенький, но я не прогадал — у него высокий уровень катания».
О ПРОХОЖИХ
«В 2021 году все уже более-менее нормально на нас реагируют: поддерживают, хлопают нам. А вот когда мы начинали заниматься, никто не понимал, что это такое. Все думали, что мы — маргиналы, которые портят архитектуру. Сейчас все уже поняли, что это уличные виды спорта, и мы ничего не портим, просто используем многогранно. Хотя иногда бабушки и дедушки говорят: вы расшибетесь. На самом деле, мы катаемся в защите, тренируемся три раза в неделю по три часа минимум. Это не просто хобби и спорт — это одна из самых важных частей нашей жизни. Трое из команды участвовали в цирковом экстрим-шоу. Я руководитель школы современных видов спорта в Петербурге».
Напомним, что вынесет вердикт и профессиональное жюри. Оно оценит чистоту исполнения трюков, их сложность и общее впечатление от заезда. Команде победителей в каждом городе достанется 300 000 рублей. Такую же сумму получат обладатели специального приза жюри. Будут и индивидуальные призы номиналом в 50, 30 и 20 тысяч рублей.
Фееричный финал проекта будем смотреть в прямом эфире 7августа. Судьи соберутся в петербургской студии и объявят, кто стал самым крутым в 2021 году. Трансляцию обеспечит быстрый мобильный интернет Tele2.
Материал подготовлен специально для Tele2.

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото и видео материалы предоставлены пресс-службой Tele 2
Дизайнер: Заира Гамисония

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