В мягком кресле, попивая кофе. В офисе нового формата ипотеку получают без стресса

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Ипотека – серьезное решение в жизни каждого человека, к которому долго готовятся морально, ведь необходимо всё предусмотреть заранее и ничего не упустить из внимания, — говорит Карина Кучерук, руководитель дирекции развития ипотечных продаж Альфа-Банка. — Именно Петербург стал для нас центром инноваций: офис на Московском проспекте — первый ипотечный центр (ЦИК) фиджитал-формата в России. В последние годы за счет оптимизации внутренних процессов мы сократили среднее время оформления ипотеки примерно с часа до 40 минут. Но именно в Петербурге мы недавно поставили рекорд: выдали ипотеку за 14 минут. Наш новый формат обслуживания, как мы ожидаем, изменит менталитет клиентов и само восприятие банка, а нам позволит работать еще быстрее и увеличить производительность примерно в два раза.