В мягком кресле, попивая кофе. В офисе нового формата ипотеку получают без стресса
В этом офисе нет привычных столов, стоек, очередей, автоматов с талончиками. Центр ипотечного кредитования Альфа-Банка на Московском проспекте 94 меняет подход к ипотеке: место располагает к общению, снимает «кредитное напряжение» и экономит время.
Фиджитал-офис — новая для России концепция сочетания диджитал-технологий и человеческого участия. Цифровые сервисы помогают экономить время: кредит здесь оформляют буквально за несколько минут. А благодаря дружественному подходу к клиенту весь процесс еще и приятен. Это, пожалуй, первый ипотечный офис, где захочется задержаться подольше.
Ипотека — серьезное решение, к которому долго готовятся морально. В фиджитал-офисе вместо напряженного ожидания в очереди — расслабление в удобном кресле, чашка кофе и ненавязчивая музыка. Мягкий серый цвет в дизайне успокаивает, а яркий акцент — красный потолок в урбанистическом стиле — поднимает настроение.
В фиджитал-офисе все услуги получают там, где удобно. Можно расположиться на диване, в мягком кресле, на подушках на подоконнике — именно туда подойдет сотрудник банка. Для маленьких посетителей есть детская зона с мультфильмами. Все нужные документы готовятся дистанционно, а операции по запросу проходят, пока вы пьете кофе. В конце остается только подписать договор и платежный документ. При этом сотрудникам даже не требуется стационарный компьютер: всё можно делать из любого уголка помещения.
Сергей Кульпин, региональный управляющий Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка и Карина Кучерук, руководитель дирекции развития ипотечных продаж Альфа-Банка
Ипотечный офис банка в новом формате трансформировался в универсальное безбарьерное пространство с зонами обслуживания разной степени приватности. Можно обсудить сделку в переговорке открытого типа или в тихом закрытом пространстве.
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Ипотека – серьезное решение в жизни каждого человека, к которому долго готовятся морально, ведь необходимо всё предусмотреть заранее и ничего не упустить из внимания, — говорит Карина Кучерук, руководитель дирекции развития ипотечных продаж Альфа-Банка. — Именно Петербург стал для нас центром инноваций: офис на Московском проспекте — первый ипотечный центр (ЦИК) фиджитал-формата в России. В последние годы за счет оптимизации внутренних процессов мы сократили среднее время оформления ипотеки примерно с часа до 40 минут. Но именно в Петербурге мы недавно поставили рекорд: выдали ипотеку за 14 минут. Наш новый формат обслуживания, как мы ожидаем, изменит менталитет клиентов и само восприятие банка, а нам позволит работать еще быстрее и увеличить производительность примерно в два раза.
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АО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.