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Катай по другим правилам.
В Петербурге выбрали
лучших стрит-спортсменов
«Урбан Баттла»
«Питер, как обычно, навел шороху». Этой фразой от жюри можно подвести итог «Урбан Баттла-2021» — соревнований стрит-спортсменов от Tele2. Во втором сезоне проекта Петербург выставил максимальное число команд и забрал большинство главных призов. Финал в этом году тоже проходил у нас: прямая трансляция на базе мобильного интернета Tele2 велась из «Севкабель Порт» и набрала более 3 млн просмотров.

Экстремалы города

Уникальность «Урбан Баттла» в том, что это единственное в России состязание, где представлены разные дисциплины: в командах есть паркур-атлеты, самокатеры, BMX-байкеры, роллеры, скейтбордисты. За каждое направление выставляли оценки «профильные» члены жюри, одним из которых был участник Олимпийской сборной России по BMX-фристайлу Константин Андреев. Свои плюсы дает и онлайн-формат: благодаря тому, что заезды проходили в семи городах, проявить себя смогли не только стрит-спортсмены из столиц, но и ребята из регионов. Помимо Москвы и Петербурга, в баттле участвовали Архангельск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Калининград, Екатеринбург. В общей сложности проект собрал более 50 команд.
Участники бросили вызов не только друг другу, но и мобильному интернету Tele2. Проверяя его, спортсмены стримили свои заезды в соцсетях. Из этих видео смонтировали отчетные ролики, которые в финале оценивали члены жюри и за которые зрители голосовали онлайн. В каждом городе в финал вышли три команды — самые техничные и бесстрашные. Во втором сезоне проекта в райдах появилась драматургия, экшн и юмор. Одна только погоня Годзиллы за райдерами чего стоит — креатив команды из Калининграда. Или идея утопить байк прямо в кадре. Рассказывать о самых ярких моментах можно долго, но лучше их просто посмотреть. А чтобы понимать язык райдеров, смотрите наш словарь.
Участники бросили вызов не только друг другу, но и мобильному интернету Tele2. Проверяя его, спортсмены стримили свои заезды в соцсетях. Из этих видео смонтировали отчетные ролики, которые в финале оценивали члены жюри и за которые зрители голосовали онлайн. В каждом городе в финал вышли три команды — самые техничные и бесстрашные. Во втором сезоне проекта в райдах появилась драматургия, экшн и юмор. Одна только погоня Годзиллы за райдерами чего стоит — креатив команды из Калининграда. Или идея утопить байк прямо в кадре. Рассказывать о самых ярких моментах можно долго, но лучше их просто посмотреть. А чтобы понимать язык райдеров, смотрите наш словарь.
ПОСМОТРЕТЬ
Выступления петербургских команд можно посмотреть здесь
ПОСМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ
СЛОВАРЬ РАЙДЕРОВ
BMX (англ. Bicycle MotoX сокращение слова cross)
«низкорослая» разновидность велосипеда, придуманная любителями мотокросса для тренировок. Со временем BMX перерос в отдельный вид спорта, разделённый на несколько дисциплин, три из которых являются олимпийскими.

Грайнд бокс
фигура скейт-парка, элемент для тренировки скольжений. Обычно представляет собой тумбочку шириной от 20 см и высотой 20-50 см. Может использоваться райдерами всех дисциплин.


Контест
соревнование по экстремальным уличным видам спорта.

Парафин
вещество для предварительной обработки граней и перил. Это способствует лучшему скольжению.


Радиус
трамплин с вогнутой плоскостью.

Райдер
тот, кто занимается катанием на спортивном снаряде: доске или велосипеде.

Рампа
одна из базовых фигур в скейт-парке, предназначена для трюков в воздухе.

Спот
общественная площадка для скейтинга и и других видов стрит-спорта.

Трёшка
трюк «360 flip», то есть вращение вокруг себя на 360 градусов.

Фанбокс
один из стандартных элементов скейт-парка, состоит из возвышенной ровной поверхности и заездов на неё. Используется для трюков и вылетов.
Константин Андреев — член жюри:
Чем второй сезон баттла отличается от первого?
— Ребята поняли, что забрать главный приз реально. Это ощущалось: все старались, уровень был другой — на порядок выше.

Сложно было судить?
— Конечно. Были такие участники, что по пять раз приходилось пересматривать видео, чтобы понять: кто сильнее — этот или другой?.. [Выставляя оценки] пытаешься избавиться от собственных воспоминаний, понимания, что этот человек может или не может, и сухо смотреть на количество трюков, их сложность и чистоту исполнения.

Кто из BMX-байкеров запомнился больше всего?
— Евгений Симанов («Стрит Лига») делал очень страшные трюки, на которые я бы не решился. Было видно, что все получилось с первого раза. А второй попытки там и быть не могло. Олег Полухин («Синдикат отваги») в этом году выложился еще сильнее, чем в прошлом, жаль, что его команда не прошла в финал. Но «Урбан Баттл» — все-таки командная история, а не личная.

«Урбан Баттл» подстегнет развитие уличного спорта в России?
— Как и любое соревнование. Без конкуренции у ребят не будет стимула становиться лучше. А еще такие проекты хорошо работают в перспективе. Начинающие райдеры увидят, что проводятся такие состязания, и захотят стать такими же, и даже лучше. Лет через пять это может принести плод.

Третий баттл судить придете?
— И четвертый, и пятый. Я готов каждый год прикладывать усилия и делать такие мероприятия. Без них мы не сможем развивать экстрим-направления в стране.

Лига чемпионов

Петербургская «Стрит Лига» — пожалуй, единственная команда, чей ролик во время показа сорвал громкие аплодисменты в студии «Севкабеля». «Сколько там метров? Просто сумасшедшие ребята! Они разнесли спот», — не смогли удержаться судьи, хотя видели эти кадры не раз. Поэтому, кто сможет победить в Северной столице, стало ясно до объявления официальных результатов
Команда Евгения Симанова и в прошлом году получила сертификат на 300 000 рублей. В первом сезоне «Урбан Баттла» ребята выступали самыми первыми, задав очень высокую планку. В этом году задача была еще сложнее — стать лучше самих себя. По словам капитана, ребята показали новое прочтение знакомых трюков, хотя было и кое-что новенькое, например, самокат-райдер Илья Оразов взял барьер, к которому шел пять лет. Результат приложенных командой усилий — не только главный приз, но и две победы в индивидуальных зачетах: скейтбординг, 2 место — Степан Ерофеев; BMX, 2 место — Евгений Симанов.
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Степан Ерофеев — участник команды «Стрит Лига»:
Как готовились к баттлу?
— У нас была задача не просто выиграть за счет техники, но и показать сильные амплитудные трюки, где есть большой риск. Согласовав это вместе, мы пошли на такой шаг, и не зря.

Вы — команда не только в проекте?
— До первого баттла мы знали друг друга, но благодаря проекту посмотрели на наши отношения по-иному. Весь этот год достаточно плотно общались и в итоге стали одной семьей.

На что потратите выигранные деньги?
— Поделим. Мы все взрослые люди, у меня своя кофейная компания, например, поэтому деньги уже не являются особой мотивацией. Мы просто увлечены своим делом, кайфуем от сделанного трюка и преодоления трудностей (у тебя не получается, ты разбиваешься в кровь, а потом выезжаешь и все-таки выполняешь этот прыжок). А деньги и даже респект от окружающих — уже вторично.

Проект Tele2 нужен российским стрит-спортсменам?
— Мы считаемся уличным, альтернативным видом спорта, неким андеграундом. Если бы не поддержка извне, думаю, не было бы развития этой культуры.

Придумал — и вперед

В «Урбан Баттле» лучших выбирало не только жюри. Приз зрительских симпатий (один на всю страну) с сертификатом на 50 000 рублей остался в Петербурге — у команды «Экстрим вызов». (Тоже, кстати, «ветеран» проекта, да и всего стрит-движения в городе.) Ее участник Арсений Поливода взял первое место в дисциплине «паркур», несмотря на то что у него не было времени на обстоятельную подготовку к прокату: он буквально запрыгнул в последний вагон.
Арсений Поливода — участник команды «Экстрим вызов»:
Как вы оказались в команде?
— Капитан Виктор Демидов позвал буквально за день до съемок: нужно было срочно заменить выбывшего участника. На трассу в районе метро «Горьковская» приехал буквально за полчаса до съемок: осмотрел спот, что-то придумал — и вперед.

Какие сложные трюки показали во время заезда?
— Впервые сделал передние полтора винта (сальто, при котором паркурщик отталкивается от стены — Прим. ред.) с небольшой высоты. Пожалуй, это было самым сложным для меня, а все остальное — наработки.

Смотрели выступления других команд?
— Да, конечно, было интересно. Очень понравились некоторые ролики из Москвы, Питера, Калининграда. Мне кажется, все только начинается, и с каждым годом участники будут сильнее готовиться. Баттл все-таки на слуху.

Давно занимаетесь паркуром?
— С 2008 года. Почти полжизни. Паркур — отдушина, возможность отвлечься от повседневных трудностей и пообщаться с единомышленниками
В 2021 году организаторы тест-драйва придумали новую номинацию: один из сертификатов на 300 000 рублей разыграли как лотерею. Самой удачливой оказалась «Лига Т» из Екатеринбурга. В каком-то смысле это аванс командам из регионов, стимул становиться лучше и сильнее. А что ребята не подведут, даже нет сомнения: как показывает «Урбан Баттл», в нашей стране очень талантливые стрит-спортсмены. На что они еще способны, увидим в третьем сезоне проекта через год.

Слово организаторам:

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:
— «Интерес к уличным видам спорта растет, это мы видим по отклику аудитории на соревнованиях «Урбан Баттл», которые Tele2 проводит второй год подряд. Об этом говорят цифры. Только в Санкт-Петербурге в этом году почти в два раза больше команд приняли участие в проекте. Мы в свою очередь стремимся поддерживать стиль жизни наших абонентов и жителей города. В проекте любой желающий мог показать свое мастерство. А благодаря быстрому мобильному интернету Tele2 мы увидели сумасшедшие трюки и горящие глаза участников из множества городов. Я поздравляю победителей и надеюсь, что в следующем году участие в конкурсе примут еще больше экстремалов по всей России».
— «Интерес к уличным видам спорта растет, это мы видим по отклику аудитории на соревнованиях «Урбан Баттл», которые Tele2 проводит второй год подряд. Об этом говорят цифры. Только в Санкт-Петербурге в этом году почти в два раза больше команд приняли участие в проекте. Мы в свою очередь стремимся поддерживать стиль жизни наших абонентов и жителей города. В проекте любой желающий мог показать свое мастерство. А благодаря быстрому мобильному интернету Tele2 мы увидели сумасшедшие трюки и горящие глаза участников из множества городов. Я поздравляю победителей и надеюсь, что в следующем году участие в конкурсе примут еще больше экстремалов по всей России».
Материал подготовлен специально для Tele2

* Организатор конкурса: ООО «Олимпик Медиа», юридический адрес 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом № 15, строение 32, этаж 1, помещение III, комната 1, ОГРН 1107746957230, ИНН 7715839365, КПП 770301001.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены участниками конкурса «Урбан Баттл», пресс-службой компании Tele2
Дизайнер: Алексей Рожнов

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