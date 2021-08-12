Чем второй сезон баттла отличается от первого?

— Ребята поняли, что забрать главный приз реально. Это ощущалось: все старались, уровень был другой — на порядок выше.



Сложно было судить?

— Конечно. Были такие участники, что по пять раз приходилось пересматривать видео, чтобы понять: кто сильнее — этот или другой?.. [Выставляя оценки] пытаешься избавиться от собственных воспоминаний, понимания, что этот человек может или не может, и сухо смотреть на количество трюков, их сложность и чистоту исполнения.



Кто из BMX-байкеров запомнился больше всего?

— Евгений Симанов («Стрит Лига») делал очень страшные трюки, на которые я бы не решился. Было видно, что все получилось с первого раза. А второй попытки там и быть не могло. Олег Полухин («Синдикат отваги») в этом году выложился еще сильнее, чем в прошлом, жаль, что его команда не прошла в финал. Но «Урбан Баттл» — все-таки командная история, а не личная.



«Урбан Баттл» подстегнет развитие уличного спорта в России?

— Как и любое соревнование. Без конкуренции у ребят не будет стимула становиться лучше. А еще такие проекты хорошо работают в перспективе. Начинающие райдеры увидят, что проводятся такие состязания, и захотят стать такими же, и даже лучше. Лет через пять это может принести плод.



Третий баттл судить придете?

— И четвертый, и пятый. Я готов каждый год прикладывать усилия и делать такие мероприятия. Без них мы не сможем развивать экстрим-направления в стране.



