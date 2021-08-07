«Урбан баттл» объединяет райдеров, фрираннеров, скутеристов и всех, кто готов испытать улицу на скорость. В этом году в списке более 50 команд, которые показали все, на что способны, на городских спотах по всей стране. Лучших выберут не только члены жюри, но и зрители — голосование шло на официальном сайте проекта. 300 000 рублей получат сильнейшие в каждом городе, 50 000 рублей дадут только одной команде по итогам зрительского голосования. Также будут специальный приз в 300 000 (команду-обладателя выберут рандомным образом) и индивидуальные номинации в разных дисциплинах.