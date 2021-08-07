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7 августа с 11:00 до 17:00

Смотрите финал
«Урбан баттла» от Tele2

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Выступления петербургских команд можно посмотреть здесь

«Урбан баттл» — экстремальный тест-драйв мобильного интернета

Команд из Петербурга
Захватывающие стримы
на скорости 4G
12
7
Городов России
Сотни головокружительных трюков
Кто из райдеров станет лучшим в сезоне-2021? Чьи трюки поразили зрителей и не оставили равнодушным профессиональное жюри? В каком российском городе живут самые преданные поклонники экстремальных видов спорта? Смотрите финал второго сезона «Урбан баттла» на «Фонтанке.ру». Прямую трансляцию из пространства «Севкабель Порт» обеспечит быстрый мобильный интернет Tele2.
ПОСМОТРЕТЬ
Выступления петербургских команд можно посмотреть здесь

О проекте

«Урбан баттл» объединяет райдеров, фрираннеров, скутеристов и всех, кто готов испытать улицу на скорость. В этом году в списке более 50 команд, которые показали все, на что способны, на городских спотах по всей стране. Лучших выберут не только члены жюри, но и зрители — голосование шло на официальном сайте проекта. 300 000 рублей получат сильнейшие в каждом городе, 50 000 рублей дадут только одной команде по итогам зрительского голосования. Также будут специальный приз в 300 000 (команду-обладателя выберут рандомным образом) и индивидуальные номинации в разных дисциплинах.
Материал подготовлен специально для Tele2.

* Организатор конкурса: ООО «ВАЙ-НОТ», юридический адрес: 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 69, строение 5 ИНН: 7722813992, ОГРН: 1137746606414

Организатором конкурса также является ООО «РЕПА», юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4В (часть), ОГРН 1127746401331, ИНН 7715919941, КПП 771501001. Организатор конкурса действует по поручению и в интересах ООО «Т2 Мобайл».

Подробнее о сроках, организаторе и всех правилах участия в конкурсе «Урбан Баттл от Tele2» читайте на сайте: katay.tele2.ru

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: предоставлены пресс-службой Tele2
Дизайнер: Заира Гамисония

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