Новые этажи Петербурга Как найти стабильную работу в строительной отрасли
Строительство — это возведение домов. А еще — добыча и производство стройматериалов, проектирование, транспорт, общение и... творчество. Вдохновившись прошедшим недавно Днем строителя, «Фонтанка» рассказывает о людях, которые нашли в отрасли дело жизни, — об опытных сотрудниках «Группы ЛСР». И о том, как стать частью ведущей строительной компании не только Петербурга, но и России.
✔ 10 тыс. сотрудников в Петербурге, Москве и Екатеринбурге; ✔ бизнес-единицы направления строительства, девелопмента и производства строительных материалов; ✔ застройщик №2 по объемам текущего строительства в России*
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:
«ЛСР. Краны»:
«ЛСР Базовые»:
«ЛСР. Бетон»:
«ЛСР. Стеновые»:
✔домостроительный комбинат в Петербурге мощностью 500 тыс. кв. м в год.
«ЛСР. Строительство — Северо-Запад»:
✔ пять бетонных заводов.
✔ четыре кирпичных завода; ✔ два газобетонных завода.
✔ парк из 200 автокранов зарубежного и отечественного производства.
✔ шесть песчаных карьеров, в том числе крупнейший в Ленобласти карьер «Манушкино», суммарно добывают 8 млн кубометров песка в год; ✔семь карьеров по добыче щебня добывают 7 млн кубометров щебня в год; ✔ месторождение морского песка в Финском заливе; ✔собственный флот, включая специализированную технику для гидронамывных работ.
✔ почти 2,4 млн кв. м жилья в активной фазе проектирования или строительства; ✔ почти 500 домов, построенных компанией в Петербурге за 28 лет работы.
«Группа ЛСР» сегодня:
Мастерство и рабочие руки
На песчаном карьере «Манушкино» (входит в «ЛСР. Базовые») работают самые опытные сотрудники: например, Алексей Жданович, водитель погрузчика, трудится здесь с 1994 года. Он многократный победитель профессиональных конкурсов, на одном из которых с невероятной точностью «на глаз» погрузил 11 кубометров песка при помощи ковша объемом в четыре куба.
— В моей работе важны внимательность, зоркость, четкость, а еще осторожность и аккуратность. Большую часть смены я провожу на воздухе, и мне это нравится. В моей бригаде еще два водителя погрузчика, все они могут подменить один другого, даже если работают с разными сортами песка. Коллеги никогда не бросят в беде и всегда придут на помощь. Парк карьерной техники регулярно пополняется новейшими моделями, на которых все интереснее работать. Приятно, что каждый занят своим делом: машинист управляет машиной, а ее ремонтом занимается отдельная служба. Для меня важно, что мы работаем по трудовой с белой зарплатой, которую, как и аванс, на моей памяти не задерживали ни разу.
Алексей Жданович
Водитель погрузчика
1 500
От 1 000 до 1 500 кубометров песка перевозят погрузчики карьера за одну смену
4 кубометра
Песка помещается в ковш погрузчика
Сменный мастер цеха «Манушкино»Олег Сыров работает в компании девятнадцатый год. За это время он стал «негласным заместителем начальника карьера» (так его называют сами коллеги — Прим. ред.). Олег выдает наряды всем машинистам и контролирует отгрузку, ручные работы, гидромеханизированную добычу песка землесосными снарядами. Кроме своей смены он планирует еще и работу следующей.
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Мы работаем с горными машинами: фронтальными погрузчиками, гидравлическими экскаваторами, бульдозерами, карьерными самосвалами. Но самое необычное, наверное, — землесосные снаряды, которые качают песок из озера на карты намыва (песок добывают сухоройным способом в карьере и гидронамывным — из воды. — Прим. ред.). Когда я увидел это впервые вживую, был очень впечатлен.
Своих сотрудников мы, можно сказать, вырастили сами: обучили и помогли пройти стажировку или переквалифицироваться. Здесь остаются трудолюбивые, ответственные и целеустремленные ребята с твердым характером — случайные люди на карьере долго не задерживаются.
В компании мне важно реализовать свои идеи; важно, что руководство к ним прислушивается. Но особенно ценна для меня, во-первых, белая стабильная зарплата, которую платят вовремя, а во-вторых, помощь с жильем для сотрудников — я купил квартиру в ЖК от ЛСР с 10% скидкой.
Олег Сыров
Сменный мастер цеха «Манушкино»
Кадровый вопрос
Объемы строительства растут, и спрос на квалифицированных работников всегда есть. А новейшие технологии и цифровая трансформация отрасли требуют от персонала новых умений. Сегодня стабильная работа с перспективой развития доступна в одной из крупнейших строительных компаний.
АО «ЛСР. Базовые» нужны специалисты для работы по вахтовому графику во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Приозерском районах Ленобласти:
✔ горные мастера и механики;
✔ машинисты карьерной техники (бульдозер, погрузчик, экскаватор) и водители карьерных самосвалов;
✔ специалисты по ремонту оборудования дробильно-сортировочных заводов (слесари, электрослесари, электрогазосварщики) и персонал технологических смен;
✔ на период навигации — специалисты плавсостава, а в межнавигационный период — специалисты по ремонту судов.
«ЛСР. Строительство — Северо-Запад» приглашает на работу в Санкт-Петербурге:
✔ специалистов и рабочих на строительство жилых комплексов (монтажники, бетонщики) и на производство железобетонных конструкций;
✔ водителей категории «Е» на панелевозы, самосвалы и бортовые полуприцепы;
✔ инженеров-конструкторов;
✔ проектировщиков со знанием BIM-технологий и программ 3D-моделирования.
Тонкости управления
Наталья Семенцова, начальник инженерно-технического отдела «ЛСР. Строительство — Северо-Запад», работает в компании с 2003 года. Сама себя она называет «инженер и дизайнер одновременно».
— Я делаю проект на бумаге: продумываю инженерные сети, разводку розеток и выключателей, при этом ставлю себя на место новоселов, представляю, где у них будет бытовая техника. И когда потом вижу результат вживую — это вдохновляет по-настоящему!
Проект каждого элемента дома — это большая командная работа. Например, при планировании сетей для подвала каждый отвечает за свою часть — вентиляцию, электрику, отопление. Все эти коммуникации нужно развести на плане, и нередко коллеги горячо спорят. Но поскольку мы хорошая команда, всегда приходят к наилучшему решению.
Для моей работы важно трудолюбие и дотошность, я постоянно что-то корректирую на планах. Но есть и творческий элемент — ведь квартиры нельзя сделать абсолютно одинаковыми.
Наталья Семенцова
Начальник инженерно-технического отдела «ЛСР. Строительство — Северо-Запад»
Еще на предприятии есть свой парк тягачей, полуприцепов-панелевозов, манипуляторов, которые доставляют стройматериалы с завода по стройкам компании. Правильные комбинации маршрутов — прямо как в шахматной партии — составляет начальник отдела логистики транспортаОльга Липатова. Под ее началом штат водителей, логистов и диспетчеров. Первым приходится управлять сложной техникой с объемным грузом, а вторым и третьим — быть настоящими психологами и дипломатами.
— Казалось бы, что сложного работать логистом или диспетчером? Но на плечах моих сотрудников действительно держится весь процесс. Они знают, кого лучше поставить на определенный рейс, умеют уговорить, мотивировать, где-то — пошутить и подбодрить. Сотрудницы в моем коллективе продуктивные, активные и коммуникабельные, способные к многозадачности. А мужчины-сотрудники вдумчивы, основательны и кропотливы.
Ольга Липатова
Начальник отдела логистики транспорта
150
Рейсов в день по разным маршрутам совершают водители
Что ждет будущих сотрудников
Зарплата
Всех, кто выбрал работу в «Группе ЛСР», официально оформляют по ТК. Сотрудникам платят белую стабильную зарплату без задержек, что особенно важно для людей с семьями и обязательствами — кредитами, ипотеками. Во многих отделах оплата труда сдельная, то есть зарплата зависит от выработки. Чем эффективнее работник, тем больше он может получить — верхнего предела нет. Как отмечают в компании, этот переход выделил людей активных и пассивных. Появился стимул для желающих заработать: они выполняют большие объемы задач — и зарплата у них соответствующая. Для новичков, которые пока осваиваются и не могут наработать достаточно, есть дотации от работодателя на первые месяцы.
Карьерный рост
По договорам с вузами (Горным университетом, Архитектурно-строительным университетом) компания приглашает студентов-практикантов и стажеров, но берет к себе только самых заинтересованных. Старательные и ответственные продвигаются в карьере даже с младших позиций — в компании есть несколько таких примеров. За одним и ходить далеко не надо: начальник цеха «Манушкино» начинал простым мастером участка.
— Поначалу я вел документацию, следил за пожарной безопасностью. Поскольку у меня уже был опыт горной работы, через некоторое время я стал сменным мастером, а потом довольно быстро дорос до начальника карьера. Если руководство видит желание работать, то создаст все возможности для продвижения сотрудников на руководящие должности. Текучка здесь невелика, люди работают подолгу, но рост внутри компании доступен каждому.
Александр Кнурев
Начальник цеха «Манушкино»
Обучение
Центр оценки и развития персонала компании предлагает программы для менеджеров, а два лицензированных учебных центра помогут рабочему персоналу получить профессию, повысить квалификацию либо пройти переподготовку и получить дополнительную профессию. Образование доступно всем сотрудникам компании.
Охрана труда и безопасность
Охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях «Группы ЛСР» занимаются специальные отделы. Контроль охраны труда трехступенчатый. Например, на карьере рабочее место проверяет сначала сменный мастер, потом — мастер участка, а затем контролирует уже сам отдел охраны труда. На производствах всем предоставят спецодежду и каски, а дежурный врач будет следить за состоянием заступивших на смену.
Жилищная программа
Сотрудники предприятий «Группы ЛСР» получают скидку на квартиры застройщика. Размер скидки зависит от стажа и может достигать 10%. Также предусмотрена скидка на приобретение стройматериалов — кирпича, газобетона, клинкера и др.
Программа для детей
Для детей сотрудников в «Группе ЛСР» работает специальная программа мероприятий «Растем вместе с ЛСР». Не реже раза в месяц организаторы вместе с ребятами выезжают в музеи и на мастер-классы, проводят квесты, интерактивы и экскурсии. И традиционно на Новый год всех детей ждут подарки и праздничная елка.
Корпоративные мероприятия и поощрение
На предприятиях группы отмечают два больших корпоративных праздника: Новый год и День строителя. На торжествах особо отличившихся награждают грамотами и благодарностями за успехи в работе, а также поощряют финансово. А раз в год награда ждет лучших из лучших всего холдинга. Кроме того, существует программа материальной помощи.
Здоровье
Для ряда работников предусмотрена базовая программа ДМС, которая предоставляется бесплатно. Желающие могут доплатить за расширенный пакет, в том числе и в рассрочку.
Также с начала пандемии в компании заботятся о безопасности сотрудников и стараются снизить риски заражения: разделили рабочие потоки, часть персонала перевели на удаленную работу, обеспечивают масками, перчатками и антисептиками, проводят регулярные медосмотры и помогают желающим вакцинироваться.
*Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков на 1 августа 2021 года.
Материал подготовлен специально для ПАО «Группа ЛСР».
Автор: Анна Романова Редактор / корректор: Алла Пашова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Группа ЛСР», Александр Кузин, Алексей Рожнов Дизайнер: Ольга Голубева