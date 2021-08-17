— Мы работаем с горными машинами: фронтальными погрузчиками, гидравлическими экскаваторами, бульдозерами, карьерными самосвалами. Но самое необычное, наверное, — землесосные снаряды, которые качают песок из озера на карты намыва (песок добывают сухоройным способом в карьере и гидронамывным — из воды. — П рим. ред.). Когда я увидел это впервые вживую, был очень впечатлен.



Своих сотрудников мы, можно сказать, вырастили сами: обучили и помогли пройти стажировку или переквалифицироваться. Здесь остаются трудолюбивые, ответственные и целеустремленные ребята с твердым характером — случайные люди на карьере долго не задерживаются.



В компании мне важно реализовать свои идеи; важно, что руководство к ним прислушивается. Но особенно ценна для меня, во-первых, белая стабильная зарплата, которую платят вовремя, а во-вторых, помощь с жильем для сотрудников — я купил квартиру в ЖК от ЛСР с 10% скидкой.

