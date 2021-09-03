Бизнес в лицах. В Петербурге и Москве на вокзалах появились портреты предпринимателей

Неяркое питерское утро. По одиннадцатому пути неспешно приближается серебристый «Сапсан» — и тут же перрон оживает шумным потоком пассажиров. Это петербуржцы, возвращающиеся домой, и гости города, приехавшие по делам и на отдых. Пестрая человеческая река ненадолго заполняет пространство. А те, кто поднимает голову и смотрит немного вверх, замечают размещенные под навесом портреты героев фотопроекта «Бизнес в объективе».



Два десятка фотографий московских бизнесменов расположены на высоте — так, чтобы не мешать, но при этом быть на виду. Их могут подробно разглядеть все пассажиры, чьи поезда приезжают или отправляются с путей 8–11. Рядом с каждым портретом — краткая справка о предпринимателе: чем занимается его компания, где она работает. Тут есть стоматологи и хлебопеки, производители сложного оборудования и косметики, руководители мебельных салонов и логистических компаний. В это же время на Ленинградском вокзале в Москве работает выставка-отражение, рассказывающая о 24 представителях петербургского бизнеса.



