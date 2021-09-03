Бизнес в лицах. В Петербурге и Москве на вокзалах появились портреты предпринимателей
Фотовыставка «Бизнес в объективе» будет работать на Московском вокзале до конца сентября. Этот проект, реализованный Промсвязьбанком (ПСБ), уже успел стать традиционным: в 2021 году ему исполняется семь лет.
Неяркое питерское утро. По одиннадцатому пути неспешно приближается серебристый «Сапсан» — и тут же перрон оживает шумным потоком пассажиров. Это петербуржцы, возвращающиеся домой, и гости города, приехавшие по делам и на отдых. Пестрая человеческая река ненадолго заполняет пространство. А те, кто поднимает голову и смотрит немного вверх, замечают размещенные под навесом портреты героев фотопроекта «Бизнес в объективе».
Два десятка фотографий московских бизнесменов расположены на высоте — так, чтобы не мешать, но при этом быть на виду. Их могут подробно разглядеть все пассажиры, чьи поезда приезжают или отправляются с путей 8–11. Рядом с каждым портретом — краткая справка о предпринимателе: чем занимается его компания, где она работает. Тут есть стоматологи и хлебопеки, производители сложного оборудования и косметики, руководители мебельных салонов и логистических компаний. В это же время на Ленинградском вокзале в Москве работает выставка-отражение, рассказывающая о 24 представителях петербургского бизнеса.
За семилетнюю историю проекта по всей стране прошло более 200 презентаций фоторабот ПСБ — от Калининграда до Владивостока. В выставках приняли участие свыше 1000 предпринимателей.
— Благодаря поддержке государства и банков, которые стали и остаются проводниками многих госпрограмм, бизнесменам в этом и прошлом году удалось даже расширить свои масштабы. Только в Санкт-Петербургском филиале ПСБ поддержку получили более двух тысяч предпринимателей города и области — на общую сумму, существенно превышающую 4 млрд рублей.
В 2020 году бизнес стал больше пользоваться новыми финансовыми инструментами и перешел на работу с удаленными сервисами. ПСБ активно внедряет цифровые продукты, мы разработали платформу онлайн-кредитования бизнеса.
Татьяна Перемышлина
Старший вице-президент, управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ
Коллекция фотопроекта «Бизнес в объективе» постоянно пополняется новыми историями в фотографиях и путешествует по стране. Она побывала в Московской школе управления «Сколково», в Общественной Палате РФ, на Петербургском международном экономическом форуме, в Фонде развития промышленности, в казанском университете «Иннополис» и на острове Русский. Несколько лет назад фотографии предпринимателей банка были представлены на Неделе российского бизнеса в Лондоне.
Материал подготовлен специально для ПАО «Промсвязьбанк». Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014